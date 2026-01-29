REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Zamiast 800+ na dzieci – bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Bo rodzice nie szanują tych pieniędzy

Zamiast 800+ na dzieci – bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Bo rodzice nie szanują tych pieniędzy

29 stycznia 2026, 10:39
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
800 plus
Zamiast 800+ na dzieci – bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Bo rodzice nie szanują tych pieniędzy
Forsal.pl

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Co miesiąc na konta polskich rodziców wpływa 800 zł „na dziecko”. Odpowiednio 1600, 2400, 3200 zł itd. w zależności od liczby dzieci. Ale jak się okazuje, po analizie wpisów i komentarzy Internatów, po rozmowach prowadzonych z młodymi osobami jak i z rodzicami, takie świadczenie 800+ jest w teorii – "na lepsze życie dzieci". W praktyce? Świadczenie jest przeznaczane: na kebaby, sushi, nowe iPhone’y dla mamy czy taty, na paznokcie, na alkohol, na paczki z Temu i „coś dla siebie” - mocne? Tak, ale prawdziwe. Oczywiście sytuacja wygląda różnie, w różnych rodzinach - więc nie chodzi o obrażanie kogokolwiek i zaglądanie mu do portfela. To są autentyczne wypowiedzi i po prostu życie. Czy zatem będzie to prowadziło do zamiany 800+ na bony, bo nie szanuje się świadczenia?

Punktem wyjścia do rozważań i podsumowania opinii wielu osób, tych młodych - dzieci na które jest pobieranie świadczenie - jak i starszych - rodziców, którzy pobierają świadczenie - jest między innymi problem z należytym rozdysponowaniem świadczeniem 800+. Oczywiście bardzo krzywdzące i nieprawdziwe byłoby powiedzenie, że wszyscy rodzice nie szanują otrzymywanego 800+ i niewłaściwie jest wydatkują. Z całą pewnością tak nie jest. Nie można generalizować i jednakowo traktować społeczeństwa, "wrzucając wszystkich do jednego worka".

Bony są i funkcjonują całkiem dobrze. Jedni powiedzą to powrót do kartek, drudzy zrealizują bon 800+ i będą zadowoleni

Ponadto punktem wyjścia do niniejszych rozważań i wręcz propozycji/ postulatów/ petycji, które się pojawiają (takich postulatów de lege ferenda - co do zmiany prawa) - była dobrze funkcjonująca instytucja bonu turystycznego. Co więcej na polskim rynku pracy, w polskiej gospodarce funkcjonuje np. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie, bony pracownicze, bony świąteczne, kulturalne lub sportowe finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Są też regionalne bony turystyczne, bony energetyczne, bony socjalne. Czy tak też mogłoby być z bonem na 800+?

Czy możliwe jest, aby świadczenie 800+ nie było pobieranie w formie pieniężnej, a bonu na konkretne cele: żywnościowe, edukacyjne, usługowe? Za pomocą bonu turystycznego można było dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Podobnie byłoby z bonem 800+ realizowany byłby przez sklepy zajmujące się sprzedażą żywności, ubrań, artykułów szkolnych, akcesoriów turystycznych. Wchodziłyby w to pewnie tez usługi: edukacyjne i inne na rzecz rozwoju dzieci a nie rodziców!

Badania i doniesienia z grup rodzicielskich są bezlitosne: zaledwie 30-35% pieniędzy z 800+ trafia realnie na dziecko. Reszta? Konsumpcja dorosłych

W różnych grupach Internetowych, które można byłoby sumarycznie nazwać „Mamy na zakupach 800+ co kupujemy?” (bo jednak częściej mamy dokonują wpisów na takich grupach), dominują:

  • iPhone, AirPods, PS5, nowe laptopy
  • wakacje all-inclusive bez dzieci
  • tatuaże, botoks, przedłużanie rzęs, brwi
  • jedzenie na mieście (McDonald, KFC, sushi)
  • nowe ubrania i buty dla rodziców
  • paczki z Temu/Shein/Aliexpress
  • ratę za telefon / samochód
  • papierosy i alkohol
  • „Weekend tylko dla mnie”
  • gry losowe i zakłady bukmacherskie
  • kolejny zwierzak (pies, kot, fretka)
  • kredyt na meble / AGD.

Szok? Nie, to realia. W takiej sytuacji dawana przez państwo gotówka nie jest w żaden sposób kontrolowana. A ewentualne bony (na żywność + odzież + artykuły szkolne + obiady + wyprawka) to byłaby realna pomoc dziecku. W praktyce w wielu krajach UE istnieje takie sprawdzone rozwiązanie: Child Benefit vouchers. Oczywiście w różnych krajach ma ono różny charakter, ale generalnie jest to program bonów na opiekę nad dziećmi, na różne zakupy, usługi. Takie bony są częścią rządowej polityki opieki nad dziećmi i działają za pośrednictwem różnych programów. W ten sposób rodzice mogą pokryć część kosztów opieki nad dziećmi.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1576) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Ustawa jasno wskazuje: Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Ważne

Potwierdza to aktualne orzecznictwo, np. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 lutego 2025 r., II SA/Łd 825/24: Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Po co było wprowadzone 500+ a później 800+?

Z uzasadnienia do ustawy wynika, że: "Świadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci. Wykształcenie i przygotowanie do życia dzieci wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla osób, u których pozostają one na utrzymaniu, w szczególności w rodzinach wieloosobowych. W związku z powyższym, rodziny często napotykają bariery ekonomiczne związane z wielkością dochodu. Niezbędne jest więc wprowadzenie takich rozwiązań, które umożliwią ich wyeliminowanie lub istotne zmniejszenie. Projektowana ustawa pozwoli zmniejszyć istniejące obecnie ekonomiczne ograniczenia, w szczególności wśród młodych ludzi decydujących się na posiadanie potomstwa, zwłaszcza drugiego i kolejnego dziecka.".

„To moje pieniądze, wydam jak chcę!” – Dlaczego ta postawa jest toksyczna?

Co by się zmieniło po wprowadzeniu bonów 800+? Wydaje się, że po wprowadzeniu bonu mogłoby dojść do spadku otyłości u dzieci. Dzieci mogłyby osiągać lepsze wyniki w nauce. Więcej dzieci korzystałoby z kolonii i z zajęć dodatkowych - pieniądze realnie byłyby wydatkowane na dzieci a nie na dorosłych. W założeniu 800+ miało chronić dzieci. Zamiast tego stało się dofinansowaniem stylu życia dorosłych (w wielu przypadkach, oczywiście nie wszystkich!). Niestety często dotyczy to rodzin z problemami, z trudnego środowiska, rodzin wielodzietnych, rodzin na wsiach - ale oczywiście nie chodzi o stygmatyzowanie. Często bowiem problem dotyczy rodzin zamożnych (paradoksalnie).

Czy czas na odważną decyzję, czy to czas, aby zamienić 800+ w bon celowy – na jedzenie, ubrania, książki, obiady szkolne, wyprawkę i zajęcia pozalekcyjne. Bo jeśli nie szanujemy pieniędzy przeznaczonych na dzieci to po co w ogóle udajemy, że ten program im pomaga? Tak powiedziała jednak z matek zaniepokojona tym co czyta na grupach internetowych. Póki co, to tylko propozycja i postulaty pewnych środowisk, ale wszystko jest możliwe.

Podstawa prawna

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1576)

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

