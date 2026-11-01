REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » 5 sposobów na emeryturę bez pracy na etacie. Jak zabezpieczyć swoją przyszłość?

5 sposobów na emeryturę bez pracy na etacie. Jak zabezpieczyć swoją przyszłość?

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 listopada 2026, 20:37
oprac. Emilia Panufnik
emerytura bez umowy o pracę jak zabezpieczyć przyszłość oszczędzanie
5 sposobów na emeryturę bez pracy na etacie. Jak zabezpieczyć swoją przyszłość?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Emerytura to zwykle najważniejsze, co trzyma pracowników przy etacie. Jak bez umowy o pracę można zadbać finansowo o przyszłość? Oto 5 sposobów.

Emerytura bez pracy na etacie?

Freelancing to model pracy, który daje wolność wyboru projektów, klientów i stylu życia. Ceną niezależności jest jednak brak automatycznych mechanizmów zabezpieczenia przyszłości. Wymaga to od “wolnych strzelców” świadomych decyzji i regularnego odkładania środków na emeryturę. Jak budować poduszkę finansową na “jesień życia”, gdy pracujemy poza tradycyjnym etatem?

REKLAMA

REKLAMA

Freelancing przestaje już stanowić niszowy model pracy w Polsce. Nie jest też etapem przejściowym między etatami, ale świadomą i pełnoprawną ścieżką kariery. Jak wskazuje raport platformy Useme „Freelancing w Polsce 2025. Między stabilnością a adaptacją” wraz z dojrzewaniem i stabilizacją tego rynku rośnie też potrzeba zmierzenia się z jednym z jego największych wyzwań: braku systemowego zabezpieczenia emerytalnego.

Z raportu Useme wynika, że sytuacja finansowa freelancerów jest coraz bardziej stabilna. Niemal połowa badanych (47 proc.) deklaruje wzrost dochodów rok do roku, a kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa są stali klienci i powtarzalne projekty. Jednocześnie struktura zarobków pokazuje dużą rozpiętość: największa grupa freelancerów zarabia między 2000 a 5000 zł miesięcznie, a tylko niewielki odsetek przekracza poziom 10 000 zł. Freelancerzy potrafią generować coraz wyższe dochody, ale nie mają wbudowanego mechanizmu ich długoterminowego zabezpieczania.

Największą różnicą między etatem a freelancingiem jest brak automatycznych mechanizmów ochronnych, takich jak składki emerytalne czy programy oszczędnościowe. Na etacie część odpowiedzialności przejmuje pracodawca. W przypadku freelancingu cały ciężar decyzji spoczywa na jednostce. Tymczasem, w momencie, gdy emerytura wydaje się być odległym scenariuszem, freelancerzy nierzadko wolą koncentrować się na bieżących rozliczeniach lub nie mają nawyku regularnego oszczędzania – mówi Zuzanna Ilków, Marketing Lead w Useme, platformie rozliczeniowej dla freelancerów.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Jak zabezpieczyć przyszłość pracując na własny rachunek?

Wysokość emerytury jest wypadkową wielu decyzji i całego przebiegu kariery. Na jej kształt wpływa kwestia zarobków, składek, długości stażu pracy czy też wieku, w którym udajemy się na emeryturę. Przy pracy na własny rachunek emerytura zależy od przyjętej formy współpracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jest obowiązkowe. Oznacza to, że okres prowadzenia firmy wlicza się do stażu pracy i wpływa na przyszłe świadczenie emerytalne.
  • Inaczej wygląda sytuacja przy umowie o dzieło – zazwyczaj nie wiąże się ona z odprowadzaniem składek do ZUS. W praktyce oznacza to, że czas pracy w tej formie nie buduje kapitału emerytalnego ani stażu.
  • Umowa zlecenie - jeśli podlega oskładkowaniu - zapewnia dostęp do ubezpieczeń społecznych, a tym samym przyczynia się do budowania emerytury.
  • Działalność nierejestrowana nie wymaga opłacania składek ZUS, co oznacza, że uzyskiwane w ten sposób dochody nie mają wpływu na przyszłe świadczenia emerytalne.

Warto pamiętać, że system publiczny to tylko jeden z filarów przyszłych dochodów emerytalnych. Niezależnie od przyjętej formy współpracy, warto podejść do budowania swojej przyszłości w sposób strategiczny, rozważając alternatywne, prywatne formy oszczędzania. Zwłaszcza, gdy działamy w modelu, który nie zapewnia nam żadnej formy zabezpieczenia emerytalnego. Wówczas to my musimy stać się własnym systemem emerytalnym – mówi Monika Ciszek, COO w Useme.

Prywatne formy oszczędzania na emeryturę

Jak freelancer może zabezpieczyć swoją przyszłą emeryturę? Odkładanie pieniędzy na emeryturę na własną rękę to wyzwanie wymagające systematyczności oraz dopasowania sposobu oszczędzania do własnych potrzeb i skali wydatków. Do wyboru jest wiele rozwiązań – od symbolicznej skarbonki po bardziej zaawansowane narzędzia finansowe. Jakie opcje dodatkowych, prywatnych form oszczędzania warto rozważyć, gdy myślimy o przygotowaniu się na emeryturę?

  1. IKE & IKZE to często podstawa strategii emerytalnej freelancerów. IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) pozwala budować kapitał długoterminowo bez podatku od zysków kapitałowych. IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) daje natomiast natychmiastową korzyść podatkową, umożliwiając odliczenie wpłat od dochodu.
  2. Lokaty i konta oszczędnościowe to pierwszy wybór w kontekście oszczędności na przyszłość nie tylko w świecie freelancerów, ale wszystkich osób ceniących sobie stabilność i niskie ryzyko. Oferują one stabilne, choć często relatywnie niskie zyski, które mogą stanowić podstawę dla prywatnej emerytury.
  3. Fundusze emerytalne oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardziej złożone, stanowią ciekawą opcję dla osób, które chcą korzystać z bardziej uporządkowanych i długoterminowych rozwiązań inwestycyjnych. PPK to program kojarzony głównie z umową o pracę, ale freelancerzy mogą skorzystać z analogicznych możliwości oferowanych przez wybrane domy maklerskie lub powszechne towarzystwa emerytalne (PTE).
  4. Prywatne polisy emerytalne to indywidualne rozwiązania inwestycyjne, które często wiążą się z atrakcyjnymi warunkami. To nie tylko oszczędności, ale i inwestycje, które mogą przynieść korzyści w postaci zysków kapitałowych. Ich elastyczność pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań na przyszłość.
  5. Inne sposoby oszczędzania na emeryturę - oprócz tradycyjnych metod oszczędzania istnieje szereg alternatywnych rozwiązań, które wiążą się jednak często z dużo większym ryzykiem. Wśród nich można wymienić: granie na giełdzie i kryptowaluty, które cechują się dużą zmiennością, ale przyciągają osoby liczące na szybkie i wysokie zyski. To rozwiązanie wyłącznie dla tych, którzy dobrze rozumieją ten rynek i są gotowi zaakceptować ryzyko utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków.

Skuteczne oszczędzanie na emeryturę zaczyna się od świadomego podejścia do własnych finansów. Warto, w pierwszym kroku, przeanalizować dochody i wydatki, by ustalić realną kwotę, którą można regularnie odkładać, nawet jeśli na początku jest ona niewielka. Dużym ułatwieniem jest automatyzacja, np. ustawienie stałego przelewu zaraz po otrzymaniu wynagrodzenia, dzięki czemu pieniądze trafiają na konto oszczędnościowe lub inwestycyjne, zanim zdążymy je wydać. Równie ważne jest uwzględnianie inflacji i okresowe zwiększanie odkładanych kwot, a także regularne sprawdzanie, czy wybrane formy oszczędzania nadal odpowiadają przyjętym przez nas celom – podsumowuje Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme.

Źródło: Useme

Zobacz również:
Powiązane
Utrata przez uczestnika PPK statusu osoby zatrudnionej to nie koniec oszczędzania w PPK [Przykłady]
Utrata przez uczestnika PPK statusu osoby zatrudnionej to nie koniec oszczędzania w PPK [Przykłady]
Oszczędzasz na emeryturę? Ekspert: lepiej sprawdź, jak zrobić to mądrze
Oszczędzasz na emeryturę? Ekspert: lepiej sprawdź, jak zrobić to mądrze
Tak się dobrze zarabia na PPK. Zamiast oszczędzać, Polacy wypłacają pieniądze przed czasem
Tak się dobrze zarabia na PPK. Zamiast oszczędzać, Polacy wypłacają pieniądze przed czasem
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Benefity są przyjemne i przereklamowane. Jak tworzyć najlepsze miejsca pracy? Wyjaśnia krakowski pracodawca roku [Wywiad]
30 paź 2026

Najlepszy pracodawca w Krakowie tłumaczy, że benefity są przyjemne i przereklamowane, a firma to nie maszyna do zarabiania pieniędzy, lecz miejsce, w którym spędzamy ogromną część życia. Pracodawca ma więc realny i duży wpływ na jakość życia pracowników. Należy traktować to bardzo poważnie.
Nowe przepisy o stażu pracy to lepsza sytuacja osób pracujących poza etatem. Co powinny wpisywać w CV?
31 paź 2026

Nowe zasady liczenia stażu pracy to zdecydowanie lepsza sytuacja osób pracujących poza etatem czyli freelancerów. Osoby dotychczas pracujące na zleceniach czy prowadzące działalność gospodarczą mogą liczyć na dodatkowe uprawnienia pracownicze. Co powinny wpisywać w CV, aby zostały zauważone, a ich doświadczenie docenione?
Min. 6 nadgodzin tygodniowo, za które pracodawcy nie płacą. Ta niewidzialna praca kosztuje tylko pracownika
31 paź 2026

Na świecie i w Polsce również pracujemy co najmniej 6 godzin tygodniowo po godzinach, za co pracodawcy nie płacą. To tzw. niewidzialna praca w nadgodzinach, która kosztuje tylko pracownika. Jakie wyzwania stoją po stronie podmiotów zatrudniających?
Ta sama praca, inna pensja. Gdzie w Polsce opłaca się pracować na produkcji?
29 paź 2026

Nie tylko kwalifikacje decydują o wysokości wynagrodzenia. Na stanowiskach produkcyjnych często jest to również lokalizacja. Przykładowo, kierownik zmiany w Poznaniu może zarobić 9100-11200 zł brutto, a w Gnieźnie 7900-9000 zł brutto.

REKLAMA

Dzień wolny od pracy na pogrzeb. Czy śmierć teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego w pracy?
29 paź 2026

Śmierć bliskiej osoby to okoliczność, która daje prawo do urlopu. Właściwie jest to zwolnienie od pracy z tytułu zgonu i pogrzebu. Czy pogrzeb teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego od pracy? Pobierz i wydrukuj wzór wniosku o urlop okolicznościowy.
Pracownicy poniżej 35. roku życia pracują nawet w czasie choroby. Boją się zaległości. Zmienia się to po 55. roku życia
29 paź 2026

Pracownicy poniżej 35. roku życia pracują nawet w czasie choroby. To zjawisko zwane jest prezenteizmem czyli wykonywaniem obowiązków zawodowych pomimo stanu, który wymaga odpoczynku. Boją się przede wszystkim zaległości. Zmienia się to po 55. roku życia. Co zmieniłoby ich podejście do wypoczynku w czasie niezdolności do pracy?
Czy kandydat musi informować pracodawcę o swojej chorobie? Fakty i mity dotyczące procesu rekrutacji
29 paź 2026

Rozmowa kwalifikacyjna to okazja, by zaprezentować swoje doświadczenie i umiejętności. Co jednak, jeśli zamiast pytań o kompetencje pojawiają się te dotyczące stanu zdrowia, niepełnosprawności czy wcześniejszych zwolnień lekarskich? Wielu kandydatów zastanawia się, czy musi ujawniać takie informacje, obawiając się, że odmowa odpowiedzi przekreśli ich szanse na zatrudnienie. Tymczasem przepisy jasno określają granice pytań rekrutacyjnych. Wyjaśniamy, czego pracodawca może wymagać, a które kwestie powinny pozostać prywatną sprawą kandydata.
IV Kongres Inclu(vi)sion - (Od)blokowany potencjał i III Wirtualne Targi Pracy już 3 grudnia 2026 r.
29 paź 2026

Jak uwalniać potencjał jednostek, zespołów i organizacji? Będzie to tematem IV Kongresu Inclu(vi)sion oraz III Wirtualnych Targów Pracy. Wydarzenie odbędzie się w formule online 3 grudnia 2026 roku, w godzinach 11:00–16:00, pod hasłem „(Od)blokowany potencjał”.

REKLAMA

AI większym zagrożeniem dla przyszłości zawodowej niż inflacja i koszty życia. Młodzi pracownicy korzystają z AI poza formalnymi procedurami firmy
29 paź 2026

Dla polskich młodych pracowników AI jest większym zagrożeniem dla ich przyszłości zawodowej niż inflacja, koszty życia czy sytuacja geopolityczna. Polacy bardziej niż inni Europejczycy obawiają się wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. Co więcej, zatrudnieni często korzystają z AI poza formalnymi procedurami firmy. Czy zmieniają ścieżki kariery przez AI?
Czy pracodawca może zostawić CV odrzuconego kandydata na potrzeby kolejnych rekrutacji?
30 paź 2026

Osoba starająca się o pracę przedstawiając się w czasie rekrutacji przekazuje potencjalnemu pracodawcy szereg danych osobowych. I choć zależy jej na tym, by znaleźć pracę, powinna zwracać szczególną uwagę na to, w jakim celu i na jak długo udostępnia swoje dane. Co wolno pracodawcy?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA