Uzyskanie uprawnień emerytalnych przez uczestnika PPK pozostaje bez znaczenia dla obowiązku podmiotu zatrudniającego dot. naliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK, pod warunkiem, że uczestnik nie rozpoczął wypłaty środków z rachunku PPK po ukończeniu 60. roku życia.

Ukończenie przez uczestnika PPK 60 lat

Do PPK można „zapisać” tylko osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK (np. pracownika czy zleceniobiorcę podlegającego z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Uczestnikiem PPK może zostać tylko osoba, która ukończyła 18 lat. Jeśli dana osoba nie ma jeszcze 55 lat, zostaje „zapisana” do PPK (czyli zostaje zawarta - w jej imieniu i na jej rzecz - umowa o prowadzenie PPK) bez konieczności podejmowania przez nią żadnych działań (jeśli nie chce zostać uczestnikiem PPK, składa podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).

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Natomiast osoba, która osiągnęła 55. rok życia, jeśli chce zostać uczestnikiem PPK, musi złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Nie można „zapisać” do PPK osoby, która ma już co najmniej 70 lat. Ukończenie przez osobę, która ma już status uczestnika PPK, 60 lat lub uzyskanie przez uczestnika PPK uprawnień emerytalnych niczego nie zmienia i nie wpływa na obowiązek pracodawcy dokonywania za niego wpłat do PPK - z wyjątkiem sytuacji gdy uczestnik rozpoczął wypłatę środków z rachunku PPK po ukończeniu 60 lat.

Wypłata środków z PPK po 60. roku życia

Uczestnik PPK, który ma już co najmniej 60 lat, może wypłacić środki z rachunku PPK na korzystniejszych zasadach niż uczestnik, który nie osiągnął jeszcze tego wieku. Wypłata środków po 60. roku życia w min. 120 miesięcznych ratach albo 25% środków jednorazowo i 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach nie wiąże się dla uczestnika PPK z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Jednak rozpoczęcie tej wypłaty uniemożliwia dalsze oszczędzanie w programie.

O rozpoczęciu wypłaty środków z rachunku PPK przez uczestnika, który ukończył 60 lat, instytucja finansowa niezwłocznie informuje pracodawcę tego uczestnika oraz PFR. Następnie PFR, za pomocą systemu teleinformatycznego ewidencji PPK, niezwłocznie informuje o rozpoczęciu wypłaty inne instytucje finansowe, które prowadzą rachunki PPK tego uczestnika. Te inne instytucje finansowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od PFR, informują o rozpoczęciu wypłaty pracodawców uczestnika, z którymi mają zawarte umowy o zarządzanie PPK. O rozpoczęciu wypłaty środków przez uczestnika PPK po osiągnięciu 60. roku życia dowie się zatem każdy pracodawca tego uczestnika. Otrzymanie informacji o rozpoczęciu wypłaty spowoduje, że pracodawca nie będzie już obliczać, pobierać ani dokonywać wpłat do instytucji finansowej za tego uczestnika. Uczestnik PPK, który rozpoczął wypłatę po 60. roku życia, nie otrzyma już także ani wpłaty powitalnej (jeśli nie otrzymał jej wcześniej), ani dopłat rocznych.

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Deklaracja o rezygnacji i wniosek o dokonywanie wpłat do PPK

Warto dodać, że uczestnik PPK w wieku 55+ może (tak jak każdy inny uczestnik PPK) złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a następnie - jeśli zmieni zdanie - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Należy jednak pamiętać, że jeżeli uczestnik PPK w wieku 55+, po złożeniu deklaracji o rezygnacji, będzie chciał złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, będzie musiał zrobić to najpóźniej w przededniu swoich 70 urodzin. Jeżeli uczestnik PPK złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK po osiągnięciu 70. roku życia, podmiot zatrudniający nie za wznowi za niego wpłat do PPK (nieco inaczej jest przy tzw. ponownym autozapisie do PPK, najbliższy tzw. ponowny autozapis nastąpi w 2027 roku).

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