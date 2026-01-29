Za staż: dodatkowe 518 zł premii także w lutym 2026 r. - tak! Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia z 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620) wprowadziła od 2025 r. istotne zmiany w zakresie staży. Jedna z najważniejszych praktycznych nowości to premia w wysokości 518 zł. Dla kogo, kiedy i na jakich warunkach? Nie można tego mylić z tzw. stażowym i doliczaniem okresu pracy do zatrudnienia.

Czy warto skorzystać ze stażu w lutym 2026 r.?

Tak, oczywiście staż wciąż pozostaje atrakcyjną ścieżką wejścia lub powrotu na rynek pracy, zwłaszcza dla osób mających trudności w znalezieniu zatrudnienia. Jest to szczególnie atrakcyjne, o tyle, że w 2025 r. zmieniły się przepisy. Obowiązuje nowa ustawa, tj. ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620). Dla organizatorów to instrument aktywizujący objęty wsparciem finansowym, które może zrekompensować część kosztów wdrożenia stażysty. Warunkiem uzyskania premii w kwocie 518 zł jest jednak spełnienie wymogów i przejście przez procedury.

Za staż: dodatkowe 518 zł premii także w lutym 2026 r.

Uszczegóławiając, ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia z 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620) wprowadziła od 1 czerwca 2025 r. istotne zmiany w organizacji staży. Jedna z najważniejszych praktycznych nowości to premia dla organizatora stażu w wysokości 518 zł za każdy pełny miesiąc trwania stażu, wypłacana ze środków Funduszu Pracy przez starostę pod określonymi warunkami.

Czym jest staż według nowego prawa?

Staż to forma nabywania przez osobę bezrobotną wiedzy i umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem. Ustawa określa ramy organizacyjne stażu, jego minimalny i maksymalny czas trwania oraz mechanizmy nadzoru i potwierdzania efektów kształcenia praktycznego.

Kto może być organizatorem stażu i jakie są uprawnienia?

Uprawnienia organów administracyjnych w obszarze rynku pracy w oparciu o nowe regulacje ustawowe z 2025 r., to: pozyskiwanie i realizowanie ofert pracy; rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; organizowanie i finansowanie form pomocy takich jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, prace interwencyjne i roboty publiczne; kontrola realizowanych form pomocy; realizacja zadań w ramach powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych; udzielanie informacji o dostępnych formach pomocy.

Kto może organizować staż?

Organizatorem stażu może być:

pracodawca;

przedsiębiorca niezatrudniający pracowników;

podmiot ekonomii społecznej lub jednostka tworząca taki podmiot;

rolnicza spółdzielnia produkcyjna;

pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca osobiście działalność rolniczą w Polsce.

Zasady przyznawania premii 518 zł — warunki i terminy

Jeżeli chodzi o uprawnienia organizatora stażu to generalne założenia są takie, że przysługuje premia — 518 zł za każdy pełny miesiąc realizowanego programu stażu. Warunek uzyskania premii — premia przysługuje, jeśli uczestnik w ciągu 12 miesięcy od zakończenia stażu uzyska dokument potwierdzający nabyte kompetencje.

Wniosek o premię — musi złożyć organizator, w terminie 3 miesięcy od daty uzyskania dokumentu potwierdzającego kompetencje. Istotny jest oczywiście nadzór i zaświadczenie — staż odbywa się na podstawie umowy między starostą, organizatorem i uczestnikiem; organizator wydaje opinię o nabytych umiejętnościach, a starosta wystawia zaświadczenie o odbyciu stażu.

Wynagrodzenie dla stażysty

Wynagrodzenie dla stażysty jest oczywiście unormowane. Stażysta otrzymuje stypendium na poziomie około 120% zasiłku dla bezrobotnych oraz ma opłacone składki emerytalne i rentowe i dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ. Nie ma prawa do składki chorobowej ani zasiłku chorobowego. Co istotne nie dochodzi do zawarcia stosunku pracy — staż nie tworzy stosunku pracy, ale ma charakter dydaktyczno-praktyczny i może ułatwić zatrudnienie po jego zakończeniu.

Praktyczny przykład zastosowania 518 zł premii także w lutym 2026 r.

Przykład: Pracodawca X organizuje staż dla osoby bezrobotnej na okres 4 miesięcy (styczeń — kwiecień 2026). Uczestnik kończy staż 31 kwietnia 2026 r. i na wiosnę 2026 r. uzyskuje dokument potwierdzający kompetencje wydany przez organizatora lub inną uprawnioną instytucję.

Staż trwa 4 pełne miesiące — organizator ma prawo do premii 518 zł za każdy pełny miesiąc, gdy zostaną spełnione warunki.

Uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający kompetencje — to jest w ciągu 12 miesięcy od zakończenia stażu.

Organizator składa wniosek o premię w terminie 3 miesięcy od daty uzyskania dokumentu

Po rozpatrzeniu wniosku i spełnieniu wszystkich wymogów organizator otrzyma 518 zł × 4 = 2072 zł premii finansowanej ze środków Funduszu Pracy.

Ważne Ważne: premia nie przysługuje automatycznie — konieczne jest spełnienie warunków ustawowych dotyczących potwierdzenia kompetencji oraz terminowe złożenie wniosku.

Ze zorganizowania takiego stażu płyną korzyści zarówno dla samego organizatora, dla stażysty, ale nawet dla budżetu Państwa. Dla organizatora korzyść jest oczywista, otrzymuje po pierwsze pracę stażysty jak i premię, która ma charakter motywacyjny i stanowi dodatek do innych źródeł finansowania stażu. Taki dodatek przyciąga podmioty skłonne zaangażować się w aktywizację zawodową. Dla stażysty korzyść jest taka, że się aktywizuje, że pracuje, że ma dostęp do praktycznego doświadczenia, otrzymuje stypendium/wynagrodzenie, ma prawo do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych oraz opieki zdrowotnej; brak praw wynikających ze stosunku pracy w zakresie zasiłków chorobowych.