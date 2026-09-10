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Osoby 55+ obowiązuje inna zasada zapisu do PPK

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10 września 2026, 21:43
Anna Puszkarska
Ekspert PFR Portal PPK
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
wiek pracownika ppk 55 lat
Osoby 55+ obowiązuje inna zasada zapisu do PPK
Shutterstock

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Wiek ma znaczenie przy zapisaniu się do PPK - osobę zatrudnioną, która ukończyła 55 lat, ale nie ma jeszcze 70 lat, można „zapisać” do PPK tylko na jej wniosek. Natomiast po „zapisaniu” do PPK może ona gromadzić nowe środki w tym programie bez względu na wiek. Oto przykłady.

Wiek ma znaczenie przy zapisie do PPK

Do PPK można „zapisać” tylko osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK (np. pracownika czy zleceniobiorcę podlegającego z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Uczestnikiem PPK może zostać tylko osoba, która ukończyła 18 lat. Jeśli dana osoba nie ma jeszcze 55 lat, zostaje „zapisana” do PPK (czyli zostaje zawarta - w jej imieniu i na jej rzecz - umowa o prowadzenie PPK) bez konieczności podejmowania przez nią żadnych dodatkowych czynności (jeśli nie chce zostać uczestnikiem PPK, składa podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK). Natomiast osoba, która osiągnęła 55. rok życia, jeśli chce zostać uczestnikiem PPK, musi złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Nie można „zapisać” do PPK osoby, która ma już co najmniej 70 lat.

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Przykład

Od 12 stycznia br. spółka zatrudnia pracownika A, który od razu w tym dniu złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W spółce obowiązuje zasada, że „zapisanie” nowych osób zatrudnionych do PPK następuje najwcześniej jak to możliwe, czyli 15 dnia zatrudnienia. Gdyby pracownik A nie złożył deklaracji o rezygnacji, zostałby „zapisany” do PPK 26 stycznia, ale złożenie tej deklaracji spowodowało, że nie stał się uczestnikiem tego programu. Pracownik A osiągnął wiek 55 lat w dniu 5 lutego i w tym samym dniu złożył wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (z uwagi na jego wiek był już potrzebny ten wniosek).

Po złożeniu wskazanego wyżej wniosku, spółka od razu „zapisała” pracownika do PPK (było to możliwe, gdyż miał on już wymagany okres zatrudnienia). Po „zapisaniu” do PPK, pracownik może gromadzić nowe środki w tym programie tak długo jak zechce. Samo osiągnięcie przez niego 60. czy 70. roku życia nie spowoduje, że spółka zaprzestanie dokonywania za niego wpłat do PPK. Pracownik nie będzie musiał już później składać spółce oświadczeń potwierdzających, że nadal chce oszczędzać w PPK.

Deklaracja o rezygnacji i wniosek o dokonywanie wpłat do PPK

Uczestnik PPK w wieku 55+ może (tak jak każdy inny uczestnik PPK) złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a następnie - jeśli zmieni zdanie - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Należy jednak pamiętać, że jeżeli uczestnik PPK w wieku 55+, po złożeniu deklaracji o rezygnacji, będzie chciał złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, będzie musiał zrobić to najpóźniej w przededniu swoich 70 urodzin. Jeżeli uczestnik PPK złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK po osiągnięciu 70. roku życia, podmiot zatrudniający nie za wznowi za niego wpłat do PPK (nieco inaczej jest przy tzw. ponownym autozapisie do PPK, najbliższy tzw. ponowny autozapis nastąpi w 2027 roku).

Przykład

W grudniu 2025 r. uczestnik PPK, w wieku ponad 69 lat, został „zapisany” do PPK na swój wniosek. W lutym br. złożył on deklarację o rezygnacji. Uczestnik PPK będzie miał 70. urodziny 22 kwietnia, co powoduje, że - jeśli zechce wrócić od oszczędzania w PPK - powinien złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK do 21 kwietnia.

Wypłata środków z PPK po 60. roku życia

Uczestnik PPK, który ma już co najmniej 60 lat, może wypłacić środki z rachunku PPK na korzystniejszych zasadach niż uczestnik, który nie osiągnął jeszcze tego wieku. Jeżeli uczestnik PPK w wieku 60+ wypłaci 25% środków z rachunku PPK jednorazowo, a 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach miesięcznych (albo 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach) otrzyma całość środków, bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

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Rozpoczęcie wypłaty środków z rachunku PPK po 60. roku życia powoduje jednak, że za uczestnika PPK nie będą już dokonywane nowe wpłaty do PPK. Taki skutek powoduje rozpoczęcie wypłaty środków nawet tylko z jednego rachunku PPK, jeśli uczestnik ma kilka rachunków PPK.

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Uczestnik PPK w wieku 60+ nie składa pracodawcy oświadczenia o rozpoczęciu (albo nie) wypłaty środków z PPK. O rozpoczęciu wypłaty środków z rachunku PPK przez uczestnika, który ukończył 60 lat, instytucja finansowa - prowadząca ten rachunek - niezwłocznie informuje podmiot zatrudniający uczestnika oraz PFR S.A. Następnie PFR niezwłocznie informuje inne instytucje finansowe o rozpoczęciu wypłaty środków przez uczestnika, dla którego te instytucje prowadzą rachunki PPK. Instytucje finansowe, o których mowa powyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji od PFR, powiadamiają podmioty zatrudniające, z którymi zawarły umowy o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu wypłaty środków. Otrzymanie wskazanej wyżej informacji powoduje, że:

  1. podmiot zatrudniający nie oblicza nie pobiera ani nie dokonuje za uczestnika wpłat do instytucji finansowej oraz
  2. nie przekazuje się tej osobie wpłaty powitalnej ani dopłat rocznych.
Przykład

Pracodawca zatrudnia pracownika A (w wieku 59 lat), który został „zapisany” do PPK na swój wniosek i nie złożył deklaracji o rezygnacji. Samo osiągnięcie przez uczestnika PPK wieku 60 lat (czy 70 lat) nie wpłynie na obowiązek pracodawcy dokonywania za niego wpłat do PPK. Jednak w przypadku rozpoczęcia przez uczestnika PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, wypłaty z PPK pracodawca zostanie powiadomiony o tym przez instytucję finansową - otrzymanie tej informacji spowoduje, że pracodawca zaprzestanie dokonywania za uczestnika wpłat do PPK.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 427 ze zm.)

oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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