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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Środa 11 listopada kusi, by wziąć 2 dni L4 i mieć 5 dni wolnego. Ostrzeżenie przed tzw. mostkowaniem

Środa 11 listopada kusi, by wziąć 2 dni L4 i mieć 5 dni wolnego. Ostrzeżenie przed tzw. mostkowaniem

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10 listopada 2026, 13:56
dni wolne listopad 2026 święto niepodległości l4 zwolnienie lekarskie mostkowanie
Środa 11 listopada kusi, by wziąć 2 dni L4 i mieć 5 dni wolnego. Ostrzeżenie przed tzw. mostkowaniem
Shutterstock

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W tym roku 11 listopada, a więc Święto Niepodległości Polski wypada w środę. Taka sytuacja kusi część pracowników do wzięcia 2 dni L4 w celu zapewnienia sobie 5 dni wolnego od pracy. Ekspert ostrzega więc pracodawców przed tzw. mostkowaniem.

11 listopada wypada w środę - ostrzeżenie przed mostkowaniem

Tegoroczne Święto Niepodległości przypada w środę. Wystarczą dwa dodatkowe dni, by zyskać aż pięć dni odpoczynku z rzędu. Eksperci firmy doradczej Conperio zwracają uwagę na ryzyko tzw. mostkowania dni wolnych zwolnieniami lekarskimi. Z danych za pierwsze półrocze 2026 roku wynika, że aż 46 proc. jednodniowych L4 przypadało na poniedziałki i piątki. Tymczasem od 13 kwietnia obowiązują doprecyzowane przepisy dotyczące kontroli zwolnień, a ich nieprawidłowe wykorzystywanie może skutkować utratą zasiłku za cały okres L4.

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5 dni wolnego w listopadzie?

Pracownicy, którzy wezmą wolne 9 i 10 listopada lub 12 i 13 listopada, mogą cieszyć się pięciodniową przerwą od pracy. Choć wielu wykorzysta w tym celu zaplanowany urlop wypoczynkowy, okresy wokół świąt ustawowych i długich weekendów sprzyjają również nadużyciom zwolnień lekarskich.

- Zwolnienie lekarskie nie jest dodatkową pulą urlopową. W okolicach długich weekendów obserwujemy próby tzw. mostkowania, czyli łączenia dni ustawowo wolnych od pracy z weekendami za pomocą L4. To proceder, który generuje dodatkowe koszty i chaos organizacyjny po stronie pracodawców - mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio, firmy doradczej specjalizującej się w problematyce absencji chorobowych.

Z danych Conperio za pierwsze pół roku 2026 wynika, że aż 25 proc. zwolnień jednodniowych przypadało na piątki, a 21 proc. na poniedziałki. Nie oznacza to automatycznie nieprawidłowości, ale pokazuje, dlaczego krótkie absencje w sąsiedztwie dni wolnych zasługują na uwagę pracodawców.

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Nie wszystkie nieprawidłowo wykorzystywane zwolnienia służą wypoczynkowi czy wyjazdom. Kontrolerzy spotykają się również z przypadkami wykonywania remontów, prac fizycznych i podejmowaniem dodatkowej działalności zarobkowej podczas L4. - Mieliśmy przypadek kobiety, która na zwolnieniu lekarskim wykonywała tatuaże. Kontrolerka zadzwoniła do niej jako klientka i umówiła się na wykonanie tatuażu na przedramieniu. Takie sytuacje pokazują, że niektórzy traktują L4 jako okazję do dodatkowego zarobku. Tymczasem zwolnienie ma służyć odzyskaniu zdrowia, a nie prowadzeniu działalności zarobkowej - komentuje Mikołaj Zając.

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Za fikcyjne L4 można stracić zasiłek

Od 13 kwietnia 2026 roku obowiązują przepisy doprecyzowujące zasady wykorzystywania i kontroli zwolnień lekarskich. Wykonywanie pracy zarobkowej lub podejmowanie aktywności niezgodnej z celem zwolnienia może skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres objęty L4. Zmiany określają również uprawnienia kontrolerów oraz zasady dokumentowania nieprawidłowości. Co istotne, także mali pracodawcy, zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób, mogą korzystać z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych przy kontroli zwolnień za okres, w którym sami wypłacają wynagrodzenie chorobowe. - Przepisy precyzyjniej wskazują dziś, jakie zachowania mogą prowadzić do utraty świadczenia. W poważnych przypadkach konsekwencją nie jest utrata pieniędzy za jeden dzień, lecz za cały okres zwolnienia. To ryzyko, którego pracownicy nie powinni lekceważyć - podkreśla ekspert rynku pracy.

Coraz większe znaczenie w zarządzaniu absencjami ma również zaawansowana analityka danych. Specjalistyczne narzędzia pozwalają identyfikować powtarzające się schematy zwolnień, analizować ich częstotliwość i typować przypadki wymagające dodatkowej weryfikacji. - Przy bardzo dużej liczbie pracowników trudno analizować każde zwolnienia ręcznie. Algorytmy pomagają wychwycić powtarzalne schematy i skierować uwagę na przypadki wymagające sprawdzenia. Dzięki temu pracodawcy oszczędzają czas, a kontrole mogą być lepiej ukierunkowane - podsumowuje Mikołaj Zając.

Źródło: Conperio

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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