Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Wcześniejsze wypłaty z ZUS. Kto otrzyma pieniądze jeszcze przed majówką?

Wcześniejsze wypłaty z ZUS. Kto otrzyma pieniądze jeszcze przed majówką?

16 kwietnia 2026, 13:53
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Wcześniejsze wypłaty z ZUS. Kto otrzyma pieniądze jeszcze przed majówką?
Wcześniejsze wypłaty - ZUS przesuwa wypłaty emerytur oraz rent w kwietniu i maju 2026 r. Pieniądze zostaną wypłacone jeszcze przed majówką. Sprawdź, kogo dotyczą nowe terminy kwietniowe i majowe.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenia?

Zasadą jest, że wypłaty z ZUS powinny nastąpić każdego miesiąca w następujących termiach: 1., 6., 10., 15., 20., 25. dnia miesiąca. Jeśli wypada wówczas dzień wolny od pracy, ZUS dokonuje wypłat dnia roboczego poprzedzającego tę datę. Warto podkreślić, że w przypadku renty wdowiej osoba uprawniona może otrzymać dwie wypłaty w jednym miesiącu - z ZUS i z innej instytucji emerytalno-rentowej, w której ma przyznane jedno z dwóch świadczeń wymaganych do renty wdowiej.

ZUS przesuwa terminy wypłat w kwietniu 2026

Jak już zostało wspomniane standardowe terminy wypłat świadczeń z ZUS przypadają na 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca, ale niektóre z tych dni wypadają w kwieniu w weekend lub święto. W związku z tym ZUS przesuwa terminy wypłaty świadczeń. Oto kalendarz wypłat kwietniowych:

  • 1 kwietnia (środa)
  • 3 kwietnia (piątek) – zamiast 6 kwietnia, ponieważ wypada Poniedziałek Wielkanocny,
  • 10 kwietnia (piątek)
  • 15 kwietnia (środa)
  • 20 kwietnia (poniedziałek)
  • 24 kwietnia (piątek) – zamiast 25 kwietnia, który przypada w sobotę

Wcześniejsze wypłaty ZUS w maju 2026

W maju również część terminów musi zostać przesuniętych, chociażby ze względu na majówkę.

  • 30 kwietnia (czwartek)
  • 6 maja (środa)
  • 8 maja (piątek)
  • 15 maja (piątek)
  • 20 maja (środa)
  • 25 maja (poniedziałek)

1 maja wypada w piątek i jest to dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego wypłata ZUS musi zostać przesunięta na dzień wcześniejszy czyli 30 kwietnia 2026 r. Drugie przesunięcie terminu dotyczy 10. dnia miesiąca, kiedy to wypada niedziela. Zakład wypłaci więc pieniądze już w piątek 8. maja 2026 r.

Wypłaty ZUS kwiecień-maj 2026 [TABELA]

Stały termin wypłaty emerytury

Termin wypłaty emerytury w kwietniu 2026

Terminy wypłaty emerytury w maju 2026

1. dzień miesiąca

1 kwietnia 2026 r. - środa

30 kwietnia 2026 r. (czwartek)

6. dzień miesiąca

3 kwietnia 2026 r. - piątek

6 maja 2026 r. (środa)

10. dzień miesiąca

10 kwietnia 2026 r. - piątek

8 maja 2026 r. (piątek)

15. dzień miesiąca

15 kwietnia 2026 r. - środa

15 maja 2026 r. (piątek)

20 dzień miesiąca

20 kwietnia 2026 r. - poniedziałek

20 maja 2026 r. (środa)

25. dzień miesiąca

24 kwietnia 2026 r. - piątek

25 maja 2026 r. (poniedziałek)

Nowe terminy kwietniowe dotyczą osób, które standardowo mają wypłacane świadczenie 6. i 25. dnia miesiąca. Natomiast w maju we wcześniejszym terminie wypłatę otrzymają uprawnieni do wypłat w 1. i 10. dniu miesiąca.

