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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Pracownicze Plany Kapitałowe » Ponowny autozapis do PPK także u mikroprzedsiębiorcy, który nie wdrożył programu. 1 marca 2027 r. stracą ważność deklaracje o rezygnacji z PPK

Ponowny autozapis do PPK także u mikroprzedsiębiorcy, który nie wdrożył programu. 1 marca 2027 r. stracą ważność deklaracje o rezygnacji z PPK

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27 października 2026, 19:24
Joanna Gawęda
Joanna Gawęda
Ekspert PFR Portal PPK
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
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Ponowny autozapis do PPK także u mikroprzedsiębiorcy, który nie wdrożył programu. 1 marca 2027 r. stracą ważność deklaracje o rezygnacji z PPK
Shutterstock

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Deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złożone do końca lutego 2027 roku, przestaną być skuteczne 1 marca. Dotyczy to także deklaracji o rezygnacji złożonych mikroprzedsiębiorcy, który nie wdrożył tego programu. Jakie obowiązki ma pracodawca?

Ponowny autozapis do PPK także u mikroprzedsiębiorcy

W związku z tzw. ponownym autozapisem do PPK od 1 marca 2027 r. skuteczność utracą wszystkie deklaracje o rezygnacji złożone przed tym dniem - zarówno przez uczestników PPK (czyli osoby, w imieniu i na rzecz których została zawarta umowa o prowadzenia PPK), jak i przez osoby zatrudnione, dla których taka umowa, ze względu na złożenie deklaracji o rezygnacji, nie została zawarta, co spowodowało, że nie stały się one uczestnikami tego programu. Tzw. ponowny autozapis do PPK dotyczy osób zatrudnionych, które mają 18 lat, ale nie ukończyły 55. roku życia. Nie zostaną nim objęte osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i już po złożeniu takiej deklaracji, a przed dniem 1 kwietnia 2027 r. ukończą 55. rok życia. Pracodawca będzie mógł „zapisać” takie osoby do PPK (albo wznowić naliczanie wpłat do PPK za te osoby) od 1 marca 2027 roku wyłącznie na ich wniosek złożony do ostatniego dnia lutego 2027 roku. Przepisy art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o PPK dotyczące tzw. ponownego autozapisu do PPK znajdują odpowiednie zastosowanie także do mikroprzedsiębiorcy, który nie stosuje przepisów tej ustawy.

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Obowiązek informacyjny i wdrożenie PPK

Mikroprzedsiębiorca, analogicznie jak inne podmioty zatrudniające, ma obowiązek powiadomić osoby zatrudnione, który zrezygnowały z oszczędzania w PPK, że od 1 kwietnia 2027 roku będą dokonywane za nie wpłaty do PPK, chyba że ponownie zadeklarują niedokonywanie tych wpłat. Dodatkowo powinien poinformować osoby, które przed 1 kwietnia 2027 roku ukończą 55. rok życia, że wpłaty do PPK będą dokonywane na ich rachunek PPK od 1 kwietnia 2027 roku wyłącznie na ich wniosek złożony do ostatniego dnia lutego 2027 roku.

Wyjątek stanowią osoby, które po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a przed dniem 1 kwietnia, ukończą 70. rok życia. Takich osób bowiem obowiązek informacyjny pracodawcy nie obejmuje, chociaż w niektórych przypadkach, uwzględniając sytuację danego pracownika, rekomendowane jest, aby pracodawca przekazał mu informację dot. jego uprawnień dotyczących oszczędzania w PPK.

Obowiązek informacyjny dotyczy też osób przebywających na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim lub wychowawczym. Takie osoby, mimo że nie świadczą pracy, nadal są osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK i można zawrzeć dla nich umowę o prowadzenie PPK.

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Kiedy mikroprzedsiębiorca będzie zobowiązany do wdrożenia PPK w 2027 r.?

W przypadku gdy od 1 marca 2027 r. choćby jedna osoba zatrudniona u mikroprzedsiębiorcy nie złoży kolejnej deklaracji o rezygnacji, mikroprzedsiębiorca będzie zobowiązany do wdrożenia PPK, czyli zawarcia umowy zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Przy ustalaniu terminów na zawarcie tych umów stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 1 oraz art. 16 ustawy o PPK. Oznacza to, że jeśli osoba - pozostająca w zatrudnieniu 1 marca 2027 r. - nie ponowi deklaracji o rezygnacji, dzień ten trzeba będzie uznać za pierwszy dzień, od którego należy liczyć wskazany w art. 16 ustawy o PPK termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Mikroprzedsiębiorca będzie miał czas na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, w imieniu takiej osoby, do 10 czerwca 2027 r., a umowę o zarządzanie PPK będzie musiał zawrzeć nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem zawarcia, w imieniu tej osoby, umowy o prowadzenie PPK. Mikroprzedsiębiorca będzie miał obowiązek wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o PPK.

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Ponowna deklaracja o rezygnacji z PPK

Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK będzie można złożyć najwcześniej 1 marca 2027 r. Poprzednio złożona deklaracja o rezygnacji będzie bowiem skuteczna do 28 lutego 2027 r. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy wcześniej uczestnik PPK albo osoba zatrudniona niebędąca uczestnikiem PPK nie złoży właściwego wniosku (o dokonywanie wpłat do PPK albo o zawarcie umowy o prowadzenie PPK).

Zwolnienie mikroprzesiębiorcy z PPK

Dla przypomnienia, nie wdraża PPK mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w ustawie - Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione zadeklarowały mu niedokonywanie wpłat do PPK (dotyczy to osób zatrudnionych, które nie ukończyły 55. roku życia, gdyż osoby zatrudnione, które osiągnęły ten wiek, ale nie ukończyły 70 lat, są „zapisywane” do PPK tylko na swój wniosek). Oczywiście osoba zatrudniona u mikroprzedsiębiorcy – w każdym czasie - może zmienić zdanie w sprawie uczestnictwa w PPK, co spowoduje, że mikroprzedsiębiorca będzie musiał uruchomić ten program. Taki obowiązek będzie ciążyć na nim także w przypadku, gdy zatrudni nową osobę, chcącą oszczędzać w PPK. Po utracie przez przedsiębiorcę wyłączenia ze stosowania ustawy o PPK, w celu ustalenia terminów na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 1 i art. 16 ustawy o PPK. Oznacza to, że umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 90 dni liczonych począwszy od dnia, w którym przedsiębiorca utracił to wyłączenie, a umowa o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym przypada termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 192 ze zm.)

oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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