REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Pracownik po 50. roku życia mniej kosztuje pracodawcę: płaci chorobowe przez 14 dni zamiast 33

Pracownik po 50. roku życia mniej kosztuje pracodawcę: płaci chorobowe przez 14 dni zamiast 33

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 marca 2026, 22:12
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
chorobowe pracownik po 50 roku życia
Pracownik po 50. roku życia mniej kosztuje pracodawcę: płaci chorobowe przez 14 dni zamiast 33
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy to prawda, że pracownik 50+ mniej kosztuje pracodawcę? Za pracownika po 50. roku życia pracodawca płaci chorobowe przez 14 dni. W przypadku młodszych pracowników wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest do 33 dnia niezdolności do pracy. Dopiero od 34. dnia wypłatę przejmuje ZUS. Przy starszych pracownikach Zakład zaczyna płacić już od 15. dnia choroby.

Chorobowe z ZUS

Chorobowe to świadczenie przysługujące osobie ubezpieczonej w Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), która opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego (eZLA, dawniej L4). W przypadku pracowników w rozumieniu Kodeks pracy ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą czy duchowni mogą przystąpić do niego dobrowolnie. Prawo do zasiłku chorobowego powstaje po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia - przy ubezpieczeniu obowiązkowym oraz po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia - przy ubezpieczeniu dobrowolnym. W niektórych sytuacjach okres wyczekiwania nie obowiązuje. Dotyczy to m.in. osób objętych ubezpieczeniem obowiązkowym, których niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Pracownik po 50. roku życia mniej kosztuje pracodawcę: płaci chorobowe przez 14 dni zamiast 33

Kto i przez ile dni wypłaca chorobowe? W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik może otrzymywać dwa rodzaje świadczeń: wynagrodzenie chorobowe - wypłacane przez pracodawcę oraz zasiłek chorobowy - wypłacany przez ZUS. Zgodnie z art. 92 § 1 Kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe maksymalnie przez:

  • 33 dni w roku kalendarzowym,
  • 14 dni w roku kalendarzowym - w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat (jeżeli niezdolność do pracy przypada po roku, w którym ukończyli 50 lat).

Od 34. dnia (lub od 15. dnia w przypadku pracownika 50+) wypłatę przejmuje ZUS w formie zasiłku chorobowego. Zatrudnianie pracowników po 50. roku życia jest więc z tego punktu widzenia realną oszczędnością dla pracodawcy.

Ważne

Pracodawca może w przepisach wewnętrznych ustalić wyższe wynagrodzenie chorobowe niż ustawowe 80%.

Jak liczy się okres 33 lub 14 dni chorobowego?

Limit 33 dni (lub 14 dni dla osób 50+) obejmuje wszystkie okresy niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym. Sumuje się je niezależnie od:

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

  • liczby zwolnień lekarskich,
  • długości przerw między nimi,
  • liczby pracodawców w danym roku.

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest za każdy dzień niezdolności do pracy, również za dni wolne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy przysługuje chorobowe w wysokości 100% wynagrodzenia?

Prawo do 100% wynagrodzenia przysługuje, gdy niezdolność do pracy powstała:

  • wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • w czasie ciąży,
  • w związku z poddaniem się niezbędnym badaniom dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi ich pobrania.
Zobacz również:

Art.  92. [Prawo do wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy]

§  1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;

3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

§  11. (uchylony)

§  2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

§  3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1:

1) nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;

2) nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

§  4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§  5. Przepisy § 1 pkt 1 i § 4 w części dotyczącej pracownika, który ukończył 50 rok życia, dotyczą niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.

Jak długo można być na chorobowym?

ZUS wypłaca zasiłek chorobowy od 34. dnia zwolnienia (lub od 15. dnia dla pracownika 50+) i maksymalnie do 182. dnia zwolnienia lekarskiego osoby ubezpieczonej. Wyjątkiem jest niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą lub przypadająca w czasie ciąży - w tych przypadkach zasiłek może być wypłacany do 270 dni. Po wyczerpaniu tego limitu w przypadku dalszej niezdolności do pracy możliwe jest ubieganie się o świadczenie rehabilitacyjne. Warto pamiętać, że osoba nieobjęta ubezpieczeniem chorobowym nie ma prawa ani do zasiłku chorobowego z ZUS, ani do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy.

Zobacz również:
Powiązane
Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?
Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2026 r.: urlopy, kontrola PIP, zasiłek chorobowy, minimalne wynagrodzenie i inne
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2026 r.: urlopy, kontrola PIP, zasiłek chorobowy, minimalne wynagrodzenie i inne
Zwolnienie lekarskie a adres pobytu: ten błąd może kosztować Cię zasiłek chorobowy!
Zwolnienie lekarskie a adres pobytu: ten błąd może kosztować Cię zasiłek chorobowy!
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
[ZUS informuje] W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu?
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu. Czy można niesamodzielność /niepełnosprawność rozpoznać przez kilka pytań? Czy jest możliwe rozpoznanie sytuacji zdrowotnej po 2 minutach badania?
[ZUS informuje] Orzeczenia ZUS sprzeczne z dokumentacją medyczną wnioskodawcy
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Przychodzi osoba chora albo niepełnosprawna na komisję ZUS. Komisja wydaje orzeczenie wprost sprzeczne z dokumentacją medyczną przedstawioną Komisji. Czy ZUS ma pomysł jak rozwiązać ten problem?"
Ruszyły nabory PARP 2026. Ważne terminy do zapamiętania według województw [Dofinansowanie, szkolenia]
03 mar 2026

Ruszyły nabory PARP w 2026 roku. Oto ważne terminy do zapamiętania dla poszczególnych województw w Polsce. Można składać wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych dla firm oraz wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców priorytetowych województw, powiatów i gmin.
[ZUS informuje] Sprzeczność orzeczeń ZUS i PZON
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Dla osób niepełnosprawnych orzeczenie o niesamodzielności wydane przez ZUS często wydaje się sprzeczne z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez PZON. Jak sprawić, aby te orzeczenia były kompatybilne?"

REKLAMA

Reforma PIP: czego najbardziej boją się przedsiębiorcy? [WYWIAD]
03 mar 2026

Reforma PIP wciąż budzi wiele emocji. Kolejny projekt przynosi pozytywne zmiany, ale przedsiębiorcy nadal mają mu wiele do zarzucenia. Czego boją się najbardziej? Odpowiada mecenas Marek Jarosiewicz, partner w kancelarii Wódkiewicz Sosnowski Jarosiewicz, ekspert Północnej Izby Gospodarczej i trener Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
[ZUS informuje] Czy brak komisji lekarskich nie osłabi niezależności i obiektywizmu decyzji?
03 mar 2026

"Czy brak komisji lekarskich nie osłabi niezależności i obiektywizmu decyzji?" Takie pytanie zadaliśmy ZUS.
Kolosalne zmiany w KP: dyskryminacja przez założenie i dyskryminacja przez skojarzenie
03 mar 2026

Szykuje się naprawdę spora zmiana w Kodeksie Pracy (oczywiście na korzyść pracowników). Chodzi o doprecyzowanie przepisów i nałożenie dodatkowych obowiązków na pracodawców, no i oczywiście zaostrzenie zasad odpowiedzialności. Jedną z ciekawszych regulacji jest dyskryminacja przez skojarzenie oraz dyskryminacja przez założenie. Na czym polegają i czy w praktyce będzie łatwo to uprawdopodobnić pracownikom?
[ZUS informuje] Orzekanie jednoosobowe nie niesie ryzyka większej liczby błędów i odwołań
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Czy orzekanie jednoosobowe nie niesie ryzyka większej liczby błędów i odwołań?"

REKLAMA

Piotr Duda o reformie PIP: Tylko pozory czy realna zmiana?
03 mar 2026

Rząd mówi o wzmocnieniu Państwowej Inspekcji Pracy. Solidarność odpowiada: to projekt bez realnych narzędzi - mówi przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, w wywiadzie dla „Rz”.
Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, gdy pracownik utknął za granicą w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie?
03 mar 2026

W związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie wielu Polaków utknęło za granicą. Ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej w regionie objętym wojną zostały odwołane loty do Polski. Czy taka sytuacja stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy, a pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę? Są sposoby na to, by otrzymać pieniądze od pracodawcy.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA