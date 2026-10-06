Należy pamiętać o limitach wpłat do PPK. Co dzieje się po przekroczeniu limitu środków? Ograniczenia z tzw. ustawy kominowej

Do wszystkich uczestników PPK ma zastosowanie roczny limit wpłat i dopłat odpowiadający równowartości w złotych 50 tys. dolarów amerykańskich. Dodatkowe ograniczenia wynikają m.in. z tzw. ustawy kominowej. Co dzieje się po przekroczeniu limitu środków?

Limity wpłat do PPK

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, „wynagrodzeniem” jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (czyli do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z tą regulacją przekroczenie górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, nie powoduje zaprzestania obliczania i pobierania wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika tego programu.

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Należy jednak pamiętać, że limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika wynosi w danym roku kalendarzowym równowartość w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich, według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. Po przekroczeniu tego limitu dalsze wpłaty i dopłaty na rachunek PPK uczestnika nie są dokonywane. W 2026 roku limit ten wynosi 179 680 zł (por. https://nbp.pl/archiwum-kursow/tabela-nr-250-a-nbp-2025-z-dnia-2025-12-30/ ).

Po przekroczeniu limitu zwrot środków

Polski Fundusz Rozwoju S.A. - w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonano wpłaty i dopłaty - weryfikuje, czy wartość wpłat i dopłat na rachunki uczestnika PPK nie przekroczyła limitu, o którym mowa powyżej.

Jeżeli doszło do przekroczenia tego limitu, PFR informuje o tym instytucje finansowe prowadzące rachunki PPK uczestnika, a także tego uczestnika i podmioty zatrudniające oraz wzywa instytucje finansowe prowadzące rachunki PPK uczestnika, na które dokonano wpłat i dopłat po przekroczeniu limitu, do zwrotu środków, wskazując wpłaty i dopłaty lub ich część podlegające zwrotowi.

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Zwrot wpłat jest dokonywany podmiotom, które ich dokonały. Zwrot dopłat jest dokonywany Funduszowi Pracy za pośrednictwem PFR. Zwrot środków po przekroczeniu limitu następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez instytucje finansowe wezwania PFR.

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Ograniczenia wynikające z tzw. ustawy kominowej

Dodatkowo w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa) przewidziano, że ograniczenia wynikające z tej ustawy, w zakresie wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych, stosuje się do wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych dokonywanych do PPK. Oznacza to, że wpłaty do PPK nie powinny być dokonywane, jeśli ich dokonanie spowodowałoby przekroczenie limitów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych określonych tzw. ustawą kominową. Gdyby tylko część wpłaty do PPK, w razie jej dokonania, spowodowała przekroczenie limitu, nie dokonuje się wpłaty tylko w tej części. Analogiczne ograniczenia przewidziano w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Przykład Pracownik (uczestnik PPK) jest objęty tzw. ustawą kominową, w związku z czym należy pamiętać, aby wpłaty do PPK, sfinansowane przez pracodawcę, nie powodowały przekroczenia limitów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych przysługujących tej osobie. Limity przewidziane w tzw. ustawie kominowej nie dotyczą natomiast wpłat do PPK finansowanych przez pracownika, które są pobierane z jego wynagrodzenia.

Podstawa prawna Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 192 ze zm.) Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 199 ze zm.) Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2136) Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907)

Autor: Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK