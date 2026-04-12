Nowa tablica dalszego trwania życia GUS 2026 już obowiązuje. Zła wiadomość o wysokości emerytur

Nowa tablica dalszego trwania życia GUS 2026 już obowiązuje. Zła wiadomość o wysokości emerytur

12 kwietnia 2026, 20:40
Emilia Panufnik
GUS

Jest już nowa tablica średniego dalszego trwania życia GUS. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pojawił się w środę 25 marca 2026 r. Przedstawiamy nowy załącznik z tablicą obowiązującą od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. Przynosi złą wiadomość o wysokości emerytur. Średnie życie wydłuża się, co oznacza niższe emerytury.

Nowa tablica dalszego trwania życia GUS 2026 już obowiązuje

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu:

Ukończone lata życia

Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

594,8

593,8

592,9

591,9

591,0

590,0

589,1

588,1

587,1

586,2

585,2

584,3

31

583,3

582,3

581,4

580,4

579,5

578,5

577,6

576,6

575,6

574,7

573,7

572,8

32

571,8

570,8

569,9

568,9

568,0

567,1

566,1

565,2

564,2

563,3

562,3

561,4

33

560,4

559,4

558,5

557,5

556,6

555,6

554,7

553,7

552,7

551,8

550,8

549,9

34

548,9

547,9

547,0

546,1

545,1

544,2

543,2

542,3

541,3

540,4

539,4

538,5

35

537,5

536,6

535,6

534,7

533,7

532,8

531,9

530,9

530,0

529,0

528,1

527,1

36

526,2

525,3

524,3

523,4

522,4

521,5

520,5

519,6

518,6

517,7

516,7

515,8

37

514,8

513,9

512,9

512,0

511,0

510,1

509,2

508,2

507,3

506,3

505,4

504,4

38

503,5

502,6

501,6

500,7

499,7

498,8

497,9

496,9

496,0

495,0

494,1

493,1

39

492,2

491,3

490,3

489,4

488,5

487,5

486,6

485,7

484,7

483,8

482,9

481,9

40

481,0

480,1

479,1

478,2

477,3

476,3

475,4

474,5

473,5

472,6

471,7

470,7

41

469,8

468,9

467,9

467,0

466,1

465,1

464,2

463,3

462,3

461,4

460,5

459,5

42

458,6

457,7

456,8

455,8

454,9

454,0

453,1

452,1

451,2

450,3

449,4

448,4

43

447,5

446,6

445,7

444,7

443,8

442,9

442,0

441,0

440,1

439,2

438,3

437,3

44

436,4

435,5

434,6

433,7

432,7

431,8

430,9

430,0

429,1

428,2

427,2

426,3

45

425,4

424,5

423,6

422,7

421,7

420,8

419,9

419,0

418,1

417,2

416,2

415,3

46

414,4

413,5

412,6

411,7

410,7

409,8

408,9

408,0

407,1

406,2

405,2

404,3

47

403,4

402,5

401,6

400,7

399,8

398,9

398,0

397,0

396,1

395,2

394,3

393,4

48

392,5

391,6

390,7

389,8

388,9

388,0

387,1

386,2

385,3

384,4

383,5

382,6

49

381,7

380,8

379,9

379,0

378,1

377,2

376,3

375,4

374,5

373,6

372,7

371,8

50

370,9

370,0

369,1

368,2

367,3

366,4

365,5

364,7

363,8

362,9

362,0

361,1

51

360,2

359,3

358,5

357,6

356,7

355,8

355,0

354,1

353,2

352,3

351,5

350,6

52

349,7

348,8

348,0

347,1

346,2

345,3

344,5

343,6

342,7

341,8

341,0

340,1

53

339,2

338,3

337,5

336,6

335,7

334,9

334,0

333,1

332,3

331,4

330,5

329,7

54

328,8

328,0

327,1

326,3

325,4

324,6

323,7

322,9

322,0

321,2

320,3

319,5

55

318,6

317,8

316,9

316,1

315,2

314,4

313,5

312,7

311,8

311,0

310,1

309,3

56

308,4

307,6

306,7

305,9

305,0

304,2

303,4

302,5

301,7

300,8

300,0

299,1

57

298,3

297,5

296,7

295,9

295,0

294,2

293,4

292,6

291,8

291,0

290,1

289,3

58

288,5

287,7

286,9

286,0

285,2

284,4

283,6

282,7

281,9

281,1

280,3

279,4

59

278,6

277,8

277,0

276,2

275,4

274,6

273,8

272,9

272,1

271,3

270,5

269,7

60

268,9

268,1

267,3

266,5

265,7

264,9

264,2

263,4

262,6

261,8

261,0

260,2

61

259,4

258,6

257,8

257,0

256,3

255,5

254,7

253,9

253,1

252,4

251,6

250,8

62

250,0

249,2

248,5

247,7

246,9

246,1

245,4

244,6

243,8

243,0

242,3

241,5

63

240,7

240,0

239,2

238,5

237,7

237,0

236,2

235,5

234,7

234,0

233,2

232,5

64

231,7

231,0

230,2

229,5

228,7

228,0

227,2

226,5

225,7

225,0

224,2

223,5

65

222,7

222,0

221,3

220,6

219,8

219,1

218,4

217,7

217,0

216,3

215,5

214,8

66

214,1

213,4

212,7

211,9

211,2

210,5

209,8

209,0

208,3

207,6

206,9

206,1

67

205,4

204,7

204,0

203,3

202,6

201,9

201,2

200,5

199,8

199,1

198,4

197,7

68

197,0

196,3

195,6

195,0

194,3

193,6

192,9

192,2

191,5

190,9

190,2

189,5

69

188,8

188,1

187,4

186,8

186,1

185,4

184,7

184,0

183,3

182,7

182,0

181,3

70

180,6

179,9

179,3

178,6

177,9

177,3

176,6

175,9

175,3

174,6

173,9

173,3

71

172,6

171,9

171,3

170,6

169,9

169,3

168,6

167,9

167,3

166,6

165,9

165,3

72

164,6

164,0

163,3

162,7

162,0

161,4

160,7

160,1

159,4

158,8

158,1

157,5

73

156,8

156,2

155,5

154,9

154,3

153,6

153,0

152,4

151,7

151,1

150,5

149,8

74

149,2

148,6

148,0

147,3

146,7

146,1

145,5

144,8

144,2

143,6

143,0

142,3

75

141,7

141,1

140,5

139,9

139,2

138,6

138,0

137,4

136,8

136,2

135,5

134,9

76

134,3

133,7

133,1

132,5

131,9

131,3

130,7

130,1

129,5

128,9

128,3

127,7

77

127,1

126,5

125,9

125,3

124,7

124,1

123,6

123,0

122,4

121,8

121,2

120,6

78

120,0

119,4

118,9

118,3

117,7

117,2

116,6

116,0

115,5

114,9

114,3

113,8

79

113,2

112,6

112,1

111,5

110,9

110,4

109,8

109,2

108,7

108,1

107,5

107,0

80

106,4

105,9

105,3

104,8

104,3

103,7

103,2

102,7

102,1

101,6

101,1

100,5

81

100,0

99,5

99,0

98,4

97,9

97,4

96,9

96,3

95,8

95,3

94,8

94,2

82

93,7

93,2

92,7

92,2

91,7

91,2

90,7

90,2

89,7

89,2

88,7

88,2

83

87,7

87,2

86,8

86,3

85,8

85,3

84,9

84,4

83,9

83,4

83,0

82,5

84

82,0

81,6

81,1

80,7

80,2

79,8

79,3

78,9

78,4

77,9

77,5

77,1

85

76,6

76,2

75,8

75,3

74,9

74,5

74,1

73,6

73,2

72,8

72,4

71,9

86

71,5

71,1

70,7

70,3

69,9

69,5

69,1

68,7

68,3

67,9

67,5

67,1

87

66,7

66,3

66,0

65,6

65,2

64,9

64,5

64,1

63,8

63,4

63,0

62,7

88

62,3

62,0

61,6

61,3

60,9

60,6

60,2

59,9

59,5

59,2

58,8

58,5

89

58,1

57,8

57,5

57,1

56,8

56,5

56,2

55,8

55,5

55,2

54,9

54,5

90

54,2

53,9

53,6

53,3

53,0

52,7

52,4

52,1

51,8

51,5

51,2

50,9

Jak czytać tablicę GUS 2026?

Tablica GUS jest ważna z punktu widzenia wyliczenia wysokości emerytury. Kwota emerytury to wartość wyniku podzielenia podstawy ustalanej zgodnie z art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przez średnie dalsze trwanie życia. Z tabeli bierze się pod uwagę dane liczone na moment przejścia na emeryturę (np. 60 lat i 5 miesięcy to 264,9). Jednak zawsze, gdy jest to bardziej korzystne dla ubezpieczonego, ZUS stosuje tablice trwania życia obowiązujące w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego (art. 26 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). W porównaniu do obowiązującej do końca marca 2026 r. tablicy średnia długość trwania życia Polek i Polaków wzrosła. W praktyce będzie to oznaczało niższe emerytury.

Podstawa prawna

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (Monitor Polski z 2026, poz. 319)

Kadry
6 pouczających rad dla szefów od pracowników. Co jest największym grzechem przełożonych?
12 kwi 2026

Pracownicy bardzo często odchodzą z pracy z powodu zachowania pracodawcy. Co powiedzieliby swoim przełożonym, aby naprawić tę sytuację? Oto 6 pouczających rad dla szefów od pracowników. Co jest największym grzechem liderów?
Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie
12 kwi 2026

Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie. Procesy rekrutacyjne skróciły się w stosunku do poprzedniego roku o 2 dni. Najpewniej jest to wynik włączenia do procesu selekcji kandydatów sztucznej inteligencji. Okazuje się jednak, że mimo przyspieszenia procedury, pracownicy są mniej zadowoleni. Jakie można wyciągnąć wnioski?
Majówka 2026 - kiedy wypada? Kalendarz. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?
11 kwi 2026

Majówka 2026 – kiedy wypada? Jakie dni wolne wypadają w majówkę? W maju 2026 roku mamy 3 święta wolne od pracy. Sprawdź, kiedy wypada długi weekend majowy. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy? Oto kalendarz.
Działalność socjalna 2026. Obowiązkowe odpisy na zfśs i dobrowolne zwiększenia
11 kwi 2026

Ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych finansowana jest działalność socjalna organizowana na rzecz uprawnionych osób. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Ile wynosi odpis na zfśs w 2026 roku?

Ostrzeżenie przed ograniczeniami i przerwami w dostępie do portalu eZUS i strony internetowej ZUS
10 kwi 2026

W piątek od godz. 22.00 do godz. 01.00 w sobotę oraz w sobotę w godz. 18.00 – 24.00, a także w niedzielę w godz. 16.00 – 22.00 mogą wystąpić utrudnienia przy korzystaniu z portalu eZUS. Ponadto w sobotę w godz. 18.00 – 24.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do strony internetowej ZUS.
Jak krok po kroku zweryfikować zaświadczenie o stażu pracy od pracownika? [Instrukcja ZUS]
10 kwi 2026

Zgodnie z nowymi przepisami o stażu pracy pracownicy występują do ZUS o zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Dzięki temu mogą otrzymać nowe lub wyższe uprawnienia pracownicze (np. dodatki za staż pracy). Jak pracodawca może zweryfikować elektroniczne zaświadczenie?
Po rozwodzie środki z PPK mogą trafić do byłego małżonka
10 kwi 2026

Jeżeli po rozwodzie i podziale majątku wspólnego środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika przypadły jego byłemu małżonkowi, zostają one przekazane temu byłemu małżonkowi w formie wypłaty transferowej albo zwrotu. Były małżonek uczestnika składa w tej sprawie wniosek instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK.
Bezpieczna redukcja wysokich kosztów pracy w 2026 r. o 20-25%. Wyrok Sądu Apelacyjnego (III AUa 1247/24)
10 kwi 2026

Czy benefity tokenowe to sposób na bezpieczną redukcję wysokich kosztów pracy w 2026 r.? Tak, potwierdził to wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 19 lutego 2025 r. o sygn. akt III AUa 1247/24. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet 20-25% kosztów pracy.

AI nie podejmuje decyzji, więc kto naprawdę decyduje?
10 kwi 2026

Większość organizacji wierzy, że wdraża sztuczną inteligencję. W rzeczywistości wdraża coś znacznie bardziej niebezpiecznego: brak decyzji. Skoro AI nie podejmuje decyzji to kto naprawdę decyduje?
Nowe przepisy ZUS: kto może stracić prawo do zasiłku chorobowego?
10 kwi 2026

W poniedziałek wejdą w życie nowe przepisy w sprawie kontroli wykorzystywania L4. Doprecyzowane zostaną również sytuacje, w których ubezpieczony może stracić prawo do zasiłku chorobowego - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany obejmą również orzecznictwo lekarskie w ZUS.
