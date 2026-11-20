Od 1 grudnia 2026 r. rosną limity dorabiania dla emerytów i rencistów. To wynik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale. Ile emeryt będzie mógł dorobić do emerytury w 2027 roku? Aktualne limity obowiązują tylko do końca listopada.

Ile emeryt może dorobić do emerytury od grudnia 2026 r. do lutego 2027 r.?

Czy każdy emeryt musi uważać na limity dorabiania? Nie. Zasadą jest, że osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat - kobiety i 65 lat - mężczyźni), mogą dorabiać bez ograniczeń. Wysokość osiąganego przychodu nie wpływa u nich na wypłatę świadczenia. Natomiast sytuacja zmienia się w przypadku pobierających rentę lub wcześniejszą emeryturę. Tutaj obowiązują limity dorabiania, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem albo nawet zawieszeniem wypłacanego świadczenia. Graniczne kwoty dorabiania zmieniają się co kwartał i są uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Każdorazowo dowiadujemy się o nich z komunikatu Prezesa ZUS, który podaje dwa progi: 70% oraz 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z danego kwartału. Średnie wynagrodzenie podaje natomiast Prezes GUS.

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Przekroczenie pierwszego progu (70%) prowadzi do odpowiedniego zmniejszenia wypłacanego świadczenia. Przekroczenie drugiego progu (130%) skutkuje już zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty. Aby nie narażać się tego rodzaju konsekwencje, należy na bieżąco monitorować osiągane przychody.

Zmniejszeniu lub zawieszeniu mogą podlegać następujące świadczenia: wcześniejsza emerytura,

emerytura pomostowa,

renta socjalna,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

renta z tytułu niezdolności do pracy,

renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (jeżeli zdarzenie miało miejsce przed 1 stycznia 2003 r.) albo chorobą zawodową,

renta inwalidy wojskowego (jeżeli niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową),

renta rodzinna po inwalidzie wojskowym (jeżeli śmierć nie pozostawała w związku ze służbą wojskową),

renta rodzinna.

Ważne Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu emeryta lub rencisty wynika, że: nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS będzie wypłacać świadczenie w pełnej wysokości; wyniesie ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – ZUS odpowiednio zmniejszy świadczenie; przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Limity dorabiania od września do listopada 2026 r.

Od dnia 1 września limity dorabiania zostały obniżone. Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 sierpnia 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2026 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent od dnia 1 września 2026 r. kwota przychodu odpowiadająca:

70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2026 r. wynosi 6463,20 zł; 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2026 r. wynosi 12 003,10 zł.

Oznacza to, że można dorabiać do wcześniejszej emerytury i renty bez pomniejszenia świadczenia do kwoty 6463,20 zł. Przekroczenie tej wartości oznacza odpowiednie pomniejszenie pobieranej emerytury lub renty. Przy czym obowiązują kwoty maksymalnego zmniejszenia, które wspomniane są poniżej. Natomiast przekroczenie kwoty 12 003,10 zł wiąże się z zawieszeniem świadczenia.

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Limity dorabiania od grudnia 2026 r. do lutego 2027 r.

Dnia 9 listopada 2026 r. pojawił się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2026 r. Na jego podstawie można wyliczyć limity dorabiania obowiązujące od 1 grudnia 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Przeciętne wynagrodzenie z III kwartału wyniosło 9317,01 zł. W związku z powyższym można obliczyć:

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70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2026 r. wynosi 6521,91 zł; 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2026 r. wynosi 12112,11 zł.

Zatem już od grudnia pierwszy limit rośnie do kwoty 6521,91 zł, a drugi do 12112,11 zł. To wzrost odpowiednio o 58,71 zł i 109,01 zł. W dalszym ciągu aż do końca lutego 2027 r. obowiązywać będą aktualne kwoty maksymalnego zmniejszenia. ZUS nie może pomniejszyć świadczenia o kwotę wyższą od kwot maksymalnego zmniejszenia.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent 2026-2027

Kwoty maksymalnych zmniejszeń ustalane są na każdy roku od dnia 1 marca do końca lutego roku następnego. Poprzednie wynosiły:

939,61 zł - emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł - renty rodzinne, do których uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast na podstawie Komunikatu Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. aktualne kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent obowiązujące od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. wynoszą:

989,41 zł - emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wzrost o 49,80 zł),

742,10 zł - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 37,35 zł),

841,05 zł - renty rodzinne, do których uprawniona jest jedna osoba (wzrost o 42,33 zł).