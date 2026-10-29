Ta sama praca, inna pensja. Gdzie w Polsce opłaca się pracować na produkcji?

Nie tylko kwalifikacje decydują o wysokości wynagrodzenia. Na stanowiskach produkcyjnych często jest to również lokalizacja. Przykładowo, kierownik zmiany w Poznaniu może zarobić 9100-11200 zł brutto, a w Gnieźnie 7900-9000 zł brutto.

Ile przeciętnie zarabia się w przetwórstwie przemysłowym?

Z raportu Gi Group „Rynek pracy i wynagrodzenia w produkcji i logistyce 2026” przekazanego PAP wynika, że przedsiębiorstwa przez cały czas mierzą się z ograniczoną dostępnością kandydatów, rotacją, absencjami oraz niedoborem specjalistów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przetwórstwie przemysłowym wyniosło w sierpniu 2026 r. 8780,98 zł brutto, o 5,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Pensje w sektorze pozostawały jednak poniżej średniej dla całego sektora przedsiębiorstw, która wyniosła 9259,54 zł brutto (plus 5,6 proc. rok do roku).

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- Wynagrodzenia pracowników produkcji coraz wyraźniej odzwierciedlają stopień specjalizacji i samodzielności. Inne są wymagania wobec osoby wykonującej powtarzalne czynności przy linii produkcyjnej, a inne wobec pracownika, który odpowiada za ustawienie maszyn, diagnostykę czy usuwanie awarii - wskazała dyrektor ds. kluczowych klientów Gi Group Agnieszka Żak. I dodała, że dla firm istotne jest doświadczenie w konkretnym środowisku produkcyjnym, tym bardziej że wdrożenie nowej osoby na stanowisku technicznym może wymagać znacznie więcej czasu. Żak zaznaczyła, że nie bez znaczenia jest także niedobór pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, który dodatkowo zaostrza konkurencję o doświadczonych specjalistów i wpływa na wysokość wynagrodzeń.

Gdzie pracownik zarobi najwięcej? Wcale nie w Warszawie

Raport pokazuje także, że wynagrodzenia na stanowiskach produkcyjnych są silnie zróżnicowane w zależności od kwalifikacji, zakresu odpowiedzialności i lokalizacji zakładu.

W Warszawie niewykwalifikowany pracownik produkcji może liczyć na wynagrodzenie zasadnicze od 5300 do 5850 zł brutto miesięcznie, a operator produkcji od 5850 do 7000 zł. Operator maszyn otrzymuje od 6600 do 7600 zł, natomiast operator CNC od 6700 do 8200 zł. Wyższe stawki dotyczą stanowisk związanych z utrzymaniem ruchu i automatyzacją. Technik utrzymania ruchu może zarobić od 8900 do 10300 zł brutto, a automatyk od 9900 do 11700 zł. Wynagrodzenia planistów produkcji mieszczą się w przedziale od 9000 do 10600 zł, natomiast kierowników zmian od 9500 do 11200 zł.

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To jednak nie Warszawa jest liderem wynagrodzeń we wszystkich grupach zawodowych. W Trójmieście operator produkcji może liczyć na 6600-7600 zł brutto, czyli na wyższe stawki niż w stolicy. Programiści maszyn CNC zarabiają tam 7900-9900 zł, automatycy 9900-12100 zł, a elektromechanicy i technicy utrzymania ruchu 8900-11300 zł.

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Różnice płacowe w obrębie województwa

W raporcie zauważono, że różnice między podstawowymi stanowiskami produkcyjnymi a rolami wymagającymi doświadczenia w obsłudze zaawansowanych urządzeń sięgają więc kilku tysięcy złotych miesięcznie. Różnice płacowe występują również pomiędzy miastami jednego województwa. Na Dolnym Śląsku automatyk we Wrocławiu może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze od 9400 do 11700 zł brutto, podczas gdy w Wałbrzychu od 7900 do 8900 zł. Oznacza to różnicę 2800 zł pomiędzy górnymi granicami widełek.

Podobnie jest w województwie wielkopolskim, gdzie kierownik zmiany w Poznaniu może zarobić 9100-11200 zł, a w Gnieźnie 7900-9000 zł. Tak duże rozpiętości pokazują, jak istotna przy ustalaniu stawek jest sytuacja na lokalnym rynku pracy, a także profil i wymagania konkretnego zakładu.

- Wynagrodzenie pozostaje jednym z najważniejszych czynników decydujących o podjęciu pracy. Jednak sama wysokość stawki nie przesądza jeszcze o rzeczywistej atrakcyjności oferty. Kandydaci coraz częściej biorą pod uwagę nie tylko stawkę podstawową, ale również realną wysokość miesięcznych zarobków, system premiowy, liczbę dostępnych godzin, dodatki zmianowe, koszty dojazdu oraz stabilność zatrudnienia” - zaznaczyła Agnieszka Żak. Jak wyjaśniła, z perspektywy pracodawcy oznacza to, że konkurencyjności na rynku pracy nie da się budować wyłącznie poprzez podnoszenie wynagrodzeń.

*** Metodologia badania

Badanie przeprowadzono przez Agencję Badawczą Fast Solutions na zlecenie Gi Group wśród 100 firm z branż produkcyjnych, magazynowych, logistycznych i dystrybucyjnych. Badanie zrealizowano metodami CATI i CAWI od 19 sierpnia do 2 września 2026 r. (PAP)

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