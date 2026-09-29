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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Pracownicze Plany Kapitałowe » Jak uczestnik PPK może wpływać na to, jak inwestowane są jego środki: konwersja PPK, zmiana funduszu i transfer środków

Jak uczestnik PPK może wpływać na to, jak inwestowane są jego środki: konwersja PPK, zmiana funduszu i transfer środków

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29 września 2026, 22:20
Joanna Gawęda
Joanna Gawęda
Ekspert PFR Portal PPK
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
PPK: czy można zmienić fundusz? Konwersja PPK, zamiana funduszu, transfer środków
Jak uczestnik PPK może wpływać na to, jak inwestowane są jego środki: konwersja PPK, zmiana funduszu i transfer środków
Shutterstock

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Czy uczestnik PPK ma wpływ na to jak inwestowane są jego środki? Tak. W każdym czasie może zmienić fundusz. O co chodzi z funduszem zdefiniowanej daty? Jak dokonać konwersji PPK i zamiany funduszu? Możliwy jest także transfer środków pomiędzy swoimi rachunkami PPK.

Uczestnik PPK ma wpływ na to jak inwestowane są jego środki

Uczestnik PPK, który rozpoczyna oszczędzanie w PPK, zostaje automatycznie przypisany do funduszu zdefiniowanej daty (FZD) właściwego do jego wieku. Jednak w każdym czasie może ulokować zgromadzone środki w funduszach innych niż ten zdefiniowany dla jego wieku, ale zgodnych z jego oczekiwaniami inwestycyjnymi oraz akceptowanym przez niego poziomem ryzyka.

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Fundusze zdefiniowanej daty różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika. W miarę zbliżania się uczestnika PPK do 60. roku życia, fundusz zmienia swoją politykę inwestycyjną w taki sposób, że w wartości jego aktywów maleje udział części udziałowej (o wyższym ryzyku inwestycyjnym, ale większym potencjale stóp zwrotu, obejmującej np. akcje), a zwiększa się udział części dłużnej (o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego, ale też o niższym potencjale stóp zwrotu, obejmującej np. obligacje). Osiągnięcie przez fundusz zdefiniowanej daty tej daty oznacza moment, w którym struktura portfela osiąga tę docelową, to znaczy o najwyższym udziale instrumentów finansowych ocenianych jako bezpieczne.

PPK: konwersja i zamiana

Pomimo, że uczestnik PPK nie ma wpływu na to, do jakiego funduszu zostanie przypisany, w każdym czasie - ale dopiero po zawarciu dla niego umowy o prowadzenie PPK - może złożyć instytucji finansowej wniosek o dokonanie konwersji lub zamiany. Oba te pojęcia oznaczają przenoszenie środków pomiędzy funduszami. Przy czym zamiana jednostek uczestnictwa polega na przenoszeniu środków pomiędzy różnymi subfunduszami w ramach tego samego funduszu. A konwersja polega na przenoszeniu środków między subfunduszami zarządzanymi przez to samo towarzystwo, ale nie będącymi w tym samym funduszu. Składając instytucji finansowej wniosek o konwersję lub zamianę, uczestnik PPK określa procentowy udział środków zgromadzonych w PPK, które chciałby ulokować w poszczególnych funduszach lub subfunduszach. Jednak wpłata do jednego funduszu lub subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków zgromadzonych w PPK.

Przez skorzystanie z mechanizmu konwersji lub zamiany, uczestnik PPK może m.in.:

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  • ulokować część lub wszystkie dotychczas zgromadzone środki w funduszu/funduszach zdefiniowanej daty innych niż ten zdefiniowany dla jego wieku oraz zdecydować, aby nowe wpłaty były nadal dokonywane do funduszu właściwego do jego wieku,
  • pozostawić wszystkie dotychczas zgromadzone środki w funduszu zdefiniowanej daty właściwym dla jego wieku oraz zdecydować, aby nowe wpłaty były dokonywane do jednego lub więcej funduszy, które nie są właściwe dla jego wieku, albo
  • pozostawić część środków w funduszu zdefiniowanej daty właściwym dla jego wieku, a pozostałą część ulokować w jednym lub kilku funduszach zdefiniowanej daty, które nie są właściwe dla wieku uczestnika, oraz zdecydować do jakiego FZD będą trafiały nowe wpłaty (nie musi to być żaden z funduszy, do którego uczestnika PPK przeniósł środki).
Ważne

Uczestnik PPK wielokrotnie może skorzystać z mechanizmu konwersji lub zamiany. Jedynym ograniczeniem korzystania z tej możliwości jest zasada, że realizacja w danym roku kalendarzowym tylko dwóch konwersji lub zamian jest bezpłatna.

Zobacz również:

Transfer środków w PPK

Ponadto uczestnik PPK może przenosić środki pomiędzy swoimi rachunkami PPK. Oznacza to, że wszystkie środki zgromadzone na jednym z rachunków PPK może przenieść na inny rachunek PPK, prowadzony dla niego przez tę samą lub inną instytucję finansową. Wystarczy, że złoży odpowiedni wniosek instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK, z którego chce przenieść środki. W sytuacji zmiany pracodawcy lub zmiany instytucji finansowej przez pracodawcę uczestnik PPK może dokonać wypłaty transferowej za pośrednictwem swojego pracodawcy.

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Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427 ze zm.)

oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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