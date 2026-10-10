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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Przejście na emeryturę w wieku 58 lat to właściwy moment zdaniem Polaków. W jakim wieku faktycznie wnioskujemy o emeryturę?

Przejście na emeryturę w wieku 58 lat to właściwy moment zdaniem Polaków. W jakim wieku faktycznie wnioskujemy o emeryturę?

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10 października 2026, 15:26
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Przejście na emeryturę w wieku 58 lat to właściwy moment zdaniem Polaków. W jakim wieku faktycznie wnioskujemy o emeryturę?
Shutterstock

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Emerytura w wieku 58 lat - to odpowiedni moment przejścia na emeryturę dla Polaków. W jakim wieku faktycznie wnioskujemy na emeryturę w Polsce i dlaczego? Czy pracodawca pomaga w przygotowywaniu się pracownika do emerytury?

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Większość Polaków chce wcześniejszej emerytury

Choć większość chce zakończyć karierę możliwie najwcześniej, to obawy o wysokość świadczenia i poziom życia sprawiają, że Polacy coraz częściej i poważniej rozważają scenariusz aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Najnowsze dane rynku pracy przedstawione przez SD Worx pokazują wyraźny rozdźwięk między oczekiwaniami a realnymi planami dotyczącymi emerytury.

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Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak przy rosnących kosztach życia i niepewności dotyczącej przyszłych świadczeń, dla wielu pracowników moment zakończenia kariery zawodowej przesuwa się w bliżej nieokreśloną przyszłość.

Przejście na emeryturę w wieku 58 lat

Z międzynarodowego badania „2026 HR & Payroll Pulse” przeprowadzonego przez SD Worx wśród 5936 pracodawców i 16 500 pracowników w 16 krajach europejskich wynika, że największy odsetek Polaków spodziewa się przejścia na emeryturę w wieku 65 lat (33,5 proc.), podczas gdy 27,8 proc. wskazuje przedział 60–64 lata, a 13,4 proc. liczy na zakończenie pracy zawodowej przed sześćdziesiątką. Jednocześnie przeciętny wiek, w którym rodacy chcieliby przejść na emeryturę, to 58,6 lat, czyli wyraźnie wcześniej niż zakładają, że będzie to faktycznie możliwe. W praktyce jednak przewidują oni zakończenie kariery zawodowej średnio w wieku 63,3 lat. Dla porównania, Europejczycy deklarują chęć przejścia na emeryturę w wieku 59,8 lat, ale spodziewają się, że nastąpi to dopiero w wieku 65,1 lat.

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Dorabianie na emeryturze

Różnica między aspiracjami a rzeczywistością znajduje odzwierciedlenie w postawach pracowników wobec dalszej aktywności zawodowej. Ponad połowa Polaków (52,6 proc.) przyznaje, że chciałaby przejść na emeryturę wcześniej niż oficjalny wiek emerytalny, jednak aż 42,1 proc. deklaruje jednocześnie chęć do kontynuowania pracy także po jego osiągnięciu. To znacznie więcej niż średnia europejska, gdzie podobną postawę deklaruje zaledwie 26,8 proc. respondentów.

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- Wiek emerytalny przestaje być dziś docelową granicą zakończenia kariery, a staje się raczej jednym z możliwych scenariuszy. Dane pokazują, że Polacy coraz bardziej realistycznie podchodzą do swojej przyszłości finansowej, ale jednocześnie nie rezygnują z oczekiwań dotyczących jakości życia. To właśnie ten rozdźwięk sprawia, że rośnie gotowość do pracy także po osiągnięciu wieku emerytalnego - komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland

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Polaków nie stać na emeryturę?

Decyzje te są w dużej mierze podyktowane obawami o bezpieczeństwo finansowe. Aż 62,8 proc. Polaków martwi się, czy będzie dysponować wystarczającymi środkami, by przejść na emeryturę zgodnie z planem. To więcej niż w przypadku pracowników w całej Europie (58,1 proc.). Jednocześnie niemal połowa badanych w Polsce (47,9 proc.) deklaruje, że czuje się pewnie co do terminu przejścia na emeryturę - co pokazuje, że optymizm często opiera się bardziej na indywidualnych założeniach niż realnych kalkulacjach finansowych.

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Motywacja do wcześniejszej emerytury

SD Worx zbadał również motywacje stojące za chęcią wcześniejszego zakończenia pracy zawodowej. Badanie pokazuje, że polscy pracownicy najczęściej wskazują potrzebę większej ilości czasu dla siebie i rodziny (54,4 proc.), chęć zadbania o zdrowie (49,4 proc.) oraz realizację nowych celów życiowych i aktywności (39 proc.).

Pracodawca wspiera w przygotowaniu do emerytury

Dane pokazują również, że organizacje wciąż w ograniczonym stopniu wspierają pracowników w planowaniu zakończenia kariery zawodowej. Tylko 36,3 proc. Polaków uważa, że ich pracodawca wspiera ich w przygotowaniach do emerytury (34,3 proc. w Europie). Niewiele więcej, bo 38,2 proc., przyznaje, że firma dostosowuje zakres pracy lub obowiązki wraz z wiekiem pracowników.

W obliczu starzejącego się społeczeństwa oraz rosnącej presji na system emerytalny, wnioski są jednoznaczne: dla pracowników granica między aktywnością zawodową a emeryturą coraz bardziej się przesuwa. Dla pracodawców oznacza to konieczność przemyślenia polityki zatrudnienia i większego wsparcia osób na późniejszych etapach kariery.

Źródło: SD Worx

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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