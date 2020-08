Świadczenie pieniężne dla Sybiraków minimum 2400 zł (dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956)

Będzie nowe świadczenie pieniężne - dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939–1956. To tzw. świadczenie pieniężne dla Sybiraków. Aby osoba represjonowana mogła je otrzymać, musi złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minimalna kwota świadczenia to 2400 zł. Od czego zależy jego wysokość? Czy jest to dodatek jednorazowy?