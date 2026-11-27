Polscy pracownicy są coraz bardziej zmęczeni pracą. Okazuje się, że są zarobki, które uszczęśliwiają. 83% Polaków marzy o wynagrodzeniu powyżej 9500 zł netto.

Polacy zmęczeni pracą

Blisko połowa badanych Polek i Polaków (46,1 proc.) odczuwa przytłaczające zmęczenie pracą co najmniej raz w tygodniu, a 30,5 proc. codziennie lub niemal codziennie ma trudności z wyłączeniem myśli o pracy w czasie wolnym. Poziom szczęścia Polaków w pracy spadł do zaledwie 5,4 punktu na 10. To najniższy wynik od początku badań prowadzonych w 2017 roku. Jeszcze w 2021 roku wynosił 7,9 punktu. Jednocześnie 65,9 proc. wskazuje krótszy tydzień pracy jako jeden z benefitów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na ich szczęście i zadowolenie zawodowe.

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51,4 proc. pracujących Polaków rozgląda się za nową pracą, a 53,1 proc. respondentów uważa, że ich wynagrodzenie powinno wzrosnąć, aby mogli polecać swojego pracodawcę. W dalszej kolejności wskazywano możliwości rozwoju zawodowego (41,6 proc.) oraz poczucie sensu wykonywanej pracy (40,2 proc.). To dane z 10. edycji raportu „Szczęście w pracy Polaków”, przygotowanego przez agencję pracy Jobhouse oraz No Fluff Jobs, portal pracy. Raport pokazuje, jak w ciągu dekady zmieniało się podejście Polek i Polaków do pracy.

Najważniejsze są zarobki

Dobre wynagrodzenie niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce wśród czynników wpływających na szczęście w pracy. W 2017 roku wskazywało je 88 proc. badanych, w 2021 roku – 87 proc., a obecnie 86,4 proc. Dużą zmianę widać natomiast w pozostałych priorytetach pracowników. Dziesięć lat temu najważniejsi po zarobkach byli współpracownicy, na których można liczyć (84 proc.), oraz możliwości rozwoju zawodowego (81 proc.). W 2021 roku na kolejnych miejscach znalazły się relacje z przełożonymi (77 proc.) i przyjazna atmosfera w miejscu pracy (75 proc.).

szczęście w pracy Szczęście w pracy Źródło zewnętrzne

Obecnie podium uzupełniają możliwość zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym (77,5 proc.) oraz praca zdalna (75,9 proc.). Co więcej, aż 83 proc. respondentów deklaruje, że oferowany wymiar pracy zdalnej ma duży lub bardzo duży wpływ na ich szczęście zawodowe, podczas gdy rok wcześniej było to 74,7 proc.

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– Zmianę oczekiwań pracowników i pracowniczek widać również w podejściu do benefitów. Niemal dwie trzecie badanych (65,9 proc.) wskazuje krótszy, np. czterodniowy tydzień pracy, jako jeden z benefitów mających największy wpływ na zadowolenie. Kolejne miejsca zajmują dodatkowe dni urlopu lub nielimitowany urlop (54,7 proc.) oraz możliwość pracy z dowolnego miejsca (54,3 proc.). To pokazuje, że dla pracowników ważniejsza stała się możliwość godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. Dla pracodawców to ważny sygnał, że oferowanie atrakcyjnego wynagrodzenia może już nie wystarczyć, by budować zadowolenie i lojalność zespołu – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

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83% Polaków marzy o zarobkach powyżej 9500 zł netto

Wynagrodzenie pozostaje nie tylko najważniejszym czynnikiem szczęścia, ale również głównym obszarem wymagającym poprawy. Wskazuje na nie 53,1 proc. badanych. Jednocześnie wyniki pokazują wyraźną różnicę między faktycznymi zarobkami a oczekiwaniami finansowymi.

– Jeszcze kilka lat temu wynagrodzenie na poziomie 10 tys. zł netto było dla wielu pracowników symbolem sukcesu zawodowego. Dziś, jak pokazuje nasze badanie, dla znacznej części respondentów to dopiero poziom pozwalający myśleć o satysfakcji z pracy. Rosnące koszty życia sprawiły, że oczekiwania finansowe pracowników znacząco wzrosły, a pracodawcy nie zawsze są w stanie za nimi nadążyć. Co istotne, pieniądze pozostają najważniejszym czynnikiem szczęścia zawodowego niezmiennie od początku naszych badań w 2017 roku. Możemy mówić o kulturze organizacyjnej, benefitach czy możliwościach rozwoju, ale trudno budować zaangażowanie pracowników, którzy czują się niedoceniani finansowo. Dla firm to sygnał, że transparentna i konkurencyjna polityka wynagrodzeń powinna być fundamentem strategii zatrzymywania talentów – komentuje Natalia Bogdan, prezeska Jobhouse, headhunterka, ekspertka rynku pracy.

uszczęśliwiające zarobki Uszczęśliwiające zarobki Źródło zewnętrzne

Źródło: No Fluff Jobs