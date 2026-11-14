Do 16 listopada 2026 r. na kontach w PPK pojawi się wpłata powitalna od państwa. W jeden miesiąc do programu dołączyło ponad 53 tys. osób

Popularność oszczędzania w PPK rośnie. Tylko w jeden miesiąc, w październiku, do programu dołączyło ponad 53 tys. osób. Do dnia 16 listopada 2026 r. na kontach pojawi się wpłata powitalna w wysokości 250 zł.

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W jeden miesiąc d PPK dołączyło ponad 53 tys. osób

Wartość aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych przekroczyła 60 mld zł. Na koniec października wyniosła 60,30 mld zł, o 1,6 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej. Rośnie również liczba uczestników programu. Z PPK korzysta już 4,57 mln osób, a łączna partycypacja wynosi 63,94 proc. Najnowsze dane, rekomendacje z drugiego przeglądu PPK oraz informacje o tym, dlaczego szczególnie młodym opłaca się rozpocząć oszczędzanie jak najwcześniej, przedstawia listopadowy numer Biuletynu PPK.

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Ważne PPK utrzymują wzrostowy trend, a liczba osób korzystających z programu wzrosła do 4,57 mln. Uczestnicy posiadają łącznie 5,75 mln aktywnych rachunków PPK, a możliwość udziału w programie zapewnia pracownikom 347,83 tys. podmiotów zatrudniających.

W PPK oszczędza 64% uprawnionych

Łączna partycypacja w PPK wynosi obecnie 63,94 proc. Najwyższy poziom uczestnictwa odnotowywany jest w największych firmach, zatrudniających ponad 1000 osób, gdzie sięga 93,03 proc. Wyraźna pozostaje różnica między sektorem prywatnym i publicznym. W przedsiębiorstwach prywatnych partycypacja wynosi 73,04 proc., a w sektorze publicznym 37,53 proc. W ujęciu regionalnym liderem jest województwo mazowieckie z partycypacją na poziomie 87,4 proc. Kolejne miejsca zajmują dolnośląskie z wynikiem 70,5 proc. oraz wielkopolskie, gdzie uczestnictwo wynosi 67,4 proc.

Propozycje zmian w PPK

Jednym z głównych tematów listopadowego biuletynu jest drugi, wymagany ustawą, przegląd PPK przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Z dokumentu wynika, że obecna konstrukcja programu sprawdza się w praktyce i nie wymaga zasadniczej przebudowy. Przedstawiono natomiast propozycje zmian w trzech obszarach: zwiększenia partycypacji, polityki inwestycyjnej oraz uproszczenia przepisów i procedur administracyjnych. Wśród rekomendacji znalazło się m.in. rozważenie przeprowadzania ponownego autozapisu co trzy lata oraz objęcia nim również osób w wieku 55–70 lat. Zaproponowano również większą elastyczność polityki inwestycyjnej funduszy zdefiniowanej daty i rozszerzenie możliwości dywersyfikacji ich portfeli. Propozycje nie są obowiązującym prawem. Na początku października dokument został skierowany do uzgodnień i konsultacji.

33% uczestników PPK to osoby do 33. roku życia

Listopadowy biuletyn zwraca szczególną uwagę na młodych uczestników programu. Niemal 33 proc. osób uczestniczących w PPK ma mniej niż 34 lata. Przywołane w publikacji badanie osób w wieku 18–35 lat pokazuje także wyraźny wzrost znajomości programu. Co najmniej podstawową wiedzę o PPK deklaruje 67 proc. badanych wobec 40 proc. w 2024 r. Co ciekawe, dla części młodych PPK stają się pierwszym kontaktem z inwestowaniem. 43 proc. młodych dorosłych właśnie dzięki PPK po raz pierwszy zetknęło się z inwestowaniem, a 41 proc. uczestników zadeklarowało, że udział w programie skłonił ich do kolejnych inwestycji. W publikacji Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK, zwraca uwagę na szczególne znaczenie czasu w długoterminowym oszczędzaniu. Przy przyjętych w biuletynie założeniach osoba zarabiająca 10 tys. zł brutto, która rozpocznie oszczędzanie w PPK w wieku 20 lat, może do 60. roku życia zgromadzić blisko 582 tys. zł. Przy rozpoczęciu oszczędzania dziesięć lat później byłoby to około 317 tys. zł. Symulacja zakłada m.in. roczną stopę zwrotu w wysokości 5 proc. i niezmienne wynagrodzenie.

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Wpłaty powitalne w PPK do 16 listopada 2026 r.

W najnowszym biuletynie znalazła się także informacja o kolejnej puli wpłat powitalnych. Za III kwartał 2026 r. 30,3 mln zł trafi do 121 tys. uczestników PPK, którzy spełnili warunki uzyskania jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł. Środki powinny pojawić się na rachunkach uprawnionych uczestników do 16 listopada 2026 r.

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Autozapis do PPK w 2027 roku

Biuletyn przedstawia również ofertę bezpłatnych szkoleń PFR Portal PPK, ze szczególnym uwzględnieniem ponownego autozapisu w przyszłym roku. Z końcem lutego 2027 r. wygasną deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone przed tą datą. Szkolenia mają pomóc zarówno pracownikom, jak i działom kadr i płac przygotować się do tego procesu.