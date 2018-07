RODO a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PROBLEM

W naszej firmie został utworzony zfśs. Ze środków funduszu udzielamy pracownikom wsparcia głównie w formie dofinansowania do wypoczynku. Czy w związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) nadal jesteśmy uprawnieni do pozyskiwania danych o sytuacji życiowej pracownika i jego rodziny?

RADA

Tak. W celu przyznania świadczeń z zfśs niezbędne będzie uzyskanie zgody od osoby uprawnionej. Zgoda ma obejmować dane tej osoby, ale również niezbędne dane członków jej rodziny oraz innych osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Według art. 6 (i art. 9 w odniesieniu do danych szczególnych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO) przetwarzanie danych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z warunków wskazanych w tych artykułach. Jedną z przesłanek jest zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych w tej zgodzie celów. W Państwa przypadku niezbędne będzie uzyskanie zgody na przetwarzanie danych beneficjenta świadczeń z zfśs będącego pracownikiem a także innych osób, na które pracownik ubiega się o wsparcie z funduszu.

W związku z rozpoczęciem stosowania 25 maja 2018 r. niebawem ulegną zmianie liczne polskie przepisy, w tym ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z 28 marca 2018 r. (w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku prace nad zmianą przepisów nie zostały jeszcze zakończone), w celu uzyskania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu, osoba uprawniona powinna wyrazić zgodę, w formie oświadczenia, na podanie jej danych osobowych, danych osobowych członków jej rodziny oraz innych osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. Należy przyjąć, że oświadczenie będzie mogło być złożone w e-mailu, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej, czy przekazane pracodawcy w formie pisemnej. Pracodawca będzie mógł żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej (art. 27 pkt 1 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z 28 marca 2018 r.).