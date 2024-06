Jak obliczyć zajęcie zasiłku przez komornik. Limit potrącenia. Brutto czy z netto? Jaka kwota wolna od potrąceń

Przez 12 dni czerwca pracownik, który ma zajęcie komornicze alimentacyjne po 500 zł miesięcznie oraz niealimentacyjne ok. 5000 zł, przebywał na zwolnieniu lekarskim z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Dniówka zasiłku (80%) wynosi 107 zł. Jak prawidłowo dokonać potrącenia z zasiłku?

Odpowiedź

Z zasiłku opiekuńczego pracodawca powinien potrącić alimenty oraz kwotę 125,40 zł na spłatę pozostałego zadłużenia.

Jak to obliczono:

Przykład

Za czerwiec pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 1284 zł brutto (107 zł x 12 dni). Potrącenie nie może przekroczyć 60% kwoty zasiłku. Rozliczenie zasiłku z podatku dochodowego oraz potrąceń wygląda następująco:

Krok 1. Ustalenie granicy potrącenia:

1284 zł x 60% = 770,40 zł.

Krok 2. Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń przy alimentach, proporcjonalnie do okresu pobierania zasiłku:

764,62 zł : 30 x 12 dni = 305,88 zł.

Krok 3. Ustalenie kwoty netto zasiłku:

● 1284 x 12% = 154,08 zł; po zaokrągleniu 154 zł,

● 1284 zł – 154 zł = 1130 zł.

Ponieważ alimenty mają pierwszeństwo przed pozostałymi należnościami, z kwoty granicznej zejdzie na poczet alimentów 500 zł. Pozostanie 270,40 zł (770,40 zł – 500 zł).

Po potrąceniu tej kwoty pozostanie do wypłaty 630 zł zasiłku i jest to kwota wyższa niż wolna (1130 zł – 500 zł = 630 zł; 630 zł > 305,88 zł).

Teraz należy sprawdzić, ile ewentualnie można jeszcze odjąć na rzecz tej drugiej, niealimentacyjnej należności.

Kwota wolna wynosi tu:

1261,64 zł : 30 x 12 dni = 504,60 zł.

Krok 4. Ustalenie kwoty zasiłku po odliczeniu kwoty wolnej od potrąceń w celu obliczenia kwoty możliwej do potrącenia (przy zachowaniu granicy potrącenia):

Alimenty wraz z pozostałym zadłużeniem nie przekroczą kwoty granicznej (500 zł + 125,40 zł = 625,40 zł; 625,40 zł < 770,40 zł).

Pracodawca może dokonać potrącenia w wysokości 125,40 zł, zachowując tu kwotę wolną. Po potrąceniu obu należności pracownik otrzyma ostatecznie 504,60 zł (1130 zł – 500 zł – 125,40 zł).

Autor: IZABELA NOWACKA

Potrącenie przez komornika długu z zasiłku a brutto i netto

Wysokość części świadczenia podlegającego egzekucji oraz wysokość potrąceń ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak samego potrącenia dokonuje się od kwoty zasiłku, po odliczeniu zaliczki na podatek. Zasiłki nie podlegają objęciu składkami społecznymi ani zdrowotną.

Jeżeli po odliczeniu zaliczki z tytułu podatku dochodowego wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, to potrąceń i egzekucji nie dokonuje się.

Natomiast kwoty wolne podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Potrącenie przez komornika długu z zasiłku a kwota wolna

Określone kwoty wolne ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia. Oznacza to, że kwota wolna odnosi się do zasiłku wypłacanego za cały miesiąc. Natomiast jeżeli zasiłek przysługuje za część miesiąca, kwotę wolną należy stosownie zmniejszyć, tj. do liczby dni, za które on przysługuje. W tym celu kwotę wolną należy podzielić przez 30 i pomnożyć przez liczbę dni pobierania zasiłku. Podzielnik jest stały i nie zależy od liczby dni kalendarzowych miesiąca. Nie wynika to, co prawda, wprost z przepisów ustawy emerytalnej , ale takie rozwiązanie stosuje ZUS, jako że stawkę dzienną zasiłku też uzyskuje się, dzieląc podstawę przez 30.

TABELA. Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 marca 2024 r.