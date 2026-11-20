Przez lata sąd rozpatrujący odwołanie od decyzji ZUS czy KRUS często musiał sam rozstrzygnąć sprawę co do istoty, nawet wtedy, gdy decyzja została wydana z poważnymi błędami proceduralnymi. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ma to zmienić. Jej skutki mogą odczuć nie tylko ubezpieczeni, ale również pracodawcy i osoby prowadzące działalność. Kogo obejmie nowy mechanizm i dlaczego jedna grupa spraw pozostanie poza jego zasięgiem?

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W skrócie: Sąd zyska szersze możliwości uchylania wadliwych decyzji organów rentowych, także w sprawach płatników składek.

Nowe przepisy nie obejmą pierwszego przyznania lub odmowy przyznania świadczenia.

Zmiany będą dotyczyć tylko odwołań wniesionych po wejściu ustawy w życie.

Nowe narzędzia sądów wobec ZUS i KRUS: nowelizacja KPC. Ustawa, która poszerza pole manewru

Parlament przyjął ustawę z 8 października 2026 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Zmienia ona art. 477¹⁴ KPC, czyli przepis określający, jak sądy rozstrzygają sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dotyczy on odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innych organów rentowych. Ustawa została 9 listopada 2026 roku przekazana Prezydentowi do podpisu. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

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Dotychczasowe rozwiązanie było bardzo wąskie. Sąd mógł uchylić decyzję i przekazać sprawę organowi rentowemu tylko wtedy, gdy decyzja nakładała zobowiązanie, ustalała jego wysokość lub obniżała świadczenie, a jednocześnie została wydana z rażącym naruszeniem procedury administracyjnej. Wyjątek ten pojawił się w 2019 roku i obejmował tylko określoną grupę rozstrzygnięć.

Od wąskiego wyjątku do szerokiego uprawnienia

Nowy § 2¹ art. 477¹⁴ KPC usuwa to ograniczenie przedmiotowe. Sąd będzie mógł uchylić praktycznie każdą decyzję organu rentowego dotkniętą rażącym naruszeniem przepisów proceduralnych. Nie ma znaczenia, czy decyzja nakłada obowiązek, ustala jego zakres, czy obniża świadczenie. Sprawa wróci wtedy do ponownego rozpatrzenia przez organ.

Nowelizacja wprowadza również istotne doprecyzowanie. Dotychczas przepis nie wskazywał, co dokładnie organ powinien wziąć pod uwagę. Sąd, który uchyla decyzję, musi wskazać okoliczności, jakie organ rentowy jest obowiązany uwzględnić przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Pierwotny projekt mówił jedynie, że organ takie okoliczności "weźmie pod uwagę". Zmiana ma nadać wskazaniom sądu charakter wiążący i ograniczyć ryzyko powielania wcześniejszych błędów.

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Ważne CO TO OZNACZA DLA TYPOWEGO JANA KOWALSKIEGO? ŁATWIEJ BĘDZIE UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE, ZASIŁEK, RENTĘ, EMERYTURĘ - PONIEWAŻ ZUS/ KRUS BĘDZIE MUSIAŁ SIĘ LICZYĆ Z TYM, ŻE JEŻELI "PRO FORMA" NIE PRZYZNA ŚWIADCZENIA, TO I TAK SĄD MOŻE TO ŁATWO PODWAŻYĆ I SPRAWA WRÓCI DO ZUS/KRUS. OZNACZA TO JEDNAK WYDŁUŻENIE SPRAW.

Treść nowych przepisów w KPC. Nowe narzędzia sądów wobec ZUS i KRUS: nowelizacja KPC

USTAWA z dnia 8 października 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 468, 473, 830,1003, 1046 i 1296) w art. 477[14]: 1) § 2[1] otrzymuje brzmienie: „§ 2[1]. Jeżeli zaskarżona decyzja organu rentowego, inna niż rozstrzygająca o prawie do świadczenia po raz pierwszy, została wydana z rażącym naruszeniem przepisów o postępowaniu przed organem rentowym, sąd może uchylić tę decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania organowi rentowemu. Przekazując sprawę do ponownego rozpoznania, sąd wskazuje okoliczności, jakie organ rentowy jest obowiązany wziąć pod uwagę przy ponownym rozpoznaniu sprawy.”; 2) po § 2[1] dodaje się § 2[2] i 2[3] w brzmieniu: „§ 2[2]. Jeżeli zaskarżona decyzja organu rentowego nie rozstrzyga co do istoty sprawy w całości lub w części, a jednocześnie kończy postępowanie w sprawie, sąd może uchylić tę decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania organowi rentowemu. Autopromocja Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia Sprawdź § 2[3]. Jeżeli w sprawie zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania przed organem rentowym, sąd może uchylić zaskarżoną decyzję i umorzyć postępowanie przed organem rentowym oraz umorzyć postępowanie.”. Art. 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych, w których odwołanie wniesiono przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: 1) stosuje się przepis art. 477[14] § 2[1] ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym; 2) nie stosuje się przepisów art. 477[14] § 2[2] i 2[3] ustawy zmienianej w art. 1. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Pierwsze przyznanie świadczenia pozostaje poza zakresem

Nowe uprawnienie ma jednak wyraźną granicę. Nie obejmuje decyzji, które po raz pierwszy przesądzają o prawie do świadczenia. Chodzi o pierwsze przyznanie lub odmowę przyznania emerytury, renty, zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego.

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Ważne W takich sprawach ustawodawca chce, by sąd nadal rozstrzygał sprawę co do istoty, bez odsyłania jej organowi. Ma to chronić osoby, które czekają na środki niezbędne do życia. Ich sytuacja wymaga szybkiej decyzji, a nie kolejnej rundy postępowania przed organem rentowym.

Co z przeliczeniami i sprawami kontrolnymi?

Inaczej będzie wyglądało postępowanie w sprawach, w których prawo do świadczenia zostało już ustalone. Dotyczy to przeliczenia wysokości emerytury lub renty, stwierdzenia utraty prawa do zasiłku, a także kontroli obowiązku ubezpieczeniowego i obowiązku opłacania składek. Tutaj sąd otrzyma możliwość uchylenia decyzji, jeżeli stwierdzi poważne wady proceduralne po stronie organu. Należy jednak podkreślić, że to uprawnienie, a nie obowiązek. Decyzja o jego wykorzystaniu pozostaje w gestii sądu, który będzie oceniał okoliczności konkretnej sprawy.

Płatnicy składek na równi z ubezpieczonymi

Najbardziej znaczącą zmianą jest rezygnacja z ograniczenia podmiotowego. Dotychczas przepis odnosił się wyłącznie do "ubezpieczonego". Oznaczało to, że płatnicy składek, traktowani w postępowaniu jako "inne osoby, których praw i obowiązków dotyczy decyzja", nie mogli liczyć na ten sam mechanizm.

Przykład Po nowelizacji uprawnienie nie będzie zależeć od statusu strony. Obejmie ubezpieczonych i świadczeniobiorców, ale także płatników składek, osoby trzecie oraz następców prawnych. Ma to szczególne znaczenie w sprawach wielopodmiotowych. Dotyczy to sytuacji, w których jedna decyzja pokontrolna dotyczy jednocześnie płatnika i wielu ubezpieczonych. Przykładem są przekwalifikowanie tytułu do ubezpieczeń, ustalenie obowiązku odprowadzania składek czy badanie pozorności zawartych umów.

Decyzje formalne i umorzenie postępowania

Nowelizacja dodaje do art. 477¹⁴ KPC jeszcze dwa paragrafy, które dotyczą sytuacji dotąd słabo uregulowanych. Pierwszy z nich, § 2², obejmuje decyzje, które nie rozstrzygają sprawy merytorycznie, a mimo to kończą postępowanie.

Przykład Chodzi na przykład o odmowę wszczęcia postępowania albo jego umorzenie przez organ rentowy. Dotychczas sądy nie miały jednoznacznej podstawy do reagowania na takie rozstrzygnięcia. Musiały posługiwać się konstrukcjami zastępczymi, które nie miały bezpośredniego oparcia w przepisach. Nowy przepis daje sądowi wprost możliwość uchylenia decyzji formalnej i przekazania sprawy organowi.

Drugi przepis, § 2³, dotyczy sytuacji, w których sąd dochodzi do wniosku, że samo postępowanie przed organem powinno zostać umorzone. Może tak być, gdy decyzja została skierowana do podmiotu, który w ogóle nie był stroną sprawy. Sąd będzie mógł wtedy jednym orzeczeniem uchylić decyzję, umorzyć postępowanie administracyjne i zakończyć postępowanie sądowe. Nie będzie musiał odsyłać sprawy do ponownego rozpoznania. Oba rozwiązania mają zastosowanie niezależnie od rodzaju decyzji i statusu strony. Podobnie jak w przypadku § 2¹, skorzystanie z nich zależy od decyzji sądu.

Kiedy nowe przepisy zaczną działać?

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Nowe przepisy będą jednak miały zastosowanie wyłącznie do odwołań wniesionych po tej dacie. Przepis przejściowy jest tu bardzo precyzyjny. Sprawy już toczące się, w których odwołanie zostało złożone wcześniej, pozostaną przy dotychczasowych zasadach. Będzie w nich stosowane dotychczasowe brzmienie art. 477¹⁴ § 2¹ KPC. Nie będzie można natomiast skorzystać z nowych paragrafów 2² i 2³. Ma to zapewnić stabilność postępowań, które już trwają, i uniknąć sytuacji, w których zmiana przepisów w trakcie sprawy zaskoczyłaby którąkolwiek ze stron.

Co to oznacza w praktyce?

Dla osób ubezpieczonych nowelizacja oznacza, że wadliwe proceduralnie decyzje mogą wrócić do organu nawet wtedy, gdy dotyczą obniżenia świadczenia czy nałożenia obowiązku. Nie każda taka sprawa zakończy się jednak uchyleniem, bo decyzja zawsze należy do sądu. Dla płatników składek zmiana jest prawdopodobnie jeszcze bardziej odczuwalna. Dotychczas mieli oni mniej możliwości, aby na tym etapie postępowania doprowadzić do uchylenia decyzji dotkniętej wadami formalnymi. Teraz ich pozycja zostaje wyrównana z pozycją ubezpieczonych, co może mieć znaczenie w kontrolach dotyczących obowiązku składkowego.

Ważne Dla organów rentowych oznacza to konieczność dokładniejszego przygotowywania decyzji. Sąd będzie mógł wskazać okoliczności, które trzeba uwzględnić przy ponownym rozpoznaniu, a te wskazania będą wiązać organ.

Podsumowując, nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ma usprawnić i przyspieszyć rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze zmiany to poszerzenie katalogu decyzji, które sąd może uchylić z powodu rażących naruszeń proceduralnych, z wyłączeniem decyzji o pierwszym przyznaniu świadczenia. Kolejna zmiana to objęcie nowymi regulacjami płatników składek i innych uczestników postępowania. Ustawa wprowadza również podstawę do uchylania decyzji formalnych oraz do jednoczesnego umarzania postępowania przed organem i sądem.