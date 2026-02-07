REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » W lutym 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego. Nowe warunki na 2026

W lutym 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego. Nowe warunki na 2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 lutego 2026, 08:25
[Data aktualizacji 22 stycznia 2026, 20:56]
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026
W lutym 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego. Nowe warunki na 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Według stanu na dzisiaj, 14 stycznia 2026 r., możemy z całą pewnością powiedzieć, że od 1 stycznia 2026 roku więcej osób może otrzymać świadczenie wspierające. I to już się dzieje, wiele spraw jest w toku, w tym nowym roku. Przeznacza się ono dla tych, którzy z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku mają trudności z codziennymi czynnościami jak ubieranie się, gotowanie lub poruszanie. Dotychczas świadczenie przyznawano wyłącznie osobom z bardzo wysoką punktacją w ocenie potrzeb wsparcia. Teraz próg obniża się do 70 punktów – kto ma ich co najmniej tyle, może otrzymać nawet kilka tysięcy złotych. Niestety, 69 punktów nie wystarczy, bo ten jeden punkt decyduje o przyznaniu wsparcia. Ponadto w 2026 roku kwota świadczenia wzrośnie z urzędu wraz z rentą socjalną, bez potrzeby ubiegania się o nową decyzję urzędową.

rozwiń >

W Nowym Roku kolejne sprawy w toku - co do świadczenia wspierającego. Jest łatwiej dla wielu osób!

Wraz z nadejściem 2026 r. i zmian w zakresie świadczenia wspierające Internet zalewa fala pytań użytkowników i potencjalnych wnioskodawców:

REKLAMA

REKLAMA

  • Jakie trzeba mieć orzeczenie, żeby dostać świadczenie wspierające?
  • Jak ustala się poziom potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego?
  • Jak odwołać się od punktacji świadczenia wspierającego?
  • Czy warto się odwoływać do sądu w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności?
  • Kto nie otrzyma świadczenia wspierającego?
  • Kto przyznaje punkty do świadczenia wspierającego?
  • Jakie choroby dają prawo do świadczenia wspierającego?
  • Jaki stopień niepełnosprawności do świadczenia wspierającego?
  • Ile punktów na poziom potrzeby wsparcia? - to chyba najważniejsze pytanie! Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Niestety, ale 69 punktów nie jest wystarczające.
Zobacz również:

ZUS informuje, że od 1 stycznia 2026 r. jedno z wypłacanych świadczeń będzie dostępne dla znacznie szerszego grona osób. [AKUALIZACJA 14.01.2026]

ZUS informuje, że od 1 stycznia 2026 r. jedno z wypłacanych świadczeń będzie dostępne dla znacznie szerszego grona osób. Daje to szanse wielu osobom, bo od 2026 r., w przypadku zmiany zdolności do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz rodzaju wymaganego wsparcia osoba, w stosunku do której została wydana decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia, może w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej decyzji. Świadczenie wspierające jest wprowadzane etapami – najpierw było dla osób z wyższą punktacją, a następnie stopniowo dla kolejnych grup. Zgodnie z komunikowanym informacjami z ZUS od 2026 r. dostęp obejmuje także osoby, które uzyskały co najmniej 70 punktów w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. W praktyce oznacza to, że jeśli dziś masz decyzję z punktacją 70 możesz ubiegać się nawet o kilka tysięcy wsparcia. Niestety wystarczy 1 pkt mniej, tj. 69 punktów i brak prawa do świadczenia.

Świadczenie wspierające a 70 punktów – najważniejsze informacje

  • Świadczenie wspierające przysługuje osobie z niepełnosprawnością po uzyskaniu decyzji o poziomie potrzeby wsparcia (punktacja).
  • System jest wdrażany etapami – od 2026 r. dostęp ma objąć także osoby z punktacją od 70.
  • Wysokość świadczenia jest powiązana z rentą socjalną i zależy od liczby punktów (im więcej punktów, tym wyższe świadczenie).
  • Procedura ma zwykle dwa kroki: najpierw decyzja punktowa, potem wniosek do ZUS.
Zobacz również:

Uwaga niepełnosprawni: w 2026 r. tylko tyle punktów wystarczy do świadczenia wspierającego. Co z osobami, które mają 69 punktów?

Podstawą prawną dla świadczenia wspierającego jest: ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429, z późn. zm).

REKLAMA

Zgodnie z komunikatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dniem 1 stycznia 2026 r. nastąpi rozszerzenie zakresu podmiotowego kluczowego świadczenia pieniężnego. Jest ono niezależne od pobierania renty socjalnej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych. Biorąc pod uwagę, że do końca listopada 2025 r. złożono blisko 190 tys. wniosków na kwotę ponad 7,6 mld zł, przewiduje się dalszy wzrost zainteresowania tym wsparciem w nadchodzącym roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]. Czym jest ustalenie poziomu potrzeby wsparcia?

Poziom potrzeby wsparcia ustalany jest na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, przy zastosowaniu formularza w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu.

Ważne

Ustalenia poziomu potrzeby wsparcia dokonuje się, za zgodą osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia w miejscu jej stałego pobytu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo w siedzibie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo w miejscu przez niego wyznaczonym, spełniającym warunki, o których mowa ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zobacz również:

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające, wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób z niepełnosprawnością – tych, które w decyzji wojewódzkiego zespołu uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Do końca listopada 2025 r. ZUS przyjął 188,5 tys. wniosków o to świadczenie, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła ponad 7,6 mld zł.

Polecamy: KALENDARZ 2026

W lutym 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone etapowo, aby dostosować system do rosnącej liczby uprawnionych:

  • od 2024 r. przysługiwało ono osobom z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia (87–100 punktów);
  • od 2025 r. rozszerzono je na osoby z 78–86 punktami;
  • od 2026 r. dostęp do niego uzyskają wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać już od 2024 r.).
Zobacz również:

Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne: podstawa prawna

Podstawą prawną dla świadczenia wspierającego jest ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429). Świadczenie pielęgnacyjne i wspierające to dwa różne świadczenia, które zasadniczo nie mogą być pobierane jednocześnie - NIE MOŻNA ICH WIĘC MYLIĆ, CO CZĘSTO SIĘ ZDARZA. Podstawą prawną dla świadczenie wspierającego jest Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2025.1208 t.j.).

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]. Dla kogo świadczenie wspierające w 2026?

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające w 2026 r. przysługuje jeśli:

  • masz skończone 18 lat,
  • jesteś obywatelką lub obywatelem Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywasz w Polsce i masz dostęp do rynku pracy,
  • mieszkasz w Polsce,
  • masz decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie punktów uprawniającym do świadczenia.

Ile wynosi świadczenie wspierające 2026?

Świadczenie wspierające wynosi miesięcznie:

  • 220% renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów,
  • 180% renty socjalnej - od 90 do 94 punktów,
  • 120% renty socjalnej - od 85 do 89 punktów,
  • 80% renty socjalnej - od 80 do 84 punktów,
  • 60% renty socjalnej - od 75 do 79 punktów,
  • 40% renty socjalnej - od 70 do 74 punktów.

Miesięczna wysokość świadczenia zależy od liczby punktów i wynosi od 40% do 220% aktualnej renty socjalnej (1878,91 zł brutto po waloryzacji z marca 2025 r.), czyli od 752 zł do 4134 zł. Świadczenie jest waloryzowane automatycznie i wypłacane wyłącznie na konto bankowe. W marcu świadczenie będzie zwaloryzowane, ponieważ w 2026 r. ulegnie podwyższeniu renta socjalna.

Świadczenie 2026

Świadczenie 2026

ShutterStock

Ile wynosi renta socjalna 2026?

Świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej. Do 28 lutego 2026 r. kwota renty socjalnej wynosi 1878,91 zł. Oznacza to, że jeśli masz prawo do 40 proc. renty socjalnej, otrzymasz świadczenie w wysokości 752 zł. Jeśli natomiast masz prawo do 220 proc. renty socjalnej, otrzymasz świadczenie w wysokości 4134 zł. Kwota świadczenia wspierającego będzie podwyższana w terminach podwyższenia kwoty renty socjalnej. Zazwyczaj jest to 1 marca każdego roku.

POLECAMY: Kontrola PIP

Mam 69 punktów czy dostanę świadczenie wspierające w 2026 r.?

Nie, mając 69 punktów nie otrzymasz w 2026 r. świadczenia wspierającego, brakuje 1 punktu.

Świadczenie wspierające: 70-74 punktów ile płatne w 2026?

Mając przyznane 70-74 w zakresie poziomu potrzeby wsparcia od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. można liczyć na 40% renty socjalnej, tj. 752 zł.

Świadczenie wspierające: 75-79 punktów ile płatne w 2026?

Mając przyznane 75-79 w zakresie poziomu potrzeby wsparcia od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. można liczyć na 40% renty socjalnej, tj. 1128 zł.

Świadczenie wspierające: 80-84 punktów ile płatne w 2026?

Mając przyznane 80-84 w zakresie poziomu potrzeby wsparcia od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. można liczyć na 40% renty socjalnej, tj. 1504 zł.

Świadczenie wspierające: 85-89 punktów ile płatne w 2026?

Mając przyznane 85-89 w zakresie poziomu potrzeby wsparcia od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. można liczyć na 40% renty socjalnej, tj. 2255 zł.

Świadczenie wspierające: 90-94 punktów ile płatne w 2026?

Mając przyznane 90-94 w zakresie poziomu potrzeby wsparcia od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. można liczyć na 40% renty socjalnej, tj. 3383 zł.

Świadczenie wspierające: 95-100 punktów ile płatne w 2026?

Mając przyznane 95-100 w zakresie poziomu potrzeby wsparcia od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. można liczyć na 40% renty socjalnej, tj. 4134 zł.

2025-2026

2025-2026

Shutterstock

Podwyższenie świadczenia wspierające 2026

Trzeba wiedzieć, że podwyższenie kwoty świadczenia wspierającego w związku z podwyższeniem ustawowej wysokości renty socjalnej następuje z urzędu i nie wymaga wydania decyzji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia osobie pobierającej świadczenie wspierające informację o podwyższeniu tego świadczenia na jej profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 2026 r. dostęp do świadczenia wspierającego uzyskają wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać już od 2024 r.)

ZUS w komunikacje jasno wskazał, że od 2026 r. dostęp do świadczenia wspierającego uzyskają wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać już od 2024 r.).

Zobacz również:

Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026?

Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026? Procedura jest dwuetapowa. Najpierw osoba, która ubiega się o świadczenie wspierające, powinna złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji (po 14 dniach od doręczenia, jeśli nie zostało wniesione odwołanie) powinna złożyć wniosek do ZUS – wyłącznie elektronicznie przez PUE/eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Ważne

Jak podaje ZUS: Kiedy masz decyzję WZON, złóż wniosek o świadczenie wspierające do ZUS. Kiedy otrzymasz ostateczną decyzję WZON o potrzebie wsparcia, masz 3 miesiące na złożenie do ZUS wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego. Jeśli złożysz do nas wniosek w tym terminie, przyznamy Ci świadczenie, z wyrównaniem od dnia, od którego WZON przyznał uprawniające punkty potrzeby wsparcia. Jeśli złożysz do nas wniosek po tym terminie, przyznamy Ci świadczenie od miesiąca, w którym złożysz wniosek.

Świadczenie wspierające jest niezależne od innych świadczeń ZUS, takich jak renta socjalna czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]. Decyzja o potrzebie wsparcia z WZON 2026

Co istotne, również w 2026 r. samo orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (np. wydane przez ZUS, KRUS, miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności) nie wystarczy do złożenia wniosku do ZUS o świadczenie wspierające. Musisz mieć decyzję o potrzebie wsparcia wydaną przez WZON.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która posiada:

  • ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie zaliczające do jednej z grup inwalidów, tj. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów; ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Przy ubieganiu się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności, ani rodzaj posiadanego stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Wytyczne dla WZON

Wytyczne dla WZON

Media

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]. Na ile decyzja ustalająca poziom wsparcia?

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat.

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]. Odwołanie od decyzji do WZ

Od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewódzkiego zespołu składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]. Odwołanie do sądu

W przypadku niezadowolenia z decyzji wojewódzkiego zespołu, istnieje możliwość złożenia odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem zespołu, który wydał decyzję.

W przypadku zmiany zdolności do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz rodzaju wymaganego wsparcia osoba, w stosunku do której została wydana decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia, może w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej decyzji.

Świadczenie wspierające. Kto nie dostanie w 2026 r.?

Świadczenie wspierające nie przysługuje jeżeli:

  • osoba z niepełnosprawnościami została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.
  • osobie z niepełnosprawnościami przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego lub jej opiekunowi przysługuje za granicą świadczenie w związku ze sprawowaniem opieki, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wspierające 2026. Zainteresowanie świadczeniem rośnie w całym kraju

Do końca listopada 2025 r. ZUS wypłacił świadczenia na kwotę prawie 7,7 mld zł. Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwach:

  • małopolskim (22 tys.),
  • podkarpackim (17,6 tys.),
  • kujawsko-pomorskim (15,6 tys.).

Wysokie kwoty wypłat odnotowano m.in. w Małopolsce (ponad 1 mld zł) i na Podkarpaciu (blisko 732 mln zł).

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS].

Czy emeryt może otrzymać świadczenie wspierające?

Tak, emeryt może otrzymać świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające nie jest uzależnione od dochodów czy statusu zawodowego, tylko od niepełnosprawności. Wynika to z tego, że pobieranie emerytury nie wyklucza prawa do pobierania innych świadczeń, czy właśnie świadczenia wspierającego z ZUS. Oczywiście emeryt nie otrzyma z automatu świadczenia wspierającego, kluczowe jest posiadanie orzeczenia o potrzebie wsparcia (z odpowiednią liczbą punktów) i spełnienie kryteriów.

Podsumowując, pamiętaj osoby, które w decyzji WZON mają przyznane od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie wspierające od 2026 r. Do 28 lutego 2026 r. kwota renty socjalnej wynosi 1878,91 zł, która ma wpływ na wysokość świadczenia wspierającego.

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]. Najczęstsze błędy, przez które sprawa stoi w miejscu

Najczęstsze błędy, przez które sprawa stoi w miejscu:

  • Mylenie orzeczenia o niepełnosprawności z decyzją o poziomie potrzeby wsparcia (punktami).
  • Składanie wniosku do ZUS bez decyzji punktowej lub z decyzją nieprawomocną/niekompletną.
  • Błędny numer konta lub brak aktualnych danych kontaktowych.
  • Brak pełnomocnictwa, gdy wniosek składa członek rodziny/opiekun.
  • Założenie, że „70 punktów” gwarantuje wypłatę od razu – w praktyce liczy się też moment, od którego dany próg punktowy jest objęty wdrożeniem.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2025 r., II SA/Po 772/24

Warto też mieć świadomość, że wiele sprawo świadczenie wspierające czy np. pielęgnacyjne trafia do sądu. Przykładowo warto zwrócić uwagę na tezę sądu w zakresie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla dorosłego z orzeczeniem o niepełnosprawności, zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2025 r., II SA/Po 772/24: rozstrzygnięcie w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wymaga uwzględniania szeregu okoliczności dotyczących sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o to świadczenie oraz osoby potrzebującej opieki. Oceny minimalnego zakresu opieki sprawowanej przez wnioskodawcę należy każdorazowo dokonywać z uwzględnieniem całokształtu okoliczności konkretnej sprawy, a przede wszystkim indywidualnej sytuacji osoby wymagającej opieki, w tym m.in. rodzaju i stopnia jej niepełnosprawności, stanu zdrowia, sprawności ruchowej i intelektualnej, trybu życia itp. W zakres opieki wchodzić będą zarówno czynności opiekuńcze związane z obsługą chorego, jak i prowadzenie gospodarstwa domowego (znacząca pomoc w prowadzeniu tego gospodarstwa). Stąd dla wyprowadzenia prawidłowych wniosków będących podstawą decyzji, zwłaszcza, gdy jest ona negatywna dla wnioskodawcy, konieczne jest zachowanie odpowiedniej staranności w zebraniu i rozpatrzeniu materiału dowodowego.

Świadczenie wspierające - orzecznictwo

Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 stycznia 2025 r. III U 567/24, poniżej argumenty prawne - ważne fragmenty uzasadnienia:

  • „Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wspierającego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.”
  • „Informacja o umieszczeniu na profilu informacyjnym decyzji, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia, informacji i innego pisma w sprawie świadczenia wspierającego może zostać przesłana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie ubiegającej się o świadczenie wspierające lub osobie pobierającej świadczenie wspierające na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.”
  • „Jak wynika z przepisów ustawy, ale również przytoczonego fragmentu uzasadnienia projektu ustawy o świadczeniu wpierającym, w przypadku spełnienia wszystkich warunków do przyznania świadczenia wspierającego, organ rentowy nie wydaje decyzji, a jedynie przedstawia informację o przyznaniu świadczenia wspierającego.”

Źródło: informacja prasowa ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429)

NAJCZĘSTSZE PYTANIA NASZYCH CZYTELNIKÓW DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO

Mam 69 punktów – czy dostanę świadczenie wspierające w 2026 r.?

Nie. Prawo do świadczenia wspierającego w 2026 r. przysługuje od 70 do 100 punktów. „Niestety, ale 69 punktów nie jest wystarczające.”

Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026 r. – jakie kroki?

Procedura jest dwuetapowa: najpierw wniosek do WZON o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, potem wniosek do ZUS. Wniosek do ZUS składa się wyłącznie elektronicznie. Masz 3 miesiące od uprawomocnienia decyzji WZON, aby otrzymać wyrównanie.

Czy samo orzeczenie o niepełnosprawności wystarczy do wniosku o świadczenie w 2026 r.?

Nie. Do złożenia wniosku do ZUS o świadczenie wspierające konieczna jest decyzja WZON ustalająca poziom potrzeby wsparcia. „Samo orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy nie wystarczy”.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 r. i od czego zależy kwota?

Miesięczna wysokość świadczenia wspierającego zależy od liczby punktów i wynosi od 40% do 220% aktualnej renty socjalnej. Do 28 lutego 2026 r. kwota renty socjalnej wynosi 1878,91 zł, więc świadczenie to 752–4134 zł. Kwota świadczenia podwyższana jest wraz z waloryzacją renty.

Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2026 r.?

Świadczenie nie przysługuje, gdy osoba jest w domu pomocy społecznej, rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo‑leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno‑opiekuńczym, placówce całodobowej, zakładzie karnym, areszcie, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich. Nie przysługuje też przy podobnym świadczeniu za granicą (z wyjątkami umów dwustronnych).

Powiązane
Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 420 czy 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ. Warunki 2026
Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 420 czy 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ. Warunki 2026
Nowe świadczenie 1000+ miesięcznie na drugie dziecko. Zasady i limity
Nowe świadczenie 1000+ miesięcznie na drugie dziecko. Zasady i limity
Od 1 stycznia 2026 r. dla wszystkich na zleceniu czy JDG - 3 miesięczne okresy wypowiedzenia w związku z nową ustawą o stażach? Problematyka wypowiedzenia umowy o pracę na granicy wejścia rygoru 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia
Od 1 stycznia 2026 r. dla wszystkich na zleceniu czy JDG - 3 miesięczne okresy wypowiedzenia w związku z nową ustawą o stażach? Problematyka wypowiedzenia umowy o pracę na granicy wejścia rygoru 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Jakie pracodawcy mają na to sposoby?
06 lut 2026

Współcześnie wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Okazuje się, że mężczyźni częściej biorą wolne od pracy w związku ze złą kondycją psychiczną. Jakie pracodawcy mają sposoby na dbanie o zdrowie psychiczne zatrudnionych?
14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Kto zyska?
07 lut 2026

14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Konkretnie chodzi o taki dokument: Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy - ale dla kogo? Wyjaśniamy poniżej. A w razie potrzeby informacje można znaleźć w: MONITORZE POLSKIM, DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, poz. 36.
Do pracy przychodzi się dla firmy, a odchodzi od szefa. Sposób komunikacji obniża pewność siebie pracownika
06 lut 2026

Powiedzenie "Do pracy przychodzi się dla firmy, a odchodzi od szefa" jest niezwykle trafne. Bardzo często to właśnie toksyczny przełożony staje się powodem wypowiedzenia umowy o pracę. Zdaniem pracowników sposób komunikacji i udzielania informacji zwrotnej potrafi obniżać pewność siebie. Tymczasem praca powinna stanowić źródło satysfakcji. Coraz więcej pracowników swoje zdrowie psychiczne stawia ponad zadowolenie pracodawcy.
Wiek pracownika jest istotny przy zapisaniu się do PPK. Osoby po 50. roku życia obowiązuje inna zasada
06 lut 2026

Osobę zatrudnioną, która ukończyła 55 lat, ale nie ma jeszcze 70 lat, można „zapisać” do PPK tylko na jej wniosek. Natomiast po „zapisaniu” do PPK może ona gromadzić nowe środki w tym programie bez względu na wiek. Oto przykłady.

REKLAMA

Jak liczyć czas pracy w porze nocnej i ile wynosi dodatek w 2026 r.?
06 lut 2026

Pracujesz na nocnej zmianie? W 2026 r. dodatek nocny to minimum 20% stawki godzinowej z płacy minimalnej (4 806 zł brutto). Stawka za 1 godzinę nocną zmienia się w zależności od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Sprawdź aktualne kwoty w tabeli.
Świadczenia i należności zależne od minimalnego wynagrodzenia 2026
06 lut 2026

W 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł. Podwyżka płacy minimalnej spowodowała wzrost innych składników wynagrodzenia oraz świadczeń i należności pracowniczych, których wysokość jest od niej uzależniona. Jakie to są świadczenia i w jakiej wysokości?
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026: Ile płacą za medale olimpijskie? Ile wynosi emerytura olimpijska?
06 lut 2026

Zaczynają się zimowe igrzyska olimpijskie 2026. lle płacą za medal? Co trzeba zrobić aby otrzymać emeryturę olimpijską? Ile dyscyplin? Pytań jest wiele, ale dla kibiców ważne jest to, aby Polska reprezentacja zdobyła jak najwięcej medali i poprawiła swoje rekordy życiowe, olimpijskie czy światowe.
Reforma PIP przyjęta: jakie uprawnienia dla inspektorów pracy? Czy PIP będzie stwierdzać stosunek pracy bez sądu?
06 lut 2026

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy pracy zyskają rewolucyjne uprawnienie - będą mogli stwierdzać istnienie stosunku pracy bez konieczności kierowania sprawy do sądu. To przełom w walce ze śmieciowym zatrudnieniem i realizacja zobowiązań z KPO. Ale i kontrowersja, która wysadziła poprzedni projekt. Jak tym razem mają wyglądać szczegóły?

REKLAMA

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z chorym pracownikiem
06 lut 2026

Pracownik na zwolnieniu lekarskim znajduje się pod ochroną i pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy o pracę. Okazuje się jednak, że ochrona nie jest nieograniczona. Sprawdźmy, jak można rozwiązać stosunek pracy z chorym pracownikiem.
Ile urlopu przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
05 lut 2026

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych uprawnień pracownika gwarantowane przepisami Kodeksu pracy (art. 152 i następne). Co do zasady należy się w wymiarze 20 lub 26 dni na rok kalendarzowy w przypadku zatrudnienia na pełnym etacie. Czy niepełny etat powoduje obniżenie wymiaru należnego urlopu? Ile dni wolnych przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA