Za pracę na 1,5 etatu nauczyciele zarabiają powyżej 11 879 zł brutto. Nie do końca się im to opłaca

Po podwyżkach inflacyjnych coraz więcej osób jest zagrożonych podatkiem 32%. Wystarczy miesięcznie pensja wyższa niż 11 879 zł brutto i netto 8 427,85 zł. I wpada się w 32% PIT od nadwyżki. Po podwyżkach o 30% w 2024 r. wpadają ….. nauczyciele. Problem mają nauczyciele pracowici biorący zobowiązania zawodowe na poziomie 1,5 (i więcej etatu) oraz dużą liczbę godzin ponadwymiarowych.

Takie informacje zebrał portal Interia w rozmowach z nauczycielami. Chodzi o nauczycieli pracujących w wymiarze powyżej 1 etatu i z dużą ilością godzin ponadwymiarowych. W tym przypadku łatwo przekroczyć próg 32%. Przekracza się go powyżej 120 000 zł (podstawy opodatkowania) rocznie:

Po przekroczeniu podstawy opodatkowania 120 000 zł podatnik zacznie płacić podatek według stawki 32%.

skala podatkowa na 2024 r. INFOR

Związki nauczycielskie rozważają wystąpienie do rządu o ulgi dla pracowitych nauczycieli.

Nauczyciele przekraczają 120 000 zł brutto rocznie. W 2024 r. nie w 2025 r.

Nauczyciele skarżą się, że otrzymali 30 % podwyżki w 2024 roku, ale rząd zamroził progi podatkowe w podatku PIT. W efekcie nauczyciele w listopadzie i grudniu 2024 r. zorientowali się, że mają obniżone wpływy na konto – księgowe w szkołach zaczęły naliczać im 32% zaliczki na podatek PIT. Nauczyciele wnioskują, że nie opłaca im się brać nadgodzin (godziny ponadwymiarowe) i dodatkowych etatów. Podatek 32% boli (zabolałby każdego).

Jaka jest skala problemu? Z danych MEN wynika że około 60 000 nauczycieli ma więcej niż jeden etat. Nie wiadomo, ilu z nich przekroczyło 120 000 złotych (podstawa opodatkowania) w 2024 roku i zapłaci 32% podatek od nadwyżki ponad 120 000 zł.

Wydawałoby się że to rzadki przypadek nauczyciel zarabiający 120000 zł rocznie. Interia sprawdziła jednak, że w jednej ze szkół aż 75% nauczycieli będzie płaciło 32% podatek. „Za pracowitość”. Inna sprawa że w każdym innym zawodzie płaci się taki podatek „za pracowitość”.

W praktyce jest niemożliwe osiągnięcie 120 000 zł podstawy opodatkowania rocznie z jednego etatu nauczycielskiego. Nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem do swojej pensji 5915 zł może dodać 20% dodatku stażowego (1183 zł) i ewentualnie 300 zł złotych dodatku za wychowawstwo, a także godziny ponadwymiarowe (i czasami niewielkie dodatki lokalne). Jeżeli jednak będzie pracował na więcej niż 1,5 etatu, roczna granica 120 000 zł jest łatwa do przekroczenia. Nauczyciel w takiej sytuacji prawdopodobnie zrezygnuje z godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego etatu. Przy deficycie nauczycieli w niektórych zawodach może być to niedobrym rozwiązaniem.

Nauczyciela płacą 32% PIT i starają się o zwolnienie z tego podatku

MEN poinformował, że jest blisko 59 000 nauczycieli pracujących na więcej niż 1 etat. Nie wiadomo, ilu z nich wpadło w II próg podatkowy (stawka PIT 32%). Związki nauczycielskie zapowiadają analizę problemu i być apel do rządu o możliwość zwolnienia z PIT zbyt pracowitych nauczycieli.

Graniczna kwota brutto dla stawki 12% - 11 879 zł

Wynagrodzenie brutto: 11 879 zł

Kwota zmniejszająca podatek: 300 zł

Koszty pracownicze: 250 zł.

Składki na ZUS w 2024 r.

Składka emerytalna (9,76%): 1159,39 zł

Składka rentowa (1,50%): 178,19 zł

Składka chorobowa (2,45%): 291,04 zł

Suma składek ZUS: 1628,62 zł

NFZ i koszty pracownicze w 2024 r.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 10250,38 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 922,53 zł

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł

Podstawa obliczenia zaliczki: 10 000 zł

Zaliczka na podatek (według 12%): 900 zł

Graniczna pensja netto dla stawki PIT 12% - 8 427,85 zł

Do wypłaty na konto pensja netto: 8427,85 zł

W ujęciu rocznym pensja ta wygląda tak.

Wynagrodzenie brutto: 11 879 zł i netto 8 427,85 zł. Ta pensja daje 10 000 zł brutto Infor

Źródło: Interia, materiały własne