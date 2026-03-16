REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Podatki » PIT za 2025 r. Kiedy będzie zwrot podatku? Terminy 2026

PIT za 2025 r. Kiedy będzie zwrot podatku? Terminy 2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 marca 2026, 08:25
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS wysłał już wszystkie PITy za 2025 r. Można samemu pobrać i wydrukować deklarację podatkową. Kiedy można spodziewać się zwrotu podatku w 2026 r.? Najważniejsze terminy w 2026 r.

rozwiń >

Można samemu pobrać i wydrukować PIT za 2025 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę informacji podatkowych za 2025 rok. Ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 trafiło do osób, które w ubiegłym roku dostały choćby tylko jedną złotówkę z ubezpieczeń społecznych. Co roku na przełomie stycznia i lutego ZUS wysyła deklaracje podatkowe oraz umieszcza je także na eZUS. Po zalogowaniu się do swojego konta odpowiedni PIT można samemu pobrać i wydrukować.

REKLAMA

REKLAMA

Zwrot podatku w 2026 r. - kiedy?

- Przypominam, że już od kilku lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku. Osoby z nadpłatą dostaną od nas PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. - Jeśli świadczeniobiorca nie miał poza pieniędzmi z ZUS innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi w ogóle składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 – dodaje rzeczniczka.

Do kiedy złożyć PIT?

Osoba, która dostała deklarację PIT-40A – nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, ZUS potrąci odpowiednią kwotę z wypłaty za kwiecień tego roku. Ci, którzy dostali PIT-11A lub PIT-11 – może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Jeśli chcesz skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku? - W takim przypadku trzeba samemu do 30 kwietnia 2026 r. złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Odliczenia nie będą uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie – wyjaśnia Kowalska-Matis.

REKLAMA

Przekazanie 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego

Rzeczniczka przypomina, że każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli ma być inna, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiana adresu a PIT

- Jeśli wniosek o zmianę adresu wpłynął do ZUS w czasie przygotowywania deklaracji, nie mogliśmy jej wysłać na nowy adres. W takiej sytuacji od 4 lutego można wydrukować dokument ze swojego konta w eZUS lub otrzymać wydruk w placówce ZUS – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Rodzaje PITów

  • PIT-40A adresowany jest do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł. Dokument ten trafił także do osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.
  • PIT-11A dostały osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne. Otrzymują go także emeryci i renciści, którzy: nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego, w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS, mieli nadpłatę podatku, złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł, złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.
  • PIT-11 otrzymały osoby, które pobrały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Kogo ZUS nie rozlicza z podatku?

ZUS nie rozlicza osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA