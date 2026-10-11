REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Pracownicze Plany Kapitałowe » Jak wysoka grzywna grozi za niedokonanie wpłat do PPK? Art. 107 ustawy o PPK

Jak wysoka grzywna grozi za niedokonanie wpłat do PPK? Art. 107 ustawy o PPK

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 października 2026, 19:48
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
art. 107 ustawy o ppk odpowiedzialność kary
Jak wysoka grzywna grozi za niedokonanie wpłat do PPK? Art. 107 ustawy o PPK
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niewykonanie obowiązków związanych z wdrożeniem lub obsługą PPK może spowodować odpowiedzialność wykroczeniową pracodawcy albo osoby obowiązanej do działania w jego imieniu. Ściganie tych wykroczeń należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy. 

Obowiązki pracodawcy z ustawy o PPK

Uruchomienie PPK w danym podmiocie wymaga zawarcia dwóch umów: umowy o zarządzanie PPK (łączącej podmiot zatrudniający z instytucją finansową) oraz umowy o prowadzenie PPK (podmiot zatrudniający zawiera ją w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która - na skutek zawarcia tej umowy - staje się uczestnikiem PPK). Po „zapisaniu” danej osoby do PPK, do wypłacanego jej wynagrodzenia podmiot zatrudniający ma obowiązek obliczać i pobierać wpłaty do PPK, a następnie przekazywać te wpłaty do instytucji finansowej. Ma na to czas do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty do PPK zostały obliczone i pobrane. Łączą się z tym obowiązki dotyczące m.in. zgłaszania danych wymaganych ustawą o PPK (por. np. art. 23 ust. 3 ustawy o PPK, nakładający na podmiot zatrudniający obowiązek poinformowania instytucji finansowej o złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK) oraz prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

REKLAMA

REKLAMA

Przykład

Mikroprzedsiębiorca nie miał wdrożonego PPK, gdyż wszystkie osoby zatrudnione zadeklarowały mu niedokonywanie wpłat do PPK. W dniu 1 października br. mikroprzedsiębiorca zatrudnił jednak zleceniobiorcę, podlegającego z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (czyli będącego „osobą zatrudnioną” w rozumieniu ustawy o PPK), który nie złożył deklaracji o rezygnacji. Mikroprzedsiębiorca ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz tego zleceniobiorcy do 10 stycznia 2025 r., a umowę o zarządzanie PPK do 23 grudnia br. Załóżmy, że mikroprzedsiębiorca „zapisze” zleceniobiorcę do PPK 9 stycznia 2025 r., a 10 stycznia wypłaci mu pierwsze wynagrodzenie po „zapisaniu” do PPK. Od tego wynagrodzenia mikroprzedsiębiorca będzie już miał obowiązek obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie przekazać je do instytucji finansowej do 17 lutego 2025 r. (15 i 16 lutego to sobota i niedziela). Gdyby mikroprzedsiębiorca nie wywiązał się w terminie z obowiązku: zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zawarcia umowy o prowadzenie PPK lub dokonania wpłat do PPK, naraziłby się na odpowiedzialność wykroczeniową. Mikroprzedsiębiorca odpowiadałby także za szkodę wyrządzoną zleceniobiorcy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym (por. art. 29 ustawy o PPK).

Kary grzywny w ustawie o PPK

Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie podmiotowi zatrudniającemu albo osobie obowiązanej do działania w imieniu tego podmiotu grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (art. 106 ustawy o PPK). Przepisy ustawy o PPK nie zawierają definicji pojęcia „fundusz wynagrodzeń”. Z uwagi na definicję „wynagrodzenia”, zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK, należy przyjąć, że przez ten fundusz rozumie się sumę (w danym roku obrotowym) podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób zatrudnionych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.          

Art. 107 ustawy o PPK

Zgodnie z art. 107 ustawy o PPK, odpowiedzialność wykroczeniowa grozi także za:

  • niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK w terminie,
  • niedopełnienie obowiązku dokonania wpłat do PPK w terminie,
  • niezgłoszenie wymaganych ustawą danych lub zgłoszenie nieprawdziwych danych albo udzielenie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień bądź odmowę ich udzielenia,
  • nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

W przypadku popełnienia czynu, o którym mowa powyżej, podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu tego podmiotu podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Przykład

Spółka ma kilka zakładów produkcyjnych. Pracownicy jednego z tych zakładów zostali objęci obniżonym wymiarem czasu pracy - zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Spółka zaprzestała wówczas obliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK za wszystkich uczestników PPK, co stanowiło naruszenie przepisów, gdyż - zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o PPK - niefinansowanie wpłat do PPK dotyczy tylko uczestników PPK objętych obniżonym wymiarem czasu pracy. Osoba obowiązana do działania w imieniu spółki nie miała zamiaru popełnić wykroczenia, ale wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie (art. 5 kodeksu wykroczeń).

Uprawnienia PIP - ustawa o PPK

Ściganie wykroczeń, o których mowa m.in. w art. 106 i w art. 107 ustawy o PPK oraz udział w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego należy do zadań PIP. Kontroli PIP podlegają wszystkie podmioty zatrudniające w rozumieniu ustawy o PPK w zakresie obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy. W postępowaniu mandatowym PIP może nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł (art. 96 par. 1a pkt 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Grzywna wyższa niż 2000 zł może zostać orzeczona przez sąd.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
Podstawa prawna
  • Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427)
  • Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1712)
  • Ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2119)
  • Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 977 ze zm.)
Powiązane
Czy nienależne wpłaty do PPK zwracane są finansującemu daną wpłatę?
Czy nienależne wpłaty do PPK zwracane są finansującemu daną wpłatę?
Należy pamiętać o limitach wpłat do PPK. Co dzieje się po przekroczeniu limitu środków? Ograniczenia z tzw. ustawy kominowej
Należy pamiętać o limitach wpłat do PPK. Co dzieje się po przekroczeniu limitu środków? Ograniczenia z tzw. ustawy kominowej
Automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4 to proponowane zmiany w PPK
Automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4 to proponowane zmiany w PPK
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ciało mówi pierwsze. O codziennych praktykach somatycznych chroniących przed stanami depresyjnymi
09 paź 2026

Wysokie tempo pracy, presja odpowiedzialności i stała dostępność sprawiają, że coraz więcej osób funkcjonuje w stanie przewlekłego napięcia. Z perspektywy psychologii klinicznej wiadomo dziś jednoznacznie: depresja bardzo rzadko pojawia się nagle. Najczęściej jest konsekwencją długotrwałego przeciążenia układu nerwowego, ignorowania sygnałów z ciała i braku regeneracji. Dlatego skuteczna profilaktyka zaczyna się nie tylko od zmiany sposobu myślenia, lecz także od interocepcji i troski o ciało.
Zmiana czasu na zimowy w październiku 2026 r. wpływa na czas pracy
09 paź 2026

Kiedy w październiku 2026 r. jest zmiana czasu na zimowy? O której godzinie przestawiamy zegarki? To stała zasada, która dotyczy każdego roku. Zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy. Czy za dodatkową godzinę pracy w nocy zmiany czasu pracownik powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia?
10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Pracownicy w ogniu ciągłych zmian. Jak wspierać zespoły w tak dynamicznym środowisku pracy?
10 paź 2026

10 października to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Składnia do rozważań nad współczesnym środowiskiem pracy. Pracownicy funkcjonują dziś w ogniu ciągłych zmian. Co trzeci przeszedł aż 15 dużych modyfikacji w ciągu roku. Jak należy wspierać zespoły przy tak dynamicznych warunkach pracy?
Chore dziecko, drugi rodzic pracuje zdalnie. Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy?
09 paź 2026

Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko, jeżeli drugi rodzic dziecka pracuje zdalnie?

REKLAMA

Mamy już 19 interpretacji GIP dotyczących 20 przypadków umów B2B i zlecenia. Jak PIP ocenia dane stosunki prawne?
09 paź 2026

Mamy już 19 interpretacji indywidualnych GIP, które dotyczą 20 przypadków umów B2B i zlecenia zgłaszanych we wnioskach o wydanie interpretacji - to nowość w polskim systemie. Jak PIP ocenia przedstawione we wnioskach stosunki prawne? Czy decyzje są pozytywne, a może w miejsce umów cywilnoprawnych powinny być zawarte umowy o pracę?
Zauważalny wzrost stresu w pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co najbardziej obciąża pracowników? Zachowanie przełożonego
10 paź 2026

Odnotowuje się zauważalny wzrost stresu w pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co dziś najbardziej obciąża pracowników? Najczęściej wskazywane jest zachowanie bezpośredniego przełożonego, ale nie można winić za wszystko menagerów. Oni również każdego dnia pracują pod dużą presją. Co należy zmienić?
Automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4 to proponowane zmiany w PPK
09 paź 2026

W projekcie przeglądu, który zgodnie z ustawą o PPK powinien odbyć się w tym roku, pojawiają się różne propozycje zmian dotyczących funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Warto jednak podkreślić, że obecnie są to jedynie postulaty i pomysły uatrakcyjnienia ustawy o PPK, a nie obowiązujące przepisy prawa. Jak automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4 komentuje Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK?
Zapłacił za badanie okulistyczne w ramach badań okresowych. Czy firma musi oddać pieniądze?
08 paź 2026

Czy można odmówić pracownikowi zwrotu kosztów badań okulistycznych?

REKLAMA

Kontrola L4 w budżetówce. Kogo pracodawca może wysłać do pracownika?
08 paź 2026

Kogo jednostka budżetowa może oddelegować do kontrolowania pracowników przebywających na L4? Czy taka osoba musi mieć określone kompetencje, w jakiej formie wydać takiej osobie upoważnienie do kontrolowania, czy taka osoba ma prawo wstępu do mieszkania pracownika?
Posiłek dla pracownika: kiedy jest obowiązkiem, a kiedy benefitem?
07 paź 2026

Od 1 listopada 2026 r. zaczyna się okres zimowy, w którym część pracodawców musi zapewnić pracownikom posiłki profilaktyczne. Obowiązek dotyczy m.in. osób wykonujących określone prace na otwartej przestrzeni, jeśli ich wydatek energetyczny podczas zmiany przekracza 1500 kcal w przypadku mężczyzn i 1000 kcal w przypadku kobiet. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłek profilaktyczny, natomiast poza sytuacjami określonymi w przepisach może dobrowolnie wspierać żywienie pracowników, np. oferując posiłki lub inne świadczenia żywieniowe na własnych zasadach.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA