Pracodawcy publikują coraz więcej ofert na rynku pracy. Na jakich specjalistów rośnie zapotrzebowanie i mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń w nadchodzącym 2027 roku?

Pracodawcy publikują coraz więcej ofert pracy

Po okresie spowolnienia pracodawcy publikują więcej ofert pracy, jednak rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów IT towarzyszy umiarkowana dynamika płacowa. Dane theprotocol.it pokazują, że branża stopniowo odbudowuje aktywność rekrutacyjną, ale nie wraca – i prawdopodobnie w najbliższym czasie nie wróci – do sytuacji z okresu postpandemicznego boomu. W ciągu ostatnich 365 dni na theprotocol.it opublikowano o 6,6% ofert pracy w IT więcej niż w poprzednim analogicznym okresie. Jednocześnie mediana oferowanych stawek na kontraktach B2B wzrosła o 3,8%, do 21 600 zł netto (+VAT) miesięcznie. Firmy nadal więc ostrożnie podchodzą do kwestii wynagrodzeń.

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Podwyżki dla wybranych pracowników

Jednym z czynników kształtujących aktualną sytuację jest coraz bardziej selektywne podejście pracodawców do wynagradzania poszczególnych kompetencji. Firmy różnicują politykę płacową w zależności od specjalizacji, dostępności kandydatów oraz aktualnych potrzeb biznesowych. – Organizacje odchodzą od jednakowego podnoszenia wynagrodzeń wszystkim pracownikom i nie dotyczy to wyłącznie branży IT. Podwyżki stały się bardziej selektywne, podobnie zresztą jak zmiany w siatkach płac. Z raportów płacowych wynika, że wynagrodzenia w całej branży IT rosną obecnie w tempie nieprzekraczającym około 3%. Jednocześnie za niektóre kompetencje firmy są skłonne płacić znacznie więcej. W przypadku stanowisk związanych z AI różnica w wynagrodzeniach może sięgać średnio około 20%. O tym, za jakie umiejętności pracodawcy zapłacą więcej, decydują przede wszystkim ich dostępność na rynku oraz zdolność dostosowywania się do zmieniających się potrzeb firmy – wskazuje Agata Roszkiewicz, Starszy Menedżer Zespołu Wynagrodzeń i Benefitów w Grupie Pracuj.

Kto może liczyć na podwyżki w 2027 r.?

Szczególnie wyraźne ożywienie rekrutacyjne widać w specjalizacji AI/ML, gdzie w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba ofert pracy wzrosła aż o 88%. Nie towarzyszył temu jednak równie dynamiczny wzrost oferowanych wynagrodzeń – mediana stawek B2B zwiększyła się zaledwie o 3,3%. Dla porównania, w DevOps mediana wzrosła o ponad 9%, choć w obu specjalizacjach wynosi obecnie tyle samo – 24,8 tys. zł netto (+VAT) miesięcznie. Z kolei w Business Analytics, mimo wzrostu liczby ogłoszeń (+10,7%), stawki pozostały bez zmian, na poziomie 20 tys. zł.

Pracodawcy stawiają przy tym przede wszystkim na doświadczonych kandydatów. W pierwszej połowie 2026 roku aż 82% ofert na theprotocol.it było skierowanych do specjalistów na poziomie mid i senior, a tylko 10% do juniorów. Znaczenie doświadczenia nie jest jednak jednakowe we wszystkich obszarach IT. – W przypadku takich specjalizacji jak cyberbezpieczeństwo firmy są gotowe płacić więcej przede wszystkim za doświadczenie i rzadką, specjalistyczną wiedzę, o którą trudno na początku kariery. W AI sytuacja jest bardziej złożona. To wciąż kształtująca się specjalizacja, dlatego tu przewaga wynikająca ze stażu pracy nie jest tak oczywista. Technologia rozwija się na tyle szybko, że młodsi specjaliści, którzy sprawnie przyswajają nowe rozwiązania i potrafią zrobić z nich użytek biznesowo, mają szansę, by konkurować z bardziej doświadczonymi pracownikami – podkreśla Agata Roszkiewicz.

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Wyższe wynagrodzenia dla wybranych specjalistów

Selektywne podejście do wynagrodzeń nie dotyczy wyłącznie stawek proponowanych kandydatom. Firmy koncentrują wzrosty wynagrodzeń na wybranych grupach specjalistów, uwzględniając zapotrzebowanie na ich kompetencje i dostępność kandydatów na rynku. W 2027 roku takie podejście może stać się jeszcze bardziej widoczne, a różnice płacowe między poszczególnymi specjalizacjami mogą się pogłębiać.

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– Większych wzrostów wynagrodzeń można spodziewać się przede wszystkim w AI i analityce danych, gdzie zapotrzebowanie na kompetencje jest duże, a liczba odpowiednich specjalistów wciąż ograniczona. Inaczej wygląda sytuacja developerów bez wąskiej specjalizacji czy product managerów. W tych grupach kandydatów jest wielu, dlatego pracodawcy nie muszą już tak intensywnie konkurować o nich wysokością wynagrodzenia – wyjaśnia Agata Roszkiewicz.

W rezultacie o szansach na podwyżkę decyduje nie tylko doświadczenie i ocena pracy, ale również sytuacja w danej specjalizacji. Wartość rynkowa pracownika coraz silniej zależy od tego, jak trudno zastąpić jego kompetencje. Dlatego tam, gdzie kandydatów i specjalistów jest wielu, przestrzeń do negocjowania wyższej pensji będzie mniejsza.

Jakie umiejętności są poszukiwane?

W 2027 roku na znaczeniu mogą zyskać specjaliści, którzy potrafią łączyć kompetencje techniczne ze zrozumieniem potrzeb biznesu. Rozwój sztucznej inteligencji zmienia bowiem nie tylko zapotrzebowanie na konkretne umiejętności, ale także oczekiwania wobec pracowników IT. Coraz większą wartość będzie miała umiejętność oceny, czy wdrażane rozwiązania rzeczywiście odpowiadają na potrzeby firmy i przynoszą oczekiwane rezultaty.

Od pracowników będzie to wymagało większej elastyczności, krytycznego myślenia i gotowości do zmiany przyjętych założeń. Znaczenie będzie miała więc również umiejętność podejmowania decyzji o zmianie kierunku projektu, jeśli dotychczasowe rozwiązanie okaże się nieskuteczne.

– Coraz ważniejsza staje się umiejętność komunikacji z biznesem i rozumienia jego potrzeb. AI zmienia sposób realizacji projektów, dlatego specjaliści muszą potrafić szybko dostosowywać się do nowych celów, ale też kwestionować dotychczasowe założenia. Czasem większą wartość niż doprowadzenie projektu do końca ma umiejętność rozpoznania, że przyjęte rozwiązanie się nie sprawdza i odpowiednio wczesnego zatrzymania prac – zwraca uwagę Agata Roszkiewicz.

Rosnące znaczenie nowych kompetencji może również wpłynąć na sposób, w jaki firmy pozyskują specjalistów AI. Ponieważ rynek takich pracowników dopiero się kształtuje, a liczba odpowiednio przygotowanych kandydatów pozostaje ograniczona, pracodawcy mogą częściej stawiać na rozwój osób już zatrudnionych, zamiast szukać gotowych ekspertów na zewnątrz.

– Firmy będą prawdopodobnie w pierwszej kolejności szukać takich osób we własnych zespołach. Pracownicy, którzy już dziś interesują się AI, testują narzędzia i dostrzegają możliwości ich zastosowania, mogą otrzymać szansę na rozwój w nowych rolach. Tym bardziej że na rynku wciąż brakuje specjalistów z odpowiednimi kompetencjami – przewiduje Agata Roszkiewicz.

W perspektywie 2027 roku inwestycja w rozwój kompetencji może więc stać się dla firm równie istotna jak konkurowanie o gotowych ekspertów wysokością wynagrodzenia. Dla pracowników oznacza to z kolei, że drogą do lepiej płatnej specjalizacji nie zawsze musi być zmiana pracodawcy.

Źródło: theprotocol.it