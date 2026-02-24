REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Pracownicze Plany Kapitałowe » Czy zysk z PPK trzeba wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Uwaga na wypłaty. Osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku przy spełnieniu warunków [Przykłady]

Czy zysk z PPK trzeba wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Uwaga na wypłaty. Osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku przy spełnieniu warunków [Przykłady]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lutego 2026, 13:18
Anna Puszkarska
Ekspert PFR Portal PPK
zusk ppk wypłaty podatek dochodowy pit
Czy zysk z PPK trzeba wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Uwaga na wypłaty. Osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku przy spełnieniu warunków [Przykłady]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dochody z tytułu uczestnictwa w PPK są co do zasady wolne od podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku istnieje tylko w niektórych przypadkach skorzystania przez uczestnika PPK z tych środków. Trzeba uważać na obowiązek rozliczenia podatku przy wypłatach z PPK. Kiedy osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku? Oto przykłady.

Zysków z PPK nie trzeba wykazywać w rocznym zeznaniu PIT

Wpłaty do PPK, finansowane przez uczestnika tego programu, pochodzą z jego wynagrodzenia - są one potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. Natomiast wpłaty do PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający są przychodem uczestnika PPK. Z chwilą ich dokonania, czyli przekazania do instytucji finansowej, uczestnik PPK uzyskuje przychód ze stosunku prawnego będącego podstawą jego zatrudnienia w danym podmiocie (przykładowo w przypadku pracownika jest to przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika. Po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie o PPK, uczestnik otrzymuje także jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne, finansowane z Funduszu Pracy. Kwoty te są zwolnione z podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 47f ustawy o PIT).

REKLAMA

REKLAMA

Tak długo, jak długo uczestnik PPK nie korzysta ze środków zgromadzonych w PPK, nie płaci podatku dochodowego od zysków wypracowanych przez te środki (art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. a ustawy o PIT). Obowiązek zapłaty podatku nie powstaje także w przypadku wypłaty transferowej (art. 21 ust. 58c lit. c ustawy o PIT).

Przykład

Dwa lata temu pracownik został „zapisany” do PPK. Środki zgromadzone na jego rachunku PPK wypracowały znaczne zyski, ale nie spowodowało to obowiązku zapłaty podatku dochodowego (pracownik nie uwzględnia tych zysków w swoim zeznaniu rocznym). Pracownik ma wkrótce podjąć dodatkowo pracę u drugiego pracodawcy. Jeżeli nowy pracodawca także zapisze go do PPK, dla pracownika zostanie utworzony nowy rachunek PPK. Pracownik będzie mógł przenosić środki pomiędzy tymi rachunkami w drodze wypłaty transferowej, kiedy zechce i ile razy zechce, bez obowiązku zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego. Wypłata transferowa musi jednak objąć całość środków z rachunku PPK – nie ma możliwości częściowej wypłaty transferowej.

Zwrot albo wypłata środków z PPK po 60. roku życia

Głównym celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Jeżeli uczestnik chce skorzystać ze środków zgromadzonych PPK, najkorzystniejsze będzie zaczekanie z tym do osiągnięcia tego wieku.

Uczestnik PPK może skorzystać ze środków z PPK także wcześniej, ale zwrot, czyli wycofanie środków z rachunku PPK przed osiągnięciem 60. roku życia, wiąże się z pomniejszeniami. W przypadku zwrotu, środki zgromadzone na rachunku PPK, przed ich przekazaniem uczestnikowi, zostaną pomniejszone o:

REKLAMA

  1. środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych; dochód pochodzący z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, nabytych lub opłaconych z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych nie podlega opodatkowaniu;
  2. 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, które zostaną zaewidencjonowane na koncie uczestnika PPK w ZUS jako składka na ubezpieczenie emerytalne; dochód pochodzący z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, nabytych lub opłaconych ze środków przekazanych na rachunek wskazany przez ZUS nie podlega opodatkowaniu;
  3. podatek od zysków kapitałowych - od zysków wypracowanych przez środki zwracane uczestnikowi PPK pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy; podatek ten jest pobierany przez instytucję finansową prowadzącą rachunek PPK, z którego dokonano zwrotu (art. 30a ust. 1 pkt 11d ustawy o PIT).
Przykład

Uczestnik PPK (38 lat) we wrześniu 2025 roku skorzystał ze zwrotu środków ze swojego rachunku PPK, co wiązało się m.in. z zapłatą zryczałtowanego podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Uczestnik nie uwzględnia tego dochodu w zeznaniu rocznym PIT.

Uczestnik PPK, który wypłaca środki z rachunku PPK po osiągnięciu 60. roku życia, może otrzymać je bez zapłaty podatku dochodowego (w takim przypadku nie mają zastosowania inne pomniejszenia) po spełnieniu wymagań określonych w przepisach (por. art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b ustawy o PIT). Podatku dochodowego nie zapłaci m.in. uczestnik PPK w wieku 60+, który:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • wypłaci 25% środków z rachunku PPK jednorazowo, a pozostałą część w co najmniej 120 miesięcznych ratach albo
  • wypłaci 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Wypłaty z PPK w sytuacjach szczególnych

W ustawie o PPK przewidziano także wypłatę środków z rachunku PPK w przypadku:

  1. poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka – uczestnik PPK może skorzystać z takiego rozwiązania zarówno przed, jak i po 60. roku życia, bądź
  2. na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym (np. na zakup mieszkania lub działki) – uczestnik PPK nie może złożyć do instytucji finansowej wniosku w tej sprawie po ukończeniu 45 lat.

Z tytułu jednego poważnego zachorowania jednej osoby można wypłacić z rachunku PPK do 25% środków (uczestnik PPK nie zwraca ich na rachunek PPK). Taka wypłata nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Natomiast wypłata w celu pokrycia wkładu własnego może objąć nawet 100% środków z rachunku PPK. W umowie zawartej z instytucją finansową uczestnik PPK zobowiązuje się jednak do zwrotu środków wypłaconych na wkład własny na swój rachunek PPK (określony w umowie termin zwrotu nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od tej daty). Jeśli uczestnik PPK zwróci środki w terminie, nie płaci podatku dochodowego w związku z taką wypłatą. Jednak dochody uczestnika PPK uzyskane w związku z wypłatą na wkład własny – w zakresie, w jakim uczestnik nie dokonał zwrotu tych środków w terminie wynikającym z umowy zawartej z instytucją finansową - podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem od zysków kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 11a ustawy o PIT). Instytucja finansowa nie pobiera tego podatku. W tym przypadku uczestnik PPK wykazuje należny podatek w zeznaniu rocznym - np. PIT-36 (art. 45 ust. 3b ustawy PIT).

Przykład

Załóżmy, że uczestnik PPK, który skorzystał z wypłaty z rachunku PPK na wkład własny nie zwrócił wypłaconych środków w terminie podanym w umowie zawartej z instytucją finansową. W takim przypadku dochód do opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem stanowi kwota niedokonanego w terminie zwrotu wypłaconych środków pomniejszona o koszt nabycia odkupionych jednostek uczestnictwa lub umorzonych jednostek rozrachunkowych, przypadających na ten niedokonany zwrot. Za koszt, o którym mowa powyżej, uważa się sumę wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa albo sumę wpłat na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty na wkład własny, ustaloną w takiej proporcji, jaką stanowiła kwota niedokonanego zwrotu do wartości wypłaconych środków (por. art. 32a ust. 12 ustawy o PIT). Instytucja finansowa nie ma żadnych określonych przepisami prawa obowiązków informacyjnych o wysokości wskazanego wyżej dochodu uzyskanego przez uczestnika PPK. Dane dotyczące wielkości wypłaty i wielkości niezwróconej raty są w posiadaniu uczestnika (wynikają z zawartej umowy). Natomiast informację o wydatkach na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa albo sumie wpłat na umarzane jednostki rozrachunkowe, z których została dokonana wypłata z rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego, uczestnik może uzyskać od instytucji finansowej.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 192)

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.)

PFR Portal PPK Sp. z o.o.
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
PPK: nie każdy o tym wie, że uczestnik PPK może przenosić środki między swoimi rachunkami PPK
PPK: nie każdy o tym wie, że uczestnik PPK może przenosić środki między swoimi rachunkami PPK
Uczestnik PPK ma wpływ na to jak inwestowane są jego środki: konwersja PPK, zmiana funduszu i transfer środków
Uczestnik PPK ma wpływ na to jak inwestowane są jego środki: konwersja PPK, zmiana funduszu i transfer środków
PPK: czy można obniżyć wpłatę podstawową? Znaczenie ma kwota 5599,20 zł
PPK: czy można obniżyć wpłatę podstawową? Znaczenie ma kwota 5599,20 zł
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Czy zysk z PPK trzeba wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Uwaga na wypłaty. Osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku przy spełnieniu warunków [Przykłady]
24 lut 2026

Dochody z tytułu uczestnictwa w PPK są co do zasady wolne od podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku istnieje tylko w niektórych przypadkach skorzystania przez uczestnika PPK z tych środków. Trzeba uważać na obowiązek rozliczenia podatku przy wypłatach z PPK. Kiedy osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku? Oto przykłady.
Sąd otworzył furtkę do danych, które miały nie być jawne. Sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy
24 lut 2026

Publiczna instytucja odmówiła ujawnienia dokumentów, powołując się na ochronę prywatności. Sąd miał inne zdanie - i wydał wyrok, który może zmienić zasady dla tysięcy osób współpracujących z państwem i jego instytucjami. Czy Twoje dane też są zagrożone ujawnieniem?
Wpisywać benefity w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie, a w których nie wpływa to na liczbę aplikacji
24 lut 2026

Czy wpisywać benefity pozapłacowe w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie i aplikacje rosną nawet o 56%, a w których nie wpływa to na zgłoszenia kandydatów do pracy. To ważna informacja dla pracodawców i działów HR.
Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach? Liczby rosną zbyt wolno
24 lut 2026

Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach i radach nadzorczych? Okazuje się, że tylko 13,6% wszystkich spółek GPW miało kobiety w zarządzie, a 18,7% w radzie nadzorczej. Liczby te rosną, ale zbyt wolno.

REKLAMA

Co szósty dorosły Polak jest w strachu przed zwolnieniem z pracy [BADANIE]
24 lut 2026

16,5% Polaków boi się, że w tym roku straci pracę. 71,6 nie ma takich obaw. Natomiast 11,9% nie jest pewnych, czy doświadcza tego typu lęków. Tak wynika z najnowszego badania rynkowego. Autorzy raportu podkreślają, że wyniki wskazują na podwyższony, choć nie skrajny, poziom stresu społecznego. Ich zdaniem, większe obawy mogą mieć pracownicy wykonujący zadania rutynowe, administracyjne i powtarzalne, które zaczynają przejmować narzędzia oparte na AI. Większy niepokój może występować w regionach o mniejszej dywersyfikacji rynku pracy.
Dynamiczny odpływ pracowników i nadmiar pracownic na polskim rynku pracy - skutek wojny w Ukrainie
24 lut 2026

Dynamiczny odpływ pracowników był szczególnie zauważalny w budownictwie. Z drugiej strony mieliśmy nadmiar pracownic na polskim rynku pracy. To jedne z najbardziej zauważalnych skutków wojny w Ukrainie. Co działo się w logistyce i budownictwie?
Rozliczenie PIT przez freelancera w 2026 r. krok po kroku. Jak można obniżyć podatek? [zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza]
23 lut 2026

Jak krok po kroku freelancer może rozliczyć PIT w 2026 r. (zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza)? Jak można obniżyć podatek? Do kiedy należy rozliczyć PIT?
Wakacje innych najbardziej bolą milenialsów
23 lut 2026

To nie najmłodsi użytkownicy social mediów najczęściej porównują swoje życie do internetowych kadrów z wakacji influencerów. Najbardziej podatni na urlopową zazdrość okazują się młodzi milenialsi. Z badania agencji turystycznej My Luxoria wynika, że 53 proc. Polaków w wieku 25–34 lata przyznaje, iż odczuwa ukłucie zazdrości, oglądając wakacyjne relacje influencerów. To właśnie ta grupa jest też najaktywniejsza na Instagramie.

REKLAMA

Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026
23 lut 2026

Coraz więcej osób w Polsce żyje z niepełnosprawnością albo mierzy się z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z wieku, choroby czy urazu. To nie jest wyłącznie kwestia komfortu, ale codziennej logistyki: jak dojechać do pracy, na rehabilitację, do sklepu, do urzędu albo po prostu wyjść z domu bez proszenia kogokolwiek o pomoc. Właśnie dlatego tak ważne są programy, które realnie wspierają samodzielność i codzienne funkcjonowanie. Wnioski w ramach wsparcia ruszają już 1 marca 2026 r.
Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od marca 2026 r. Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku?
23 lut 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku? Trzeba uważać na nowe limity od 1 marca. Będą obowiązywały do końca maja. Od nowego miesiąca wchodzą również w życie nowe kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia. ZUS ustala je na rok - od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Co oznaczają dla emerytów i rencistów?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA