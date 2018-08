Wysokość płacy minimalnej w 2019 roku

Zielona Linia przypomina historię minimalnego wynagrodzenia, jego wysokość w poszczególnych latach oraz wysokość przewidzianą na 2019 r.

Minimalne wynagrodzenie to najniższe z możliwych wynagrodzeń, wypłacane pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę na pełny etat. Ustalane jest w celu wykluczenia szkodliwej dla pracowników konkurencji pracodawców w obniżaniu kosztów poprzez zaniżanie płac.

Krótka historia minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie wprowadzono w 1956 roku, określało minimalny, gwarantowany poziom całości lub części wynagrodzenia. Używano go w celu tworzenia tabel stawek wynagrodzenia. Dopiero od 1 września 1990 r. została wprowadzona obowiązująca po dziś dzień zasada ustalania najniższego wynagrodzenia jako kwoty pełnego wynagrodzenia gwarantowanego pracownikom za pełny, miesięczny wymiar czasu pracy, niezależnie od posiadanych przez nich kwalifikacji i zaszeregowań osobistych, a także niezależnie od liczby i rodzaju stosowanych w zakładach pracy składników wynagrodzenia. Na początku były to kwoty kilkuset złotych.

Okres Kwota minimalnego wynagrodzenia Od 1 stycznia 1995 r. 260 Od 1 kwietnia 1995 r. 280 Od 1 lipca 1995 r. 295 Od 1 października 1995 r. 305 Od 1 stycznia 1996 r. 325 Od 1 kwietnia 1996 r. 350 Od 1 lipca 1996 r. 370 Od 1 stycznia 1997 r. 391 Od 1 lutego 1997 r. 406 Od 1 lipca 1997 r. 450 Od 1 lutego 1998 r. 500 Od 1 stycznia 1999 r. 528 Od 1 stycznia 1999 r. (po wliczeniu składki ZUS) 650 Od 1 listopada 1999 r. 670 Od 1 marca 2000 r. 700 Od 1 stycznia 2001 r. 760 Od 1 stycznia 2003 r. 800 Od 1 stycznia 2004 r. 824 Od 1 stycznia 2005 r. 849 Od 1 stycznia 2006 r. 899,1 Od 1 stycznia 2007 r. 936 Od 1 stycznia 2008 r. 1126 Od 1 stycznia 2009 r. 1276 Od 1 stycznia 2010 r. 1317 Od 1 stycznia 2011 r. 1386 Od 1 stycznia 2012 r. 1500 Od 1 stycznia 2013 r. 1600 Od 1 stycznia 2014 r. 1680 Od 1 stycznia 2015 r. 1750 Od 1 stycznia 2016 r. 1850 Od 1 stycznia 2017 r. 2000 Od 1 stycznia 2018 r. 2100

Jak ustalana jest wysokość minimalnego wynagrodzenia

Ustalając minimalne wynagrodzenie, najpierw Rada Ministrów, w terminie do 15 czerwca, przedstawia Trójstronnej Komisji, m.in. propozycję wysokości wynagrodzenia, informację o wskaźniku cen i wydatkach gospodarstw domowych. Następnie Komisja, po zapoznaniu się z uzyskanymi informacjami, do 15 lipca każdego roku uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia i ogłasza to w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 15 września. Jeśli Komisja nie jest w stanie uzgodnić wysokości minimalnego wynagrodzenia, zadanie to przechodzi na Radę Ministrów – ustalona kwota nie może jednak być niższa niż podana w propozycji.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok

Minimalne wynagrodzenie w ostatnich latach jest waloryzowane raz w roku, 1 stycznia. Ustawa przewiduje jednak dwa terminy waloryzacji, jeżeli prognozowany wskaźnik cen na następny rok wynosi co najmniej 105 proc. Drugi termin przypada na 1 lipca.

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2220 zł, a minimalne stawka godzinowa – 14,50 zł.

