ZFŚS 2026 - druga rata odpisu do końca września 2026. Ile wynosi?
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Odpis na ZFŚS w 2026 r. - pierwsza rata została uiszczona do końca maja 2026 roku. Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS w 2026 roku? Kiedy wpłaca się drugą ratę?
- ZFŚS 2026
- Podstawa do odpisu na ZFŚS w 2026 r.
- Odpis na ZFŚS w 2026 roku wynosi:
- Pierwsza i druga rata odpisu na ZFŚS 2026
ZFŚS 2026
Kto ma obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2026 roku? Obowiązek ten obejmuje podmioty, które na dzień 1 stycznia 2026 r. zatrudniają:
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- co najmniej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),
- od 20 do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), jeżeli z wnioskiem o utworzenie ZFŚS wystąpi zakładowa organizacja związkowa.
Ponadto ZFŚS muszą tworzyć wszystkie jednostki sektora budżetowego i samorządowego – w ich przypadku liczba zatrudnionych pracowników nie ma znaczenia. Jeżeli natomiast podmiot, który nie jest do tego zobowiązany (np. firma prywatna zatrudniająca mniej niż 50 pracowników), zdecyduje się dobrowolnie na utworzenie funduszu, nie musi stosować ustawowo określonej wysokości odpisów ani przestrzegać terminów ich przekazywania.
Podstawa do odpisu na ZFŚS w 2026 r.
Ile wynosi odpis na ZFŚS w 2026 roku? W 2026 r. wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest wyższa niż w roku poprzednim. Ustala się ją na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2025 r. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 19 lutego 2026 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło:
- w całym 2025 r. – 7770,04 zł (dla porównania: w 2024 r. było to 7140,52 zł),
- w drugim półroczu 2025 r. – 7848,60 zł (w 2024 r. – 7262,39 zł).
To właśnie kwota 7848,60 zł, czyli przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2025 r., stanowi podstawę do naliczania odpisów na ZFŚS w 2026 roku.
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Odpis na ZFŚS w 2026 roku wynosi:
- pracownik zatrudniony w normalnych warunkach (37,5%) - 2943,23 zł (w 2025 r. - 2723,40 zł)
- pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%) - 3924,30 zł (w 2025 r. - 3631,20 zł)
- pracownik młodociany:
- pierwszy rok nauki (5%) - 392,43 zł (w 2025 r. - 363,12 zł)
- drugi rok nauki (6%) - 470,92 zł (w 2025 r. - 435,74 zł)
- trzeci rok nauki (7%) - 549,40 zł (w 2025 r. - 508,37 zł)
Zwiększenia fakultatywne na jednego pracownika z tytułu:
- zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego (6,25%) - 490,54 zł (w 2025 r. - 453,90 zł)
- objęcia opieką socjalną byłych pracowników: emerytów i rencistów (6,25%) - 490,54 zł (w 2025 r. - 453,90 zł)
- utworzenia przez pracodawcę żłobka lub klubu dziecięcego (7,5%) - 588,65 zł (w 2025 r. - 544,68 zł)
Zobacz także: Kalkulator liczby dni
Pierwsza i druga rata odpisu na ZFŚS 2026
Pracodawcy zobowiązani do utworzenia ZFŚS w 2026 r. przekazują środki w dwóch ratach we wskazanych przepisami terminach. Pierwszą ratę muszą przelać na rachunek funduszu do końca maja (niedziela 31 maja 2026 roku). Należy przekazać minimum 75% odpisu podstawowego. Kolejnym terminem na przekazanie drugiej raty jest 30 września 2026 roku. Należy wówczas przelać pozostałą część odpisów podstawowych oraz odpisy zwiększające.
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 288)
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 232)
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