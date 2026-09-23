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Pozostał ostatni termin wypłaty 14 emerytury. Kto nie otrzyma czternastki?

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23 września 2026, 09:12
ZUS
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Pozostał ostatni termin wypłaty 14 emerytury. Kto nie otrzyma czternastki?
Shutterstock

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Pozostał już tylko jeden termin wypłaty 14 emerytury we wrześniu 2026 r. Wynosi maksymalnie 1978,49 zł brutto. Komu przysługuje czternastka w najwyższej wysokości, a kto nie otrzyma pełnej czternastej emerytury we wrześniu? ZUS tłumaczy, kto w ogóle nie dostanie dodatkowych pieniędzy.

ZUS wypłaca 14 emerytury

Pierwsze pieniądze z tegorocznej czternastej emerytury są już na kontach seniorów. 1 września ZUS wypłacił ponad 737 mln zł. Kolejna duża transza – 1,4 mld zł – zostanie przekazana 6 września. Na Dolnym Śląsku z dodatkowych pieniędzy w ubiegłym roku skorzystało prawie 700 tys. osób.

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Tegoroczna pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile od 1 marca 2026 roku wynosi najniższa emerytura. To o 99,58 zł brutto więcej niż rok wcześniej, kiedy pełna kwota dodatkowej wypłaty wynosiła 1878,91 zł brutto. Czternasta emerytura jest jednorazową dodatkową wypłatą i nie zwiększa na stałe wysokości emerytury ani renty. – Czternasta emerytura zawsze jest wypłacana z tzw. urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Wypłaty 14 emerytury we wrześniu 2026 r.

Wypłaty rozpoczęły się 1 września. Kolejne terminy przypadają na 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby, które dostają świadczenie przedemerytalne otrzymają dodatkowe pieniądze 1 października. Jeżeli termin wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, pieniądze są przekazywane wcześniej – w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin płatności.

Według danych podanych przez rzeczniczkę, w 2025 roku czternastą emeryturę otrzymało na Dolnym Śląsku prawie 700 tys. osób. W całej Polsce dodatkowe pieniądze trafiły do blisko 6,5 mln emerytów i rencistów, a łączna kwota wypłat przekroczyła 7,6 mld zł netto.

Kto nie dostanie pełnej kwoty 1978,49 zł czternastki?

Pełna kwota 14. to 2900 zł brutto. Dostaną ją te osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty działa zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że czternasta emerytura jest pomniejszana o kwotę, o którą podstawowe świadczenie przekracza próg 2900 zł.

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Przykład

Osoba, która dostaje 3200 zł brutto emerytury przekracza limit o 300 zł. Jej dodatkowa wypłata zostanie więc pomniejszona o 300 zł i wyniesie 1678,49 zł brutto.

Jeżeli po pomniejszeniu czternastka byłaby niższa niż 50 zł brutto, pieniądze nie są wypłacane. W 2026 roku granica ta przypada przy podstawowym świadczeniu wynoszącym 4828,49 zł brutto. – Warto pamiętać, że wysokość czternastki nie jest taka sama dla wszystkich. Zależy przede wszystkim od wysokości podstawowego świadczenia. Dlatego jedni seniorzy otrzymają pełną kwotę, inni – odpowiednio pomniejszoną – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

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Czternastka nie tylko dla emerytów

Prawo do dodatkowej wypłaty mają nie tylko osoby pobierające emeryturę. Czternastkę mogą otrzymać również m.in. osoby uprawnione do: rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, rent socjalnych, niektórych świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. Kluczowe jest posiadanie prawa do odpowiedniego świadczenia w terminie określonym w przepisach. – Podstawowym warunkiem jest posiadanie prawa do odpowiedniego świadczenia w terminie wskazanym w ustawie. W przypadku tegorocznej czternastki istotny jest stan prawa do świadczenia na koniec sierpnia – wskazuje Kowalska-Matis.

Czternastka z urzędu

ZUS sam ustala prawo do czternastej emerytury, oblicza jej wysokość i przekazuje pieniądze osobom, które spełniają ustawowe warunki. Nie trzeba składać żadnego wniosku ani przychodzić do ZUS. – Seniorzy nie muszą nas odwiedzać ani wypełniać dodatkowych formularzy. Jeśli spełniają warunki, czternastka zostaje im przyznana i wypłacona automatycznie – przypomina Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka wyjaśnia, że od dodatkowej wypłaty zostanie pobrana składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Dlatego 1978,49 zł to kwota brutto, a wysokość pieniędzy, które ostatecznie trafią na konto, zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej. Czternastka jest natomiast wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych oraz nie wpływa na prawo do świadczeń uzależnionych od wysokości dochodu.

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Ważne

Terminy kolejnych wypłat czternastej emerytury w 2026 roku: 6, 10, 15, 20, 25 września oraz 1 października – dla osób, które dostają świadczenia przedemerytalne.

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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