Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Podatki » Do kiedy pracodawca musi dać PIT? Terminy 2026

Do kiedy pracodawca musi dać PIT? Terminy 2026

02 lutego 2026, 16:15
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Do kiedy pracodawca musi dać PIT? Terminy 2026
Do kiedy pracodawca musi dać PIT? Terminy 2026
Kiedy pracownik otrzymuje PIT od pracodawcy, który zatrudniał go w 2025 roku? Jaki termin podaje ustawa o PIT? Kiedy rozlicza się PIT w 2026 roku? Podajemy terminy 2026.

Co to jest PIT-11?

PIT-11 to formularz zawierający informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach w poprzednim roku kalendarzowym, zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kwotach potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. PIT-11 stanowi podstawę do rozliczenia rocznego PIT-36 i PIT-37.

Należy podkreślić, że nie dotyczy wynagrodzeń, nagród, dodatków wypłacanych za miesiąc grudzień poprzedniego roku, jeśli zostały wypłacone w styczniu kolejnego roku. Dla przykładu wynagrodzenie za grudzień 2025 roku wypłacone w styczniu 2026 roku zostanie ujęte w formularzu PIT-11 za 2026 rok, które pracodawca sporządzi na początku 2027 roku.

PIT-11 – formularz

Pobierz formularz PIT-11 INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY do wypełnienia za rok 2025.

 

PIT-11 formularz do pobrania

gov.pl

Do kiedy pracodawca musi dać PIT?

W świetle art. 42g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 6, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:

  • urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
  • podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jeśli dany podmiot przed upływem wskazanych terminów zaprzestał prowadzenia działalności, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz podanych wyżej informacji musi być wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

PIT-11 za 2025 – do kiedy?

Podsumowując, pracodawca przesyła PIT-11 pracownikowi do końca lutego. W tym roku ostateczny termin na przekazanie PIT podatnikom to 28 lutego 2026 r. Pracodawca może to zrobić w dowolnej formie. Nie musi być to forma elektroniczna (jak przekazywana do urzędu skarbowego do końca stycznia). Pracodawca może więc wysłać PIT do pracownika elektronicznie z podpisem elektronicznym albo po wydrukowaniu i podpisaniu w sposób tradycyjny. Powinien stworzyć trzy egzemplarze – dla podatnika, dla urzędu skarbowego i dla siebie.

Ważne

PIT można otrzymać również od innego podmiotu niż pracodawca, jeśli w poprzednim roku odliczył od wynagrodzenia zaliczkę na podatek i wpłacił do US. Taki płatnik również powinien wysłać PIT podatnikowi do końca lutego.

Płatnikiem podatku zgodnie z art. 8 ordynacji podatkowej może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, które przepisy prawa podatkowego zobowiązują do obliczania i pobierania od podatnika podatku, a następnie wpłacania go w ustalonych terminach organowi podatkowemu.

Pracodawca nie przekazał PIT

Co jeśli pracodawca nie przekazał pracownikowi PIT-11 do 28 lutego 2026 roku? Nie zwalnia to podatnika z obowiązku przekazania deklaracji PIT-37 lub PIT-36 do urzędu skarbowego. Musi wówczas samodzielnie dokonać stosownych obliczeń i przesłać deklarację do US.

Ważne

Pracodawca nie sporządza i nie wysyła PIT-11 dla umowy zlecenia i o dzieło, jeśli określone wynagrodzenie nie przewyższało kwoty 200,00 zł.

Kiedy rozlicza się PIT w 2026 roku?

PIT za 2025 rok można rozliczyć w terminie od 15 lutego 2026 roku do 30 kwietnia 2026 roku. Dnia 15 lutego uruchamiany jest Twój e-PIT. Po wysyłce rozliczenia podatkowego za poprzedni rok podatnik otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023, poz. 2383)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022, poz. 2647)

Źródło: INFOR
