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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Pracownicze Plany Kapitałowe » Proponowane zmiany w PPK: automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4

Proponowane zmiany w PPK: automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4

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19 października 2026, 09:37
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
zmiany w ppk autozapis co 3 lata automatyczny zapis starszych pracowników 50 70 lat
Proponowane zmiany w PPK: automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4
Shutterstock

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W projekcie przeglądu, który zgodnie z ustawą o PPK powinien odbyć się w tym roku, pojawiają się różne propozycje zmian dotyczących funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Warto jednak podkreślić, że obecnie są to jedynie postulaty i pomysły uatrakcyjnienia ustawy o PPK, a nie obowiązujące przepisy prawa. Jak automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4 komentuje Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK?

Automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat

Jednym z najczęściej poruszanych tematów jest kwestia objęcia automatycznym zapisem osób w wieku od 55 do 70 lat. W mojej ocenie byłaby to zmiana, która przede wszystkim zlikwidowałaby niepotrzebną barierę formalną i ułatwiła tej grupie pracowników rozpoczęcie lub wznowienie oszczędzania w PPK. Dziś osoba przed 55. rokiem życia jest zapisywana do programu automatycznie i nie musi podejmować żadnych działań. Tymczasem pracownik, który przekroczył ten wiek, musi samodzielnie złożyć odpowiedni wniosek, aby przystąpić do programu lub wrócić do oszczędzania. Trudno znaleźć przekonujące uzasadnienie dla takiego zróżnicowania, zwłaszcza że próg ten nie jest nawet powiązany z ustawowym wiekiem emerytalnym.

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Żyjemy i pracujemy coraz dłużej, dlatego popieram postulat zniesienia bariery przystępowania do programu dla osób powyżej 70. r.ż. Z jednej strony obserwujemy kampanie zachęcające do wydłużania aktywności zawodowej i pozostawania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, z drugiej strony utrzymujemy rozwiązania, które ograniczają części pracowników dostęp do automatycznego oszczędzania. Można odnieść wrażenie, że jest to pewna forma wykluczenia ze względu na wiek. Jeżeli ktoś jest aktywny zawodowo, odprowadza składki i pracuje na takich samych zasadach jak młodsi pracownicy, powinien mieć równie prosty dostęp do programu długoterminowego oszczędzania.

Częstszy autozapis do PPK - co 3 lata

Drugim często dyskutowanym rozwiązaniem jest zwiększenie częstotliwości tzw. autozapisu do PPK. Obecnie odbywa się on co cztery lata, natomiast w projekcie przeglądu pojawia się propozycja skrócenia tego okresu do lat trzech. Autozapis jest przede wszystkim dużym ułatwieniem dla pracowników, ponieważ eliminuje formalności i sprawia, że udział w programie nie wymaga podejmowania dodatkowych działań. Jest to szczególnie ważne w środowiskach, w których pracodawca nie promuje aktywnie programu lub wręcz nie zachęca do uczestnictwa. Częstszy autozapis mógłby ułatwiać powrót do oszczędzania osobom, które z różnych względów kiedyś zrezygnowały z uczestnictwa.

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Powszechność i łatwość oszczędzania w PPK

Najważniejsze jest jednak to, aby wszelkie zmiany wzmacniały podstawową ideę PPK, czyli powszechność i łatwość oszczędzania. Im mniej zbędnych barier formalnych i wyjątków, tym większa szansa, że program będzie skutecznie wspierał budowanie długoterminowych oszczędności przez osoby aktywne zawodowo, niezależnie od ich wieku.

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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