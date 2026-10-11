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Jak dołączyć do PPK, będąc po 55 roku życia?

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11 października 2026, 19:44
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
ppk po 55 roku życia
Jak dołączyć do PPK, będąc po 55 roku życia?
Shutterstock

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Zapis do PPK jest automatyczny. Nie dotyczy to jednak pracowników po ukończeniu 55 roku życia. Jak zatem dołączyć do Pracowniczych Planów Kapitałowych, mając 55 lat i więcej? Należy złożyć wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Automatyczny zapis do PPK

Co do zasady zapis do PPK jest automatyczny. Oznacza to, że po objęciu zakładu pracy Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wszyscy pracownicy stają się uczestnikami PPK. Zapisu dokonuje pracodawca. Pracodawcy zostali podzieleni na 4 grupy i każda z tych grup wprowadza PPK w swoich zakładach pracy w innych terminach.

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Przypomnijmy więc, iż program oszczędzania na przyszłą emeryturę jest wprowadzany w Polsce w 4 etapach. Pierwszy etap dotyczył największych firm i został przeprowadzony w 2019 r. W 2020 r. PPK zaczną obowiązywać w podmiotach, które zatrudniały na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób. Jednak termin na wdrożenie PPK został przedłużony ze względu na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Nowe terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK to 27 października 2020 r. i umowy na prowadzenie PPK - 10 listopada 2020 r.  W związku ze zmianą terminu, drugi etap pokryje się z trzecim, ponieważ w trzecim etapie wprowadzania PPK pracodawca również powinien zapisać swoich pracowników do PPK również do dnia 10 listopada 2020 r. Dotyczy to firm zatrudniających co najmniej 20 osób. Natomiast w ostatnim etapie objęci zostaną nowym programem pozostałe podmioty zatrudniające. Etap ten rozpocznie się 1 stycznia 2021 r., a pracodawca na zapisanie pracowników do PPK ma czas do 10 maja 2021 r. Odrębny termin ustanowiono dla jednostek sektora finansów publicznych - jest to 10 kwietnia 2021 r.

Reguła automatycznego przystąpienia do programu nie dotyczy osób w wieku 55-70 lat. Obejmuje natomiast pracowników od 18 roku życia. Nie jest ważny przy tym okres zatrudnienia.

Zobacz również:

Przystąpienie do PPK osób w wieku 55-70 lat

Skoro pracodawca dokonuje automatycznego zapisu pracowników od ukończenia 18 do ukończenia 55 roku życia to osoby starsze zostają poza programem. Wydaje się to uzasadnione, gdyż PPK to program długotrwałego oszczędzania na emeryturę. Mimo wszystko ustawodawca przewidział możliwość dołączenia do programu przez osoby w wieku 55-70 lat, a dokładnie osoby, które ukończyły 55 rok życia, a nie ukończyły 70 roku życia. Należy w tym celu wypełnić stosowny wniosek i przedłożyć go pracodawcy.

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Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK należy wypełnić wielkimi literami i złożyć podmiotowi zatrudniającemu. Można to zrobić w każdym czasie. Wniosek zawiera takie dane jak:

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  1. dane osoby zatrudnionej,
  2. nazwę podmiotu zatrudniającego,
  3. oświadczenie o woli zawarcia we własnym imieniu i na własną rzecz umowy o prowadzenie PPK.

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób w wieku 55-70 lat

PFR Portal PPK

Na końcu należy wpisać: datę i złożyć podpis przez osobę zatrudnioną zainteresowaną przystąpieniem do programu oraz datę złożenia pisma u pracodawcy.

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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2215)

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Źródło: INFOR
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