Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » 200 plus zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek?

200 plus zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek?

18 stycznia 2026, 18:31
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
zasiłek
200 plus, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (co do zasady)
Kasper Starużyk
GazetaPrawna.pl

200 plus, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (co do zasady) - tak, ale oczywiście nie zawsze! Trzeba wiedzieć, że celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. W praktyce okazuje się, że taki zasiłek można dostać jeśli cierpi się na dość powszechne schorzenia czy choroby. W rzeczywistości wiele osób nie wie, że mogłoby dostać takie 200 zł dodatkowego miesięcznego wsparcia.

200 plus, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (co do zasady)

Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. W praktyce okazuje się, że taki zasiłek można dostać jeśli cierpi się na dość powszechne schorzenia czy choroby. W rzeczywistości wiele osób nie wiem, że mogłoby dostać takie 200 zł dodatkowego miesięcznego wsparcia.

Oczywiście przepisy są sztywne i trzeba spełnić kryteria do otrzymania świadczenia, a sądy (jeżeli dojdzie do sporu nieugięte). Orzecznictwo i np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r., I OSK 77/20 potwierdza, że zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

W ramach powyższego zakwalifikowanych może być szereg schorzeń czy chorób, które powodują, że istnieje konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Takimi poważnymi przypadkami mogą być więc powszechne choroby i dlatego mówimy o 200 plus, co miesiąc w 2026 r. dla np. sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (z poważnymi schorzeniami).

Komu zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026?

Już od kilku lat wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie była waloryzowana. Ta kwota podlega weryfikacji (nie waloryzacji, bo nie jest to jednoznaczne). Taka weryfikacja ma miejsce co 3 lata, ale na chwilę obecną, w 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Na ile przyznaje się zasiłek pielęgnacyjny?

Generalną zasadą jest, że zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się na czas nieokreślony. Jeżeli jednak zostanie wystawione orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony, to zasiłek ma charakter czasowy.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 2026

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, której przekazano realizację świadczeń rodzinnych). Można go również znaleźć i wypełnić na stronie rządowej po zalogowaniu w serwisie www.empatia.mpips.gov.pl. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zasiłek zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Złożenie wniosku o zasiłek po 3 miesiącach od wydania tego orzeczenia skutkuje przyznaniem zasiłku od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.

Zasiek pielęgnacyjny - co musisz mieć:

  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
  • Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (do wglądu).
  • Dokument (w tym oświadczenie) potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
  • W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
  • Kserokopia karty pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.
  • Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Krakowskiego Centrum Świadczeń może domagać się takiego dokumentu).

Osoba składająca wniosek o zasiłek pielęgnacyjny jest obowiązana niezwłocznie powiadomić gminny organ właściwy wypłacający zasiłek pielęgnacyjny o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny tej osoby poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Niepoinformowanie gminnego organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Marcowa waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego 2026 - czy będzie?

Jak już było zaznaczone wyżej, waloryzacji marcowej od lat ulegają emerytury, renty i inne zasiłki oraz świadczenia wypłacane przez ZUS czy KRUS. Dlaczego więc kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie jest waloryzowana i stoi w miejscu, nie przystając do aktualnych realiów i kosztów utrzymania. Bo tak postanowiono i obowiązuje to również w 2026 r. Już dwa lata temu, bo w 2024 rok to był czas, kiedy doszło do weryfikacji wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i rząd zdecydował, że pomimo inflacji zasiłek przez następne trzy lata pozostanie na tym samym, niskim poziomie 200 plus. Zatem także, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu będzie przysługiwało świadczenie w tej wysokości. Natomiast dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2024 do 28 lutego 2025 roku wynosi 330,07 zł, a to, że jest regularnie waloryzowany. Jego kwota ulegnie więc podwyższeniu od 1 marca 2026 r.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r., III SA/Gd 363/19 jasno podkreślono, że choć oba świadczenia - dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny - wypłacane są na podstawie odrębnych ustaw, to jest ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jednak w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ukształtował się pogląd, że ich charakter jest porównywalny - oba świadczenia przysługują osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Celem obu wskazanych świadczeń jest pokrywanie przez osoby je otrzymujące wydatków wynikających z niepełnej sprawności fizycznej lub intelektualnej, pozbawiającej możliwości samodzielnej egzystencji. Jednak tak czy inaczej dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny to nie jest to samo.

Na jakie schorzenia zasiłek pielęgnacyjny? [TABELA 2026]

W Internecie (w tym na forach, w komentarzach, w specjalnych grupach wsparcia) można znaleźć wiele pytań dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego - w szczególności tego, na jakie schorzenia przysługuje taki zasiłek. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, i nawet jak pójdzie się do prawnika po poradę prawną z pytaniem: "Czy będąc w tym stanie moja maja, moje chore - niepełnosprawne dziecko dostanie dodatek pielęgnacyjny czy zasiłek pielęgnacyjny?". Wówczas prawnik zapewne odpowie: "TO ZALEŻY". Tak, to zależy od okoliczności sprawy, w szczególności od stanu zdrowia, zakresu codziennej opieki i bieżącego wsparcia chorej osoby niepełnosprawnej czy starszej - i co najważniejsze - od dokumentacji medycznej. Wszystko musi być należycie udokumentowane.

Gazetaprawna.pl podaje taką orientacyjną tabelę z listą schorzeń, jednak wyraźnie zaznacza, że: "Uwaga: poniższa tabela ma charakter orientacyjny. O przyznaniu świadczenia zawsze decyduje orzeczenie o niepełnosprawności i opis ograniczeń funkcjonalnych, a nie sama diagnoza.".

Przykłady chorób/sytuacji klinicznych (lista)

Symbol / obszar

Co zwykle bada komisja (w praktyce)

Umiarkowane/znaczne niepełnosprawności intelektualne

01-U Upośledzenie umysłowe

Zakres samodzielności, potrzeba stałego nadzoru/opieki

Schizofrenia, CHAD, ciężkie zaburzenia nastroju i lękowe, zespoły otępienne, depresja przewlekła

02-P Choroby psychiczne

Stabilność stanu, nawroty, wpływ na samoobsługę i pracę

Głuchota/głuchoniemota, znaczny ubytek słuchu, afazja poudarowa, uszkodzenia krtani

03-L Głos/mowa/słuch

Skuteczność protezowania (aparat, implant), możliwość komunikacji

Ostrość ≤0,3 (po korekcji), zawężenie pola widzenia ≤30°, ślepota jedno-/obuoczna

04-O Narząd wzroku

Orientacja przestrzenna, bezpieczne poruszanie się, czytanie/obsługa urządzeń

Zaawansowane zwyrodnienia, RZS/ZZSK, amputacje, powikłania pourazowe

05-R Narząd ruchu

Mobilność, potrzeba sprzętu (wózek, ortezy), pomoc w ADL

Nawracające napady, następstwa psycho-neurologiczne

06-E Epilepsja

Częstość/ciężkość napadów, skutki uboczne leczenia, ryzyko urazów

PChP/POChP z niewydolnością, wady i niewydolność serca (≥ II NYHA), powikłane NT

07-S Układ oddechowy/krążenia

Tolerancja wysiłku, saturacje, hospitalizacje, potrzeba tlenoterapii

Niewydolność wątroby, IBD z zespołem złego wchłaniania, stany po resekcjach, PZT

08-T Układ pokarmowy

Zaburzenia odżywiania/wchłaniania, częstotliwość zaostrzeń

Przewlekła niewydolność nerek (dializy), zaburzenia mikcji wymagające opieki, nowotwory

09-M Urologia/ginekologia

Samoobsługa (cewnikowanie), ryzyko powikłań, harmonogram świadczeń (dializy)

SM, udar z trwałymi deficytami, neuropatie znacznego stopnia, choroby rdzenia

10-N Neurologia

Siła/koordynacja, spastyczność, potrzeba stałej pomocy

Endokrynologiczne z powikłaniami (np.cukrzyca z powikłaniami), immunologiczne, hematologiczne, HIV w zaawansowanych stadiach, znaczne zeszpecenia

11-I Inne schorzenia

Realny wpływ na ADL, zagrożenia zdrowotne, skuteczność leczenia

Spektrum autyzmu z utrwalonymi zaburzeniami komunikacji i funkcjonowania

12-C Całościowe zaburzenia rozwojowe

Zakres wsparcia w edukacji/życiu społecznym, opieka stała

To są właśnie dość częste i typowe przykłady kliniczne, które zwykle widnieją w orzeczeniach - ale jeszcze raz wyraźnie zaznaczamy, że wystąpienie którejkolwiek z nich nie daje automatycznego prawa do zasiłku i przyznania zasiłku przez MOPS.

Szczegółowe informacje na temat zasiłku pielęgnacyjnego uzyskasz: w urzędzie, który realizuje to świadczenie: urzędzie miasta, urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce gminy właściwej dla twojego miejsca zamieszkania,

Pamiętaj! Jeżeli urząd odmówi wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego, możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne. Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną: osobiście, pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323, 858)

