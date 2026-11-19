Czy można wziąć zwolnienie lekarskie na menopauzę? Z tym okresem w życiu kobiet wiąże się wiele zaburzeń zdrowia. Rośnie liczba pracownic w okresie menopauzalnym, dlatego warto pochylić się nad tym zagadnieniem.

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Zwolnienie lekarskie z powodu menopauzy?

Sama menopauza nie jest podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego na wizycie. Natomiast temu newralgicznemu okresowi w życiu kobiet towarzyszy wiele różnych zaburzeń zdrowia i one mogą być już podstawą do stwierdzenia czasowej niezdolności do pracy przez lekarza. W polskim porządku prawnym nie występuje natomiast oddzielna kategoria, na którą w takich przypadkach można byłoby się powoływać. Inaczej jest w przypadku Hiszpanii. Właśnie teraz jako pierwsza w Europie wprowadziła w swoim prawie kategorię czasowej niezdolności do pracy dla kobiet doświadczających zaburzeń zdrowia związanych z menopauzą. Co więcej, jest to o tyle korzystne, że gwarantuje im z tego tytułu wyższy poziom ochrony niż w przypadku „zwykłego” zwolnienia od pracy.

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Zaburzenia zdrowia związane z menopauzą podstawą L4 od 1 grudnia 2026 r. - Hiszpania

Prawo obejmujące różne rozwiązania w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, tzw. dekret królewski z mocą ustawy, rząd przyjął w październiku, a w środę zatwierdziła je specjalna komisja parlamentarna – tzw. Stała Deputacja Kongresu. Zastępuje ona Kongres w sprawach istotnych dla państwa w okresie między rozwiązaniem parlamentu a wyłonieniem nowego. Hiszpanki skorzystają z nowego prawa od dnia 1 grudnia 2026 r.

Zwolnienie lekarskie dla pracownic będących ofiarami przemocy ze względu na płeć

Drugim nowym rozwiązaniem w dekrecie jest prawo do czasowej niezdolności do pracy dla pracownic będących ofiarami przemocy ze względu na płeć. Jak czytamy w komunikacie rządu, w obu przypadkach świadczenia będą objęte, już od dnia następującego po rozpoczęciu zwolnienia, wyższym poziomem ochrony niż zwykła czasowa niezdolność do pracy z przyczyn zdrowotnych i nie będą wymagały minimalnego okresu opłacania składek.

L4 w Hiszpanii - ile jest płatne?

W przypadku standardowego zwolnienia w Hiszpanii za pierwsze trzy dni zazwyczaj nie przysługuje świadczenie pieniężne (chyba że układ zbiorowy w danym zakładzie pracy przewiduje inaczej). Następnie, od czwartego do 20. dnia choroby świadczenie wynosi 60 proc. podstawy, a od 21. dnia – 75 proc.

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Ministra ds. integracji, zabezpieczenia społecznego i migracji Elma Saiz w październiku wyjaśniła, że w obu przypadkach nowych kategorii zwolnienia wysokość świadczenia będzie obliczana już po pierwszym dniu na podstawie 60 proc. podstawy wymiaru świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy, a od 20. dnia podstawa będzie wynosić 75 proc. - Ponad 10,5 mln kobiet jest objętych systemem ubezpieczeń społecznych, a my odpowiadamy na sytuacje, które były dotąd niewidoczne, jak również na nierówności, których kobiety doświadczały od zawsze i które odtąd będą objęte bardziej odpowiednią ochroną – oświadczyła Saiz.

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Ułatwienia dla rodziców opiekujących się ciężko chorym dzieckiem

Dekret, który zatwierdziła Stała Deputacja Kongresu, przewiduje ponadto ułatwienia dla rodziców opiekujących się ciężko chorym dzieckiem. W Hiszpanii mają oni prawo do skróconego czasu pracy, a zmiana polega na tym, że będą mogli z niego korzystać naprzemiennie lub jednocześnie. Nowe przepisy umożliwią też korzystanie z tego wsparcia także po ukończeniu przez podopiecznego 26. roku życia, jeśli ma on III stopień zależności od opieki innych osób lub niepełnosprawność w stopniu co najmniej 65 proc.

Renta wdowia dla partnerów

Ponadto zgodnie z nowymi regulacjami partnerzy z nieformalnych związków, którzy mają wspólne dzieci i wykażą co najmniej dwuletnie wspólne pożycie, będą mogli ubiegać się o rentę wdowią, nawet jeśli związek nie został zarejestrowany.

Z Madrytu Justyna Wojteczek (PAP)