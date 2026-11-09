Duże zmiany w formularzach ZUS po 11 latach. Jakie informacje i dokumenty są niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku od 24 października 2026 r.?

Pierwsze, duże zmiany w przepisach po 11 latach: od 24 października 2026 r. obowiązują nowe zasady dotyczące informacji i dokumentów, jakie są niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku przez ZUS. Celem jest zmniejszenie liczby pism i uproszczenie formalności.

Duże zmiany w formularzach ZUS od 24 października 2026 r.

Mniej dokumentów i prostsze procedury. 24 października 2026 roku weszły w życie nowe przepisy, które określają jakie informacje i dokumenty są niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku. Nowe rozporządzenie zastępuje stare zasady sprzed 11 lat. Zmiany dotyczą przede wszystkim wniosków, zaświadczeń i innych dokumentów potrzebnych do przyznania i wypłaty zasiłków. Formularze Z-15a i Z-15b zastąpi jeden wniosek - Z-15.

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- Ponadto w nowym formularzu zamiast pytań o to, czy drugi rodzic dziecka pracuje i czy pracuje w systemie zmianowym, wnioskodawca złoży oświadczenie, że w okresie, za który ubiega się o zasiłek, nie ma innego domownika, który mógłby zapewnić opiekę – tłumaczy Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim.

Formularz ZUS o zasiłek macierzyński - druk ZAM

Rzeczniczka wskazuje, na kolejną ważną zmianę, którą jest konsolidacja wniosków o zasiłek macierzyński. Dotychczasowe formularze ZAM, ZUR i ZAO zostają zastąpione jednym uniwersalnym drukiem ZAM. Będzie on obsługiwał wszystkie rodzaje urlopów związanych z rodzicielstwem: macierzyński, rodzicielski, ojcowski oraz ich formy uzupełniające. Osoba, która składa wniosek, wypełni część formularza, która dotyczy konkretnego okresu urlopu.

Nie trzeba dostarczać skróconego aktu urodzenia dziecka

- Zmieni się także sposób dokumentowania urodzenia dziecka. Jeśli zasiłek macierzyński wypłaca ZUS, rodzic nie będzie musiał dołączać do wniosku skróconego odpisu aktu urodzenia. ZUS pobierze akt na podstawie imienia i nazwiska oraz daty i miejsca urodzenia dziecka oraz danych rodzica wnioskującego o przyznanie zasiłku – wyjaśnia Kowalska-Matis.

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Ważne Jeśli zasiłek macierzyński wypłaca zakład pracy (płatnik składek), skrócony odpis aktu urodzenia nadal trzeba będzie dołączyć do wniosku.

Zwolnienie z obowiązku składania zaświadczenia Z-3b

Zmiany to także ułatwienie dla samych przedsiębiorców. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące, duchowni opłacające składki na własne ubezpieczenia oraz marynarze zostają całkowicie zwolnieni z obowiązku składania zaświadczenia płatnika składek (Z-3b). Od teraz ZUS rozpatrzy prawo do świadczenia wyłącznie na podstawie samego wniosku o zasiłek oraz pozostałych wymaganych dokumentów.

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Inne zmiany w formularzach ZUS

Nowe przepisy zmieniają również formularze ZNp-7, Z-10, ZAS-53, Z-3 i Z-3a. Ich wzory zostaną dostosowane do nowych zasad ustalania prawa do zasiłków. Nowe i zaktualizowane formularze ZUS udostępnił na swojej stronie internetowej 24 października. Na portalu eZUS pojawią się w połowie listopada. – Chcę uspokoić naszych klientów, że proces przejścia na nowe formularze będzie płynny. Do czasu pełnej aktualizacji systemu eZUS w połowie listopada, podstawą do przyznania świadczeń będą zarówno dotychczasowe formularze dostępne elektronicznie, jak i nowe druki pobrane ze strony internetowej – zapewnia rzeczniczka.

Źródło: ZUS