Funkcjonariusz Służby Więziennej może dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy, ale nie oznacza to, że pozostaje w stosunku pracy i może oprzeć żądanie odszkodowania za dyskryminację na Kodeksie pracy. Sąd Najwyższy zakwestionował jednocześnie przepis rozporządzenia, który pozwalał obniżyć dodatek służbowy po uwzględnieniu wcześniejszego zatrudnienia przy ustalaniu wysługi lat. Co w praktyce daje taka interpretacja przepisów?

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SN: wyższa wysługa lat nie uzasadnia automatycznego obniżenia dodatku służbowego

Wyższa wysługa lat nie uzasadnia automatycznego obniżenia dodatku służbowego, tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 2026 r., sygn. akt II PSKP 203/26. Sąd uchylił zaskarżony wyrok sądu okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Nie przesądził jednak ostatecznie, jaką kwotę należy wypłacić funkcjonariuszowi.

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Stan sprawy: cywilny staż wpłynął na wysokość dodatku

Spór dotyczył funkcjonariuszki pełniącej służbę jako starszy wychowawca w dziale penitencjarnym aresztu śledczego. Domagała się ona różnicy w dodatku służbowym za okres od stycznia do sierpnia 2022 r. oraz ustalenia części tego dodatku od września 2022 r. na poziomie 416 zł. W lutym 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej i związki zawodowe ogłosiły, że każdy funkcjonariusz otrzyma od 1 stycznia 2022 r. podwyżkę uposażenia nie niższą niż 624 zł brutto. Jednocześnie wskazano, że strony nie uzgodniły, jakie składniki uposażenia złożą się na tę podwyżkę.

W praktyce u części funkcjonariuszy uwzględniono wcześniejsze okresy zatrudnienia poza służbą oraz okres studiów. Powodowało to wzrost dodatku za wysługę lat, ale zarazem odpowiednio zmniejszano część dodatku służbowego określaną w sprawie jako „modernizacyjna”.

W przypadku powódki dodatek za wysługę lat ustalono na 928 zł miesięcznie. Z tej kwoty 371 zł wynikało z dokumentów potwierdzających wysługę zaliczoną od 1 stycznia 2022 r. Część modernizacyjną dodatku służbowego ustalono natomiast na 45 zł. Funkcjonariusze, u których nie zmieniła się wysokość dodatku za wysługę lat, otrzymywali tę część dodatku służbowego w maksymalnej kwocie 416 zł. Jak ustalono w sprawie, zróżnicowania tego dokonano bez analizy jakości pracy, doświadczenia i stażu funkcjonariuszy. Decydujące było doliczenie albo niedoliczenie okresów wcześniejszej pracy lub studiów.

Sądy niższych instancji oddaliły żądanie

Sąd rejonowy uznał powództwo za niezasadne. Wskazał, że sposób obliczenia dodatku wynikał z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Choć dostrzegł wady nowych przepisów, przyjął, że przyznana powódce kwota mieściła się w przewidzianych przez nie granicach. W ocenie sądu pierwszej instancji sama zapowiedź podwyżki nie tworzyła roszczenia o wypłatę świadczenia w wysokości innej niż wynikająca z obowiązujących regulacji. Sąd nie znalazł również podstaw do zasądzenia odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania.

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Sąd okręgowy oddalił apelację funkcjonariuszki. Uznał m.in., że część modernizacyjna dodatku służbowego miała charakter fakultatywny, a 416 zł stanowiło jej maksymalną, nie zaś gwarantowaną wysokość. Wskazał też, że dyrektor aresztu nie miał wpływu na sposób rozdysponowania środków przeznaczonych na podwyżki.

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SN: rozporządzenie przekroczyło granice upoważnienia

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną, choć zaznaczył, że nie wszystkie podniesione w niej zarzuty były zasadne. Podkreślił w szczególności, że w postępowaniu kasacyjnym nie można skutecznie kwestionować samych ustaleń faktycznych lub oceny dowodów.

Za istotny uznał natomiast problem zgodności rozporządzenia z ustawą o Służbie Więziennej. Chodziło o § 9 rozporządzenia z 15 marca 2022 r., który przewidywał obniżenie części modernizacyjnej dodatku służbowego, gdy przy ustalaniu dodatku za wysługę lat uwzględniono okresy wcześniej niezaliczone lub nieudokumentowane.

SN wskazał, że dodatek służbowy i dodatek za wysługę lat są odrębnymi, niezależnymi składnikami uposażenia. Ustawa przewiduje jeden dodatek służbowy, natomiast rozporządzenie podzieliło go na dwie części, określając dla nich różne zasady.

Ustawa przewiduje jeden dodatek służbowy, natomiast rozporządzenie podzieliło go na dwie części, określając dla nich różne zasady. Zdaniem Sądu Najwyższego ustawowe upoważnienie pozwalało ministrowi określić warunki obniżania dodatku służbowego z uwzględnieniem zakresu obowiązków funkcjonariusza i ich specyfiki. Nie dawało natomiast podstaw do uzależnienia obniżki od wysokości dodatku za wysługę lat. Wprowadzenie takiego kryterium wykraczało więc poza granice upoważnienia ustawowego. SN podkreślił, że sąd może odmówić zastosowania przepisu rozporządzenia, jeżeli jest on sprzeczny z ustawą lub został wydany z przekroczeniem upoważnienia. W tej sprawie wysokość dodatku można ustalić z pominięciem zakwestionowanego § 9.

Sąd pracy nie oznacza stosunku pracy

Drugim ważnym wątkiem wyroku była podstawa roszczenia o odszkodowanie za nierówne traktowanie. Pełnomocnik funkcjonariuszki powołał w skardze kasacyjnej przepisy Kodeksu pracy dotyczące dyskryminacji.

Ważne Sąd Najwyższy wyjaśnił jednak, że funkcjonariusz Służby Więziennej pełni służbę na podstawie stosunku o charakterze administracyjnoprawnym, a nie stosunku pracy. To, że określone roszczenia funkcjonariuszy rozpoznaje sąd pracy, nie zmienia charakteru ich zatrudnienia.

Art. 220 ustawy o Służbie Więziennej wskazuje właściwość sądu dla spraw nieprzekazanych na drogę innych postępowań. Nie stanowi natomiast ogólnej podstawy stosowania Kodeksu pracy. Ustawa odsyła do niego w określonych kwestiach, m.in. dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz mobbingu, ale nie zawiera ogólnego odesłania obejmującego roszczenia funkcjonariuszy z tytułu nierównego traktowania w wynagradzaniu. W konsekwencji sprawa o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania funkcjonariusza może być rozpoznawana przez sąd pracy jako sprawa cywilna w znaczeniu procesowym, lecz nie jest przez to sprawą z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 476 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Ochrona na podstawie ustawy o równym traktowaniu

SN wskazał, że ochronę przed dyskryminacją może zapewniać funkcjonariuszom ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Obejmuje ona również osoby, które nie mają statusu pracowników.

Ważne Zgodnie z art. 13 tej ustawy osoba, wobec której naruszono zasadę równego traktowania, ma prawo do odszkodowania, a w takich sprawach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jak wyjaśnił SN, odszkodowanie może służyć zarówno naprawieniu szkody majątkowej, jak i zrekompensowaniu krzywdy.

Sąd zwrócił jednak uwagę, że ustawa przewiduje ochronę w odniesieniu do wskazanych w niej kryteriów dyskryminacyjnych. Nie ustanawia ogólnego zakazu dyskryminacji z każdej przyczyny. Dochodzenie roszczenia wymaga zatem wykazania przesłanek przewidzianych w tej ustawie, a na etapie kasacyjnym – także prawidłowego wskazania jego podstaw prawnych. W rozpoznawanej skardze takiego wywodu zabrakło.

Co dalej ze sprawą funkcjonariuszki?

Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu okręgowego w zaskarżonej części i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Kosztami postępowania kasacyjnego również zajmie się sąd okręgowy. Przy ponownym rozpoznaniu sprawa ma zostać oceniona na podstawie ustawy o Służbie Więziennej i rozporządzenia z 15 marca 2022 r., z pominięciem zakwestionowanego przepisu. SN zaznaczył, że w każdej indywidualnej sprawie trzeba ustalić, czy rzeczywiście zastosowano mechanizm obniżenia dodatku służbowego w związku ze wzrostem dodatku za wysługę lat.

Trzeba wskazać na koniec, że wyrok ma znaczenie dla funkcjonariuszy, którym część dodatku służbowego obniżono po doliczeniu wcześniejszych okresów pracy lub studiów do wysługi lat. Sąd Najwyższy uznał, że zastosowany w rozporządzeniu mechanizm wykraczał poza ustawowe upoważnienie. Orzeczenie rozróżnia także właściwość sądu od podstawy prawnej roszczenia: rozpoznanie sprawy funkcjonariusza przez sąd pracy nie sprawia, że automatycznie stosuje się do niego przepisy Kodeksu pracy o dyskryminacji. Ochrona może wynikać z ustawy o równym traktowaniu, o ile spełnione są jej przesłanki.