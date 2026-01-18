200 plus, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (co do zasady) - tak, ale oczywiście nie zawsze! Trzeba wiedzieć, że celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. W praktyce okazuje się, że taki zasiłek można dostać jeśli cierpi się na dość powszechne schorzenia czy choroby. W rzeczywistości wiele osób nie wie, że mogłoby dostać takie 200 zł dodatkowego miesięcznego wsparcia.

rozwiń >

200 plus, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (co do zasady)

Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. W praktyce okazuje się, że taki zasiłek można dostać jeśli cierpi się na dość powszechne schorzenia czy choroby. W rzeczywistości wiele osób nie wiem, że mogłoby dostać takie 200 zł dodatkowego miesięcznego wsparcia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Oczywiście przepisy są sztywne i trzeba spełnić kryteria do otrzymania świadczenia, a sądy (jeżeli dojdzie do sporu nieugięte). Orzecznictwo i np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r., I OSK 77/20 potwierdza, że zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

osobie, która ukończyła 75 lat.

W ramach powyższego zakwalifikowanych może być szereg schorzeń czy chorób, które powodują, że istnieje konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Takimi poważnymi przypadkami mogą być więc powszechne choroby i dlatego mówimy o 200 plus, co miesiąc w 2026 r. dla np. sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (z poważnymi schorzeniami).

Komu zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

REKLAMA

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026?

Już od kilku lat wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie była waloryzowana. Ta kwota podlega weryfikacji (nie waloryzacji, bo nie jest to jednoznaczne). Taka weryfikacja ma miejsce co 3 lata, ale na chwilę obecną, w 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na ile przyznaje się zasiłek pielęgnacyjny?

Generalną zasadą jest, że zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się na czas nieokreślony. Jeżeli jednak zostanie wystawione orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony, to zasiłek ma charakter czasowy.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 2026

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, której przekazano realizację świadczeń rodzinnych). Można go również znaleźć i wypełnić na stronie rządowej po zalogowaniu w serwisie www.empatia.mpips.gov.pl. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zasiłek zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Złożenie wniosku o zasiłek po 3 miesiącach od wydania tego orzeczenia skutkuje przyznaniem zasiłku od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.

Zasiek pielęgnacyjny - co musisz mieć:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (do wglądu).

Dokument (w tym oświadczenie) potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Kserokopia karty pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.

Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Krakowskiego Centrum Świadczeń może domagać się takiego dokumentu).

Osoba składająca wniosek o zasiłek pielęgnacyjny jest obowiązana niezwłocznie powiadomić gminny organ właściwy wypłacający zasiłek pielęgnacyjny o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny tej osoby poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Niepoinformowanie gminnego organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Marcowa waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego 2026 - czy będzie?

Jak już było zaznaczone wyżej, waloryzacji marcowej od lat ulegają emerytury, renty i inne zasiłki oraz świadczenia wypłacane przez ZUS czy KRUS. Dlaczego więc kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie jest waloryzowana i stoi w miejscu, nie przystając do aktualnych realiów i kosztów utrzymania. Bo tak postanowiono i obowiązuje to również w 2026 r. Już dwa lata temu, bo w 2024 rok to był czas, kiedy doszło do weryfikacji wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i rząd zdecydował, że pomimo inflacji zasiłek przez następne trzy lata pozostanie na tym samym, niskim poziomie 200 plus. Zatem także, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu będzie przysługiwało świadczenie w tej wysokości. Natomiast dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2024 do 28 lutego 2025 roku wynosi 330,07 zł, a to, że jest regularnie waloryzowany. Jego kwota ulegnie więc podwyższeniu od 1 marca 2026 r.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r., III SA/Gd 363/19 jasno podkreślono, że choć oba świadczenia - dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny - wypłacane są na podstawie odrębnych ustaw, to jest ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jednak w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ukształtował się pogląd, że ich charakter jest porównywalny - oba świadczenia przysługują osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Celem obu wskazanych świadczeń jest pokrywanie przez osoby je otrzymujące wydatków wynikających z niepełnej sprawności fizycznej lub intelektualnej, pozbawiającej możliwości samodzielnej egzystencji. Jednak tak czy inaczej dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny to nie jest to samo.

Na jakie schorzenia zasiłek pielęgnacyjny? [TABELA 2026]

W Internecie (w tym na forach, w komentarzach, w specjalnych grupach wsparcia) można znaleźć wiele pytań dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego - w szczególności tego, na jakie schorzenia przysługuje taki zasiłek. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, i nawet jak pójdzie się do prawnika po poradę prawną z pytaniem: "Czy będąc w tym stanie moja maja, moje chore - niepełnosprawne dziecko dostanie dodatek pielęgnacyjny czy zasiłek pielęgnacyjny?". Wówczas prawnik zapewne odpowie: "TO ZALEŻY". Tak, to zależy od okoliczności sprawy, w szczególności od stanu zdrowia, zakresu codziennej opieki i bieżącego wsparcia chorej osoby niepełnosprawnej czy starszej - i co najważniejsze - od dokumentacji medycznej. Wszystko musi być należycie udokumentowane.

Gazetaprawna.pl podaje taką orientacyjną tabelę z listą schorzeń, jednak wyraźnie zaznacza, że: "Uwaga: poniższa tabela ma charakter orientacyjny. O przyznaniu świadczenia zawsze decyduje orzeczenie o niepełnosprawności i opis ograniczeń funkcjonalnych, a nie sama diagnoza.".

Przykłady chorób/sytuacji klinicznych (lista) Symbol / obszar Co zwykle bada komisja (w praktyce) Umiarkowane/znaczne niepełnosprawności intelektualne 01-U Upośledzenie umysłowe Zakres samodzielności, potrzeba stałego nadzoru/opieki Schizofrenia, CHAD, ciężkie zaburzenia nastroju i lękowe, zespoły otępienne, depresja przewlekła 02-P Choroby psychiczne Stabilność stanu, nawroty, wpływ na samoobsługę i pracę Głuchota/głuchoniemota, znaczny ubytek słuchu, afazja poudarowa, uszkodzenia krtani 03-L Głos/mowa/słuch Skuteczność protezowania (aparat, implant), możliwość komunikacji Ostrość ≤0,3 (po korekcji), zawężenie pola widzenia ≤30°, ślepota jedno-/obuoczna 04-O Narząd wzroku Orientacja przestrzenna, bezpieczne poruszanie się, czytanie/obsługa urządzeń Zaawansowane zwyrodnienia, RZS/ZZSK, amputacje, powikłania pourazowe 05-R Narząd ruchu Mobilność, potrzeba sprzętu (wózek, ortezy), pomoc w ADL Nawracające napady, następstwa psycho-neurologiczne 06-E Epilepsja Częstość/ciężkość napadów, skutki uboczne leczenia, ryzyko urazów PChP/POChP z niewydolnością, wady i niewydolność serca (≥ II NYHA), powikłane NT 07-S Układ oddechowy/krążenia Tolerancja wysiłku, saturacje, hospitalizacje, potrzeba tlenoterapii Niewydolność wątroby, IBD z zespołem złego wchłaniania, stany po resekcjach, PZT 08-T Układ pokarmowy Zaburzenia odżywiania/wchłaniania, częstotliwość zaostrzeń Przewlekła niewydolność nerek (dializy), zaburzenia mikcji wymagające opieki, nowotwory 09-M Urologia/ginekologia Samoobsługa (cewnikowanie), ryzyko powikłań, harmonogram świadczeń (dializy) SM, udar z trwałymi deficytami, neuropatie znacznego stopnia, choroby rdzenia 10-N Neurologia Siła/koordynacja, spastyczność, potrzeba stałej pomocy Endokrynologiczne z powikłaniami (np.cukrzyca z powikłaniami), immunologiczne, hematologiczne, HIV w zaawansowanych stadiach, znaczne zeszpecenia 11-I Inne schorzenia Realny wpływ na ADL, zagrożenia zdrowotne, skuteczność leczenia Spektrum autyzmu z utrwalonymi zaburzeniami komunikacji i funkcjonowania 12-C Całościowe zaburzenia rozwojowe Zakres wsparcia w edukacji/życiu społecznym, opieka stała

To są właśnie dość częste i typowe przykłady kliniczne, które zwykle widnieją w orzeczeniach - ale jeszcze raz wyraźnie zaznaczamy, że wystąpienie którejkolwiek z nich nie daje automatycznego prawa do zasiłku i przyznania zasiłku przez MOPS.

Szczegółowe informacje na temat zasiłku pielęgnacyjnego uzyskasz: w urzędzie, który realizuje to świadczenie: urzędzie miasta, urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce gminy właściwej dla twojego miejsca zamieszkania,

Pamiętaj! Jeżeli urząd odmówi wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego, możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne. Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną: osobiście, pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).