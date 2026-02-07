REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Dają po 200+ co miesiąc w 2026 r. dla chorych na serce, ciśnienie, cukrzycę, po udarze czy nowotworze i wiele innych chorób. Warunki 2026

Dają po 200+ co miesiąc w 2026 r. dla chorych na serce, ciśnienie, cukrzycę, po udarze czy nowotworze i wiele innych chorób. Warunki 2026

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 lutego 2026, 08:28
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
opiekun medyczny opieka senior opiekunka
Dają po 200+ co miesiąc w 2026 r. dla chorych na serce, ciśnienie, cukrzycę, po udarze czy nowotworze i wiele innych chorób. Warunki 2026
Shutterstock

Od 2026 roku osoby cierpiące na określone schorzenia (m.in. choroby serca, cukrzycę, nowotwory, choroby płuc oraz poważne zaburzenia wzroku lub słuchu) będą mogły wnioskować o stałe miesięczne świadczenie w kwocie przekraczającej 200 zł. Świadczenie to ma częściowo rekompensować dodatkowe koszty związane z opieką, gdy stan zdrowia znacząco ogranicza możliwość samodzielnego funkcjonowania. Przyznanie wsparcia będzie jednak zależało od indywidualnej oceny sytuacji życiowej i zdrowotnej każdej osoby.

rozwiń >

W 2026 r. kontynuowany będzie zasiłek dla osób przewlekle chorych – jego wysokość przekroczy 200 zł miesięcznie. O wsparcie będą mogły starać się m.in. pacjenci z chorobami układu krążenia, cukrzycą, po udarach, zmagający się z nowotworami, schorzeniami układu oddechowego czy zaburzeniami wzroku lub słuchu. Choć zasiłek ma pomóc w pokryciu kosztów opieki nad osobami niesamodzielnymi, jego przyznanie nie jest automatyczne i wymaga spełnienia określonych kryteriów.

Zobacz również:

W praktyce okazuje się, że uprawnienie do takiego zasiłku bywa przyznawane także przy dość powszechnych chorobach, a wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że mogłaby otrzymywać dodatkowe 200 zł miesięcznie. Trzeba jednak uważać na nazewnictwo: dodatek, zasiłek i świadczenie to trzy różne formy pomocy finansowej. Choć w nazwach mają „pielęgnacyjne/pielęgnacyjny”, nie oznaczają tego samego. Poniżej przedstawiamy listę chorób, przy których zasiłek zwykle przysługuje.

200+ co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu. Warunki 2026

Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. W praktyce okazuje się, że taki zasiłek można dostać jeśli cierpi się na dość powszechne schorzenia czy choroby. W rzeczywistości wiele osób nie wiem, że mogłoby dostać takie 200 zł dodatkowego miesięcznego wsparcia.

Oczywiście przepisy są sztywne i trzeba spełnić kryteria do otrzymania świadczenia, a sądy (jeżeli dojdzie do sporu nieugięte). Orzecznictwo i np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r., I OSK 77/20 potwierdza, że zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy.

Co w 2026 dla sercowców?

W 2026 r. dla sercowców 200+ co miesiąc według niżej opisanych zasad.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co w 2026 r. dla cukrzyków?

W 2026 r. dla cukrzyków także 200+ co miesiąc według niżej opisanych zasad.

Co w 2026 r. dla osób po udarze?

W 2026 r. dla osób po udarze również 200+ według niżej opisanych zasad.

Podobnie rzecz się ma z osobami po nowotworze, z chorobami płuc, z chorobami wzorku, dla osób z chorobami słuchu.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Warunki 2026

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

W ramach powyższego zakwalifikowanych może być szereg schorzeń czy chorób, które powodują, że istnieje konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Takimi poważnymi przypadkami mogą być więc powszechne choroby i dlatego mówimy o 200 plus, co miesiąc w 2026 r. dla np. sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (z poważnymi schorzeniami).

Komu zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026?

Już od kilku lat wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie była waloryzowana. Ta kwota podlega weryfikacji (nie waloryzacji, bo nie jest to jednoznaczne). Taka weryfikacja ma miejsce co 3 lata, ale na chwilę obecną, w 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Na ile przyznaje się zasiłek pielęgnacyjny?

Generalną zasadą jest, że zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się na czas nieokreślony. Jeżeli jednak zostanie wystawione orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony, to zasiłek ma charakter czasowy.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 2026

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, której przekazano realizację świadczeń rodzinnych). Można go również znaleźć i wypełnić na stronie rządowej po zalogowaniu w serwisie www.empatia.mpips.gov.pl. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zasiłek zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Złożenie wniosku o zasiłek po 3 miesiącach od wydania tego orzeczenia skutkuje przyznaniem zasiłku od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.

Wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

Wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny znajdziesz tutaj (na oficjalnej stronie MRPiPS)

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny wzór druk formularz

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny wzór druk formularz

gov.pl

Zasiek pielęgnacyjny - co musisz mieć:

  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
  • Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (do wglądu).
  • Dokument (w tym oświadczenie) potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
  • W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
  • Kserokopia karty pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.
  • Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Krakowskiego Centrum Świadczeń może domagać się takiego dokumentu).

Osoba składająca wniosek o zasiłek pielęgnacyjny jest obowiązana niezwłocznie powiadomić gminny organ właściwy wypłacający zasiłek pielęgnacyjny o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny tej osoby poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Niepoinformowanie gminnego organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

200 plus zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek?

200 plus zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek?

Shutterstock

Marcowa waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego 2026 - czy będzie?

Jak już było zaznaczone wyżej, waloryzacji marcowej od lat ulegają emerytury, renty i inne zasiłki oraz świadczenia wypłacane przez ZUS czy KRUS. Dlaczego więc kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie jest waloryzowana i stoi w miejscu, nie przystając do aktualnych realiów i kosztów utrzymania. Bo tak postanowiono i obowiązuje to również w 2026 r. Już dwa lata temu, bo w 2024 rok to był czas, kiedy doszło do weryfikacji wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i rząd zdecydował, że pomimo inflacji zasiłek przez następne trzy lata pozostanie na tym samym, niskim poziomie 200 plus. Zatem także, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu będzie przysługiwało świadczenie w tej wysokości. Natomiast dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2024 do 28 lutego 2025 roku wynosi 330,07 zł, a to, że jest regularnie waloryzowany. Jego kwota ulegnie więc podwyższeniu od 1 marca 2026 r.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r., III SA/Gd 363/19 jasno podkreślono, że choć oba świadczenia - dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny - wypłacane są na podstawie odrębnych ustaw, to jest ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jednak w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ukształtował się pogląd, że ich charakter jest porównywalny - oba świadczenia przysługują osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Celem obu wskazanych świadczeń jest pokrywanie przez osoby je otrzymujące wydatków wynikających z niepełnej sprawności fizycznej lub intelektualnej, pozbawiającej możliwości samodzielnej egzystencji. Jednak tak czy inaczej dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny to nie jest to samo.

Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne

Kolejna sprawa to mylenie zasiłku pielęgnacyjnego ze świadczeniem pielęgnacyjnym, czy też świadczenia pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym. Konkluzja jest więc taka: dodatek, zasiłek, świadczenie - to trzy różne finansowe wsparcia - chociaż każde ma w drugim członie swojej nazwy: "pielęgnacyjne/pielęgnacyjny", bo:

  1. DODATEK PIELĘGNACYJNYM
  2. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY,
  3. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.

Internauci pytają: Czy zasiłek pielęgnacyjny wypłacony za ten sam okres co dodatek pielęgnacyjny powinien zostać zwrócony? Czy potrąca go organ emerytalno-rentowy? [Pytanie z 19.01.2026 r.]

Odpowiedź jest taka, że jeżeli osoba uprawniona do świadczeń pobierze za ten sam okres zarówno zasiłek pielęgnacyjny, jak i dodatek pielęgnacyjny, jest zobowiązana do zwrotu zasiłku jako nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami (art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych). Kwoty nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego są potrącane z emerytury lub renty przez organ emerytalno-rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2026?

Zgodnie z obwieszczeniem MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 października 2025 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2026, na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1208) ogłasza się, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2026 wynosi 3386,00 zł.

Na jakie schorzenia zasiłek pielęgnacyjny? [TABELA 2026]

W Internecie (w tym na forach, w komentarzach, w specjalnych grupach wsparcia) można znaleźć wiele pytań dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego - w szczególności tego, na jakie schorzenia przysługuje taki zasiłek. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, i nawet jak pójdzie się do prawnika po poradę prawną z pytaniem: "Czy będąc w tym stanie moja maja, moje chore - niepełnosprawne dziecko dostanie dodatek pielęgnacyjny czy zasiłek pielęgnacyjny?". Wówczas prawnik zapewne odpowie: "TO ZALEŻY". Tak, to zależy od okoliczności sprawy, w szczególności od stanu zdrowia, zakresu codziennej opieki i bieżącego wsparcia chorej osoby niepełnosprawnej czy starszej - i co najważniejsze - od dokumentacji medycznej. Wszystko musi być należycie udokumentowane.

Gazetaprawna.pl podaje taką orientacyjną tabelę z listą schorzeń, jednak wyraźnie zaznacza, że: "Uwaga: poniższa tabela ma charakter orientacyjny. O przyznaniu świadczenia zawsze decyduje orzeczenie o niepełnosprawności i opis ograniczeń funkcjonalnych, a nie sama diagnoza.".

Przykłady chorób/sytuacji klinicznych (lista)

Symbol / obszar

Co zwykle bada komisja (w praktyce)

Umiarkowane/znaczne niepełnosprawności intelektualne

01-U Upośledzenie umysłowe

Zakres samodzielności, potrzeba stałego nadzoru/opieki

Schizofrenia, CHAD, ciężkie zaburzenia nastroju i lękowe, zespoły otępienne, depresja przewlekła

02-P Choroby psychiczne

Stabilność stanu, nawroty, wpływ na samoobsługę i pracę

Głuchota/głuchoniemota, znaczny ubytek słuchu, afazja poudarowa, uszkodzenia krtani

03-L Głos/mowa/słuch

Skuteczność protezowania (aparat, implant), możliwość komunikacji

Ostrość ≤0,3 (po korekcji), zawężenie pola widzenia ≤30°, ślepota jedno-/obuoczna

04-O Narząd wzroku

Orientacja przestrzenna, bezpieczne poruszanie się, czytanie/obsługa urządzeń

Zaawansowane zwyrodnienia, RZS/ZZSK, amputacje, powikłania pourazowe

05-R Narząd ruchu

Mobilność, potrzeba sprzętu (wózek, ortezy), pomoc w ADL

Nawracające napady, następstwa psycho-neurologiczne

06-E Epilepsja

Częstość/ciężkość napadów, skutki uboczne leczenia, ryzyko urazów

PChP/POChP z niewydolnością, wady i niewydolność serca (≥ II NYHA), powikłane NT

07-S Układ oddechowy/krążenia

Tolerancja wysiłku, saturacje, hospitalizacje, potrzeba tlenoterapii

Niewydolność wątroby, IBD z zespołem złego wchłaniania, stany po resekcjach, PZT

08-T Układ pokarmowy

Zaburzenia odżywiania/wchłaniania, częstotliwość zaostrzeń

Przewlekła niewydolność nerek (dializy), zaburzenia mikcji wymagające opieki, nowotwory

09-M Urologia/ginekologia

Samoobsługa (cewnikowanie), ryzyko powikłań, harmonogram świadczeń (dializy)

SM, udar z trwałymi deficytami, neuropatie znacznego stopnia, choroby rdzenia

10-N Neurologia

Siła/koordynacja, spastyczność, potrzeba stałej pomocy

Endokrynologiczne z powikłaniami (np.cukrzyca z powikłaniami), immunologiczne, hematologiczne, HIV w zaawansowanych stadiach, znaczne zeszpecenia

11-I Inne schorzenia

Realny wpływ na ADL, zagrożenia zdrowotne, skuteczność leczenia

Spektrum autyzmu z utrwalonymi zaburzeniami komunikacji i funkcjonowania

12-C Całościowe zaburzenia rozwojowe

Zakres wsparcia w edukacji/życiu społecznym, opieka stała

To są właśnie dość częste i typowe przykłady kliniczne, które zwykle widnieją w orzeczeniach - ale jeszcze raz wyraźnie zaznaczamy, że wystąpienie którejkolwiek z nich nie daje automatycznego prawa do zasiłku i przyznania zasiłku przez MOPS.

200 plus, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (co do zasady). Szczególnie częste choroby układu oddechowego i krążenia, na to zwykle otrzymuje się stopień i tym samym zasiłek

Do niepełnosprawności zalicza się choroby związane z układem oddechowym i krążenia, jak już było wskazane wyżej, a tym samym można zwykle otrzymać zasiłek na takie choroby jak:

  • przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,
  • nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,
  • wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,
  • nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,
  • miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a,
  • niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń.

200 plus, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (co do zasady). Częste są też upośledzenia narządu ruchu (w tym nowotwory), na to zwykle otrzymuje się stopień i tym samym zasiłek

Upośledzenia narządu ruchu a niepełnosprawność i zasiłek - to ważny temat. Do niepełnosprawności zalicza się choroby związane z narządem ruchu takie jak:

  • wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,
  • układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,
  • zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,
  • choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,
  • choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,
  • nowotwory narządu ruchu,
  • zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych;

Szczegółowe informacje na temat zasiłku pielęgnacyjnego uzyskasz: w urzędzie, który realizuje to świadczenie: urzędzie miasta, urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce gminy właściwej dla twojego miejsca zamieszkania,

Pamiętaj! Jeżeli urząd odmówi wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego, możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne. Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną: osobiście, pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

POLECAMY: KALENDARZ 2026

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323, 858)

Kto dostanie zasiłek pielęgnacyjny w 2026 r.?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie 16+ ze znacznym stopniem; osobie 16+ z umiarkowanym, gdy niepełnosprawność powstała do 21 lat; osobie 75+.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 r. i czy jest waloryzowany?

W 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota nie jest waloryzowana marcowo; podlega weryfikacji co 3 lata. W 2024 r. zdecydowano, że pozostaje na tym samym poziomie przez trzy lata.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 2026 i od kiedy jest wypłata?

Wniosek składa się w urzędzie gminy/miasta, w ośrodku pomocy społecznej lub online przez www.empatia.mpips.gov.pl. Złożenie w 3 mies. od orzeczenia daje prawo od miesiąca wniosku o orzeczenie; po 3 mies. – od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.

Czy można pobierać jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny?

Nie. Pobranie za ten sam okres obu świadczeń oznacza obowiązek zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego jako nienależnie pobranego wraz z odsetkami. Kwoty nadpłaty potrącane są z emerytury lub renty przez organ, który przyznał dodatek pielęgnacyjny.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r.?

Zgodnie z obwieszczeniem z 24 października 2025 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r. wynosi 3386,00 zł.

