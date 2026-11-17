Wejście w życie unijnego Pakietu Mobilności oraz nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców zmieniły zasady gry w branży TSL. Dla działów kadr i biur rachunkowych oznaczało to konieczność wdrożenia wieloetapowych kalkulacji: od tzw. diet wirtualnych, przez zagraniczne płace minimalne, aż po specyficzny podział wypłaty na transze.

Manualne liczenie wynagrodzeń w arkuszach kalkulacyjnych stało się bezpośrednią drogą do kosztownych błędów przed ZUS-em czy PIP-em. Odpowiedzią na te wyzwania jest cyfryzacja procesu, w tym dedykowane narzędzia w systemie 360 Kadry i płace, które automatyzują rozliczenia kierowców bez konieczności ponoszenia opłat za zewnętrzne moduły.

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Nowe realia prawne: koniec tradycyjnych podróży służbowych

Zgodnie z art. 26f ustawy o czasie pracy kierowców, pracownik realizujący międzynarodowy przewóz drogowy nie przebywa w podróży służbowej w rozumieniu Kodeksu pracy. Oznacza to brak prawa do klasycznych diet krajowych i zagranicznych. W ich miejsce wprowadzono mechanizmy optymalizacyjne oraz obowiązki rozliczeniowe:

Diety wirtualne (ulgi składkowo-podatkowe): Za każdy dzień pobytu za granicą z podstawy składek ZUS wyłącza się równowartość 60 euro (pod warunkiem, że przychód pracownika przewyższa prognozowane przeciętne wynagrodzenie, a podstawa po odliczeniu nie spadnie poniżej tego progu). Z kolei z podstawy opodatkowania PIT odlicza się 20 euro za dzień. W przypadku pobytów krótszych kwoty te ulegają proporcjonalnemu obniżeniu: do 1/3 (do 8 godzin) lub 1/2 (od 8 do 12 godzin).

Za każdy dzień pobytu za granicą z podstawy składek ZUS wyłącza się równowartość 60 euro (pod warunkiem, że przychód pracownika przewyższa prognozowane przeciętne wynagrodzenie, a podstawa po odliczeniu nie spadnie poniżej tego progu). Z kolei z podstawy opodatkowania PIT odlicza się 20 euro za dzień. W przypadku pobytów krótszych kwoty te ulegają proporcjonalnemu obniżeniu: do 1/3 (do 8 godzin) lub 1/2 (od 8 do 12 godzin). Zasady delegowania (kabotaż i cross-trade): Przewozy towarów pomiędzy obcymi państwami podlegają zagranicznym przepisom o delegowaniu, co wymusza wypłatę płacy minimalnej kraju przyjmującego. Z delegowania wyłączone są natomiast przewozy dwustronne (bilateralne do/z Polski) oraz tranzyt.

Przewozy towarów pomiędzy obcymi państwami podlegają zagranicznym przepisom o delegowaniu, co wymusza wypłatę płacy minimalnej kraju przyjmującego. Z delegowania wyłączone są natomiast przewozy dwustronne (bilateralne do/z Polski) oraz tranzyt. Wypłata w dwóch ratach: Ze względu na czasochłonne pozyskiwanie danych z tachografów i kart kierowców, ustawodawca dopuszcza wypłatę pensji w dwóch transzach: zaliczkowej (co najmniej minimalne wynagrodzenie) do 10. dnia miesiąca oraz wyrównującej składniki zagraniczne do 21. dnia miesiąca.

Ze względu na czasochłonne pozyskiwanie danych z tachografów i kart kierowców, ustawodawca dopuszcza wypłatę pensji w dwóch transzach: zaliczkowej (co najmniej minimalne wynagrodzenie) do 10. dnia miesiąca oraz wyrównującej składniki zagraniczne do 21. dnia miesiąca. Obowiązkowe zwroty kosztów: Pracodawca nie może przerzucić na pracownika wydatków za sanitariaty czy opłat za nocleg poza kabiną pojazdu przy odpoczynku tygodniowym powyżej 45 godzin (art. 8 ust. 8 rozporządzenia WE nr 561/2006).

Moduł „Transport Międzynarodowy” w 360 Kadry i płace – jak działa w praktyce?

Wielu dostawców oprogramowania kadrowo-płacowego oferuje rozliczenia transportu międzynarodowego jako drogie, opcjonalne wtyczki. W 360 Kadry i płace pełna funkcjonalność Pakietu Mobilności jest dostępna w pakiecie bez dodatkowych opłat. Cały proces opiera się na przejrzystym interfejsie podzielonym na logiczne sekcje.

Narzędzie uruchamia się jednym kliknięciem w panelu Ustawienia ogólne – w sekcji edytorów płacowych wystarczy zaznaczyć pozycję „Transport Międzynarodowy”. Od tego momentu w kartotece pracowniczej (w obszarze danych podatkowo-ubezpieczeniowych) pojawiają się dedykowane parametry rozliczeniowe. System automatycznie dopasowuje szablony list płac do wymogów branży TSL.

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Kluczowe procesy, które zapewnia program:

Ewidencja przekroczeń granicy: System na podstawie wbudowanych algorytmów weryfikuje długość pobytu, automatycznie pobiera odpowiedni średni kurs waluty NBP z właściwego dnia roboczego i wylicza ulgi w ZUS oraz PIT (z zachowaniem ustawowego limitu przeciętnego wynagrodzenia). Pola kalkulacji zachowują pełną elastyczność – użytkownik w razie potrzeby może ręcznie skorygować wartości.

System na podstawie wbudowanych algorytmów weryfikuje długość pobytu, automatycznie pobiera odpowiedni średni kurs waluty NBP z właściwego dnia roboczego i wylicza ulgi w ZUS oraz PIT (z zachowaniem ustawowego limitu przeciętnego wynagrodzenia). Pola kalkulacji zachowują pełną elastyczność – użytkownik w razie potrzeby może ręcznie skorygować wartości. Wielowalutowy zwrot poniesionych kosztów: Wszelkie wydatki kierowcy – w tym rachunki za parkingi, toalety, prysznice czy noclegi tranzytowe – wprowadza się bezpośrednio do dedykowanego rejestru. Po wybraniu rodzaju wydatku, wprowadzeniu kwoty w walucie obcej (np. EUR, GBP, CHF) i wskazaniu daty, oprogramowanie automatycznie przelicza należność na PLN według kursu historycznego, poprawnie klasyfikując wydatek jako niepodlegający ozusowaniu ani opodatkowaniu.

Wszelkie wydatki kierowcy – w tym rachunki za parkingi, toalety, prysznice czy noclegi tranzytowe – wprowadza się bezpośrednio do dedykowanego rejestru. Po wybraniu rodzaju wydatku, wprowadzeniu kwoty w walucie obcej (np. EUR, GBP, CHF) i wskazaniu daty, oprogramowanie automatycznie przelicza należność na PLN według kursu historycznego, poprawnie klasyfikując wydatek jako niepodlegający ozusowaniu ani opodatkowaniu. Kalkulacja dopłat z tytułu delegowania: To jeden z najbardziej czasochłonnych procesów w kadrach transportowych. W 360 Kadry i płace stawka godzinowa zaczytuje się automatycznie. Zadaniem osoby rozliczającej jest jedynie wskazanie okresu realizacji przewozu podlegającego delegowaniu, podanie zagranicznej stawki minimalnej oraz daty przeliczenia. System samodzielnie zestawia obie wartości, wylicza powstałą różnicę i przekazuje właściwą kwotę wyrównania bezpośrednio na listę płac.

Bezpieczeństwo podatkowe i brak ukrytych kosztów

Dzięki pakietowi mobilności kadry zyskują pełną spójność danych aż po roczne zeznania podatkowe. Dla firm transportowych i biur rachunkowych automatyzacja w 360 Kadry i płace oznacza nie tylko skrócenie czasu pracy nad listą płac z kilku dni do kilkudziesięciu minut, ale przede wszystkim spokój w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.