Zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny należy się również przedsiębiorcy. Ważne, aby zgłosił się do ubezpieczenia chorobowego. Liczba dni w roku na opiekę jest zróżnicowana. Od czego zależy?

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Zasiłek opiekuńczy także w razie opieki nad chorą bliską osobą dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca też może dostać pieniądze na opiekę nad bliskim, gdy prowadzi firmę i musi zostać w domu z chorym dzieckiem. A może opiekuje się chorą mamą, mężem lub innym członkiem rodziny? Nie trzeba być zatrudnionym na etacie, żeby dostać zasiłek opiekuńczy. Nie trzeba więc samemu chorować, żeby móc skorzystać z pieniędzy z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenie przysługuje również wtedy, gdy jesteśmy zdrowi, ale musimy zająć się chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Co ważne, zasiłek opiekuńczy jest dostępny nie tylko dla pracowników etatowych, ale także dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

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– Wiele osób kojarzy ubezpieczenie chorobowe przede wszystkim z pieniędzmi wypłacanymi podczas własnej choroby. Tymczasem daje ono znacznie więcej. Można z niego skorzystać także wtedy, gdy trzeba zaopiekować się bliską osobą, na przykład dzieckiem, małżonkiem, rodzicem, bratem czy teściową. W takiej sytuacji ubezpieczony może otrzymać zasiłek opiekuńczy – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do zasiłku

Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku opiekuńczego jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jest ono obowiązkowe. Inaczej wygląda sytuacja osób pracujących na umowie zlecenia lub umowie agencyjnej, a także przedsiębiorców. W ich przypadku ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Rzeczniczka wyjaśnia, że oznacza to, że prowadzenie własnej firmy nie wyklucza możliwości otrzymania pieniędzy na opiekę nad bliskim. Przedsiębiorca musi jednak zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i spełnić pozostałe warunki określone w przepisach. – Warto, żeby osoby prowadzące działalność gospodarczą wiedziały, jakie możliwości daje im ubezpieczenie chorobowe. W razie konieczności opieki nad dzieckiem czy chorym członkiem rodziny nie są pozbawione wsparcia tylko dlatego, że pracują na własny rachunek – podkreśla rzeczniczka.

W pierwszym półroczu 2026 roku ZUS na Dolnym Śląsku wypłacił 27, 2 tys. zasiłków opiekuńczych na łączną kwotę przekraczającą 46,3 mln zł.

Ile jest maksymalnie zasiłku opiekuńczego w roku?

Liczba dni, za które można otrzymać zasiłek opiekuńczy, zależy od wieku i stanu zdrowia osoby wymagającej opieki. Maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym można otrzymywać zasiłek, gdy opiekujemy się:

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chorym dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat;

zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 lat, jeżeli wystąpią określone w przepisach okoliczności, np. nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Prawo do zasiłku mają zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Za ten sam okres pieniądze może jednak otrzymać tylko jedno z rodziców – to, które złoży wniosek. Zasadą jest również to, że zasiłek przysługuje wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. Wyjątkiem jest opieka nad chorym dzieckiem, które nie ukończyło 2 lat.

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8 tygodni zasiłku opiekuńczego dla ojca

Przepisy przewidują szczególną sytuację dla ojca dziecka, gdy matka nie może sprawować nad nim osobistej opieki. Jeżeli ubezpieczona matka przed upływem 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym, a jej stan zdrowia uniemożliwia osobistą opiekę nad dzieckiem, posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji; porzuciła dziecko wtedy ubezpieczonemu ojcu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni. Warunkiem jest przerwanie zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Maksymalnie 30 dni zasiłku opiekuńczego w roku

Kiedy limit wynosi 30 dni? Zasiłek opiekuńczy można otrzymać maksymalnie przez 30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka dotyczy:

niepełnosprawnego dziecka, które ukończyło 8 lat, ale nie ma jeszcze 18 lat – w związku z porodem, chorobą lub pobytem w szpitalu małżonka albo rodzica dziecka, który na co dzień sprawuje nad nim opiekę;

chorego dziecka z niepełnosprawnością, które ukończyło 14 lat, ale nie ma jeszcze 18 lat.

Ważne jest jednak, aby dziecko posiadało odpowiednie orzeczenie. Może to być: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności zawierające wskazania dotyczące konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby ze względu na znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji, a także konieczności stałego współudziału opiekuna w codziennym leczeniu, rehabilitacji i edukacji dziecka. Limit 30 dni obowiązuje również wtedy, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością w wieku od 8 do 18 lat.

Maksymalnie 14 dni na opiekę nad dzieckiem po 14. roku życia i dorosłym członkiem rodziny

Jeżeli musimy zaopiekować się chorym dzieckiem, które ukończyło 14 lat i nie ma orzeczenia o niepełnosprawności, zasiłek przysługuje maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym. Taki sam limit obowiązuje w przypadku opieki nad innym chorym członkiem rodziny. Może to być między innymi małżonek, rodzic, dziadek, babcia, wnuk, rodzeństwo lub teściowie.

Przy zasiłku opiekuńczym nie trzeba czekać 90 dni

Przy zasiłku opiekuńczym nie obowiązuje okres wyczekiwania. Oznacza to, że prawo do niego przysługuje niezależnie od tego, jak długo dana osoba podlega ubezpieczeniu chorobowemu. – To bardzo ważna informacja, szczególnie dla osób, które niedawno rozpoczęły pracę lub działalność gospodarczą. Jeśli po tygodniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu zachoruje dziecko i będzie wymagało opieki, można już ubiegać się o zasiłek. Nie trzeba czekać 30 ani 90 dni, jak w przypadku zasiłku chorobowego – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Uwaga na limity łączne

Trzeba też pamiętać o łącznych limitach. Okres wypłaty zasiłku z tytułu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Jeżeli opieka dotyczy wyłącznie dzieci z niepełnosprawnością i innych chorych członków rodziny, limit wynosi 30 dni.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A lub Z-15B

Wniosek trzeba złożyć samodzielnie. Zasiłek opiekuńczy nie jest przyznawany automatycznie. Aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć odpowiedni formularz:

Z-15A – jeżeli opiekujemy się dzieckiem;

Z-15B – jeżeli opiekujemy się chorym członkiem rodziny innym niż dziecko.

W zależności od sytuacji konieczne może być również zaświadczenie lekarskie oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające prawo do zasiłku. Wniosek można przekazać do ZUS również elektronicznie, za pośrednictwem portalu eZUS. Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania zasiłku opiekuńczego oraz wymaganych dokumentach można znaleźć na stronie ZUS.

Źródło: ZUS