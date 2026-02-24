Czy zysk z PPK trzeba wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Uwaga na wypłaty. Osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku przy spełnieniu warunków [Przykłady]

Dochody z tytułu uczestnictwa w PPK są co do zasady wolne od podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku istnieje tylko w niektórych przypadkach skorzystania przez uczestnika PPK z tych środków. Trzeba uważać na obowiązek rozliczenia podatku przy wypłatach z PPK. Kiedy osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku? Oto przykłady.

Zysków z PPK nie trzeba wykazywać w rocznym zeznaniu PIT

Wpłaty do PPK, finansowane przez uczestnika tego programu, pochodzą z jego wynagrodzenia - są one potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. Natomiast wpłaty do PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający są przychodem uczestnika PPK. Z chwilą ich dokonania, czyli przekazania do instytucji finansowej, uczestnik PPK uzyskuje przychód ze stosunku prawnego będącego podstawą jego zatrudnienia w danym podmiocie (przykładowo w przypadku pracownika jest to przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika. Po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie o PPK, uczestnik otrzymuje także jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne, finansowane z Funduszu Pracy. Kwoty te są zwolnione z podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 47f ustawy o PIT).

Tak długo, jak długo uczestnik PPK nie korzysta ze środków zgromadzonych w PPK, nie płaci podatku dochodowego od zysków wypracowanych przez te środki (art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. a ustawy o PIT). Obowiązek zapłaty podatku nie powstaje także w przypadku wypłaty transferowej (art. 21 ust. 58c lit. c ustawy o PIT).

Przykład Dwa lata temu pracownik został „zapisany” do PPK. Środki zgromadzone na jego rachunku PPK wypracowały znaczne zyski, ale nie spowodowało to obowiązku zapłaty podatku dochodowego (pracownik nie uwzględnia tych zysków w swoim zeznaniu rocznym). Pracownik ma wkrótce podjąć dodatkowo pracę u drugiego pracodawcy. Jeżeli nowy pracodawca także zapisze go do PPK, dla pracownika zostanie utworzony nowy rachunek PPK. Pracownik będzie mógł przenosić środki pomiędzy tymi rachunkami w drodze wypłaty transferowej, kiedy zechce i ile razy zechce, bez obowiązku zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego. Wypłata transferowa musi jednak objąć całość środków z rachunku PPK – nie ma możliwości częściowej wypłaty transferowej.

Zwrot albo wypłata środków z PPK po 60. roku życia

Głównym celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Jeżeli uczestnik chce skorzystać ze środków zgromadzonych PPK, najkorzystniejsze będzie zaczekanie z tym do osiągnięcia tego wieku.

Uczestnik PPK może skorzystać ze środków z PPK także wcześniej, ale zwrot, czyli wycofanie środków z rachunku PPK przed osiągnięciem 60. roku życia, wiąże się z pomniejszeniami. W przypadku zwrotu, środki zgromadzone na rachunku PPK, przed ich przekazaniem uczestnikowi, zostaną pomniejszone o:

środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych; dochód pochodzący z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, nabytych lub opłaconych z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych nie podlega opodatkowaniu; 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, które zostaną zaewidencjonowane na koncie uczestnika PPK w ZUS jako składka na ubezpieczenie emerytalne; dochód pochodzący z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, nabytych lub opłaconych ze środków przekazanych na rachunek wskazany przez ZUS nie podlega opodatkowaniu; podatek od zysków kapitałowych - od zysków wypracowanych przez środki zwracane uczestnikowi PPK pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy; podatek ten jest pobierany przez instytucję finansową prowadzącą rachunek PPK, z którego dokonano zwrotu (art. 30a ust. 1 pkt 11d ustawy o PIT).

Przykład Uczestnik PPK (38 lat) we wrześniu 2025 roku skorzystał ze zwrotu środków ze swojego rachunku PPK, co wiązało się m.in. z zapłatą zryczałtowanego podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Uczestnik nie uwzględnia tego dochodu w zeznaniu rocznym PIT.

Uczestnik PPK, który wypłaca środki z rachunku PPK po osiągnięciu 60. roku życia, może otrzymać je bez zapłaty podatku dochodowego (w takim przypadku nie mają zastosowania inne pomniejszenia) po spełnieniu wymagań określonych w przepisach (por. art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b ustawy o PIT). Podatku dochodowego nie zapłaci m.in. uczestnik PPK w wieku 60+, który:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wypłaci 25% środków z rachunku PPK jednorazowo, a pozostałą część w co najmniej 120 miesięcznych ratach albo

wypłaci 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Wypłaty z PPK w sytuacjach szczególnych

W ustawie o PPK przewidziano także wypłatę środków z rachunku PPK w przypadku:

poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka – uczestnik PPK może skorzystać z takiego rozwiązania zarówno przed, jak i po 60. roku życia, bądź na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym (np. na zakup mieszkania lub działki) – uczestnik PPK nie może złożyć do instytucji finansowej wniosku w tej sprawie po ukończeniu 45 lat.

Z tytułu jednego poważnego zachorowania jednej osoby można wypłacić z rachunku PPK do 25% środków (uczestnik PPK nie zwraca ich na rachunek PPK). Taka wypłata nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Natomiast wypłata w celu pokrycia wkładu własnego może objąć nawet 100% środków z rachunku PPK. W umowie zawartej z instytucją finansową uczestnik PPK zobowiązuje się jednak do zwrotu środków wypłaconych na wkład własny na swój rachunek PPK (określony w umowie termin zwrotu nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od tej daty). Jeśli uczestnik PPK zwróci środki w terminie, nie płaci podatku dochodowego w związku z taką wypłatą. Jednak dochody uczestnika PPK uzyskane w związku z wypłatą na wkład własny – w zakresie, w jakim uczestnik nie dokonał zwrotu tych środków w terminie wynikającym z umowy zawartej z instytucją finansową - podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem od zysków kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 11a ustawy o PIT). Instytucja finansowa nie pobiera tego podatku. W tym przypadku uczestnik PPK wykazuje należny podatek w zeznaniu rocznym - np. PIT-36 (art. 45 ust. 3b ustawy PIT).

Przykład Załóżmy, że uczestnik PPK, który skorzystał z wypłaty z rachunku PPK na wkład własny nie zwrócił wypłaconych środków w terminie podanym w umowie zawartej z instytucją finansową. W takim przypadku dochód do opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem stanowi kwota niedokonanego w terminie zwrotu wypłaconych środków pomniejszona o koszt nabycia odkupionych jednostek uczestnictwa lub umorzonych jednostek rozrachunkowych, przypadających na ten niedokonany zwrot. Za koszt, o którym mowa powyżej, uważa się sumę wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa albo sumę wpłat na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty na wkład własny, ustaloną w takiej proporcji, jaką stanowiła kwota niedokonanego zwrotu do wartości wypłaconych środków (por. art. 32a ust. 12 ustawy o PIT). Instytucja finansowa nie ma żadnych określonych przepisami prawa obowiązków informacyjnych o wysokości wskazanego wyżej dochodu uzyskanego przez uczestnika PPK. Dane dotyczące wielkości wypłaty i wielkości niezwróconej raty są w posiadaniu uczestnika (wynikają z zawartej umowy). Natomiast informację o wydatkach na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa albo sumie wpłat na umarzane jednostki rozrachunkowe, z których została dokonana wypłata z rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego, uczestnik może uzyskać od instytucji finansowej.