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Jaka emerytura po 20 latach pracy przy najniższej krajowej? Przejście kobiety na emeryturę: ile ZUS wylicza świadczenia w 2026 r.?

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14 listopada 2026, 17:38
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Jaka emerytura po 20 latach pracy przy najniższej krajowej? Przejście kobiety na emeryturę: ile ZUS wylicza świadczenia w 2026 r.?
Shutterstock

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Ile wyniesie w 2026 r. emerytura kobiety, która pracowała 20 lat na płacy minimalnej? Poprosiliśmy Zakład o szacunkową kwotę emerytury. ZUS posiada także kalkulator emerytalny, który ułatwia wyliczenie wysokości przyszłej emerytury.

Przejście kobiety na emeryturę w 2026 r.

W Polsce przejście na emeryturę następuje zwykle wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego - można, ale nie ma obowiązku przechodzenia w tym momencie na emeryturę. Korzystne dla polskiej gospodarki jest dorabianie do świadczenia emerytalnego lub rentowego, a nawet opóźnienie momentu przejścia na emeryturę. W związku z niską dzietnością, starzejącym się społeczeństwem i brakiem rak do pracy, państwo polskie podejmuje inicjatywy mające na celu aktywizację zawodową kobiet w wieku produkcyjnym, osób niepełnosprawnych, a także seniorów.

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Późniejsze przejście na emeryturę to także wyższe świadczenie emerytalne w przyszłości. Na jakiego kwotę składają się także odprowadzane składki ZUS i staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe). Do wypłaty gwarantowanej najniższej emerytury wymagany jest 20-letni staż ubezpieczeniowy w przypadku kobiet i 25-letni staż pracy w przypadku mężczyzn. Aktualny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zdaniem ekonomistów konieczne jest podniesienie wieku emerytalnego w Polsce, ale politycy obawiają się, że wykonanie tak radykalnego ruchu pozbawi ich władzy. Wiek emerytalny to wciąż wrażliwy temat. Nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie coś się w tej kwestii zmieniło.

Przejście na emeryturę wymaga złożenia wniosku EMP ZUS. Można to zrobić przez Internet, osobiście w placówce ZUS albo za pośrednictwem poczty.

Emerytura po 20 latach pracy na płacy minimalnej

Zapytaliśmy ZUS o wyliczenia dotyczące wysokości emerytury dla kobiety po 20 latach pracy w Polsce na najniższej krajowej. Przyjmujemy, że rozpoczęła pracę w dniu 2 stycznia 1996 r. i nie miała żadnych przerw w zatrudnieniu, a za cały ten czas otrzymywała właśnie minimalne wynagrodzenie. Na emeryturę przechodzi z dniem 1 lipca 2026 r. Otrzymaliśmy dane szacunkowe, które pozwalają oddać pewien obraz sytuacji:

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Hipotetyczną wysokość emerytury obliczyliśmy dla kobiety, która:

  • jest urodzona 1 lipca 1966 r. i podjęła zatrudnienie od 2 stycznia 1996 r.,
  • przez cały okres kariery zawodowej osiągała minimalne wynagrodzenie oraz nie miała przerw w zatrudnieniu,

- przejdzie na emeryturę 1 lipca 2026 r.

Kobieta podjęła zatrudnienie przed 1 stycznia 1999 r. Ma zatem obliczony kapitał początkowy za 3 lata ubezpieczenia. Jej kapitał początkowy na 31 grudnia 1998 r. wynosi 14 895,43 zł.

Do obliczenia emerytury przyjęto:

  • zwaloryzowany kapitał początkowy: 118 120,50 zł,
  • zwaloryzowane składki: 272 225,32 zł,
  • średnie dalsze trwanie życia (ŚDTŻ): 266,40 m-cy (dla wieku 60 lat, przyjęte z tablicy ogłoszonej 25 marca 2025 r., która obowiązuje od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. Na dzień przygotowania symulacji nie została jeszcze ogłoszona tablica ŚDTŻ, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r.).

Emerytura na dzień ustalenia prawa, tj. 1 lipca 2026 r. wyniosłaby 1 465,26 zł [(118 120,50 zł + 272 225,32 zł) / 266,40].

Ubezpieczona udowodniła co najmniej 20 lat stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych). Wobec tego jej emerytura zostałaby podniesiona do kwoty najniższej emerytury, która od 1 marca 2026 r. wynosi 1 978,49 zł.

ZUS podnosi wysokość emerytury

W przykładzie mamy ukazaną sytuację, kiedy ubezpieczona osiągnęła wiek emerytalny, miała wymagany 20-letni staż pracy, a ze względu na wysokość wynagrodzenia wysokość emerytury byłaby niższa od najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2026 r. W związku z tym ZUS podnosi świadczenie do minimalnej wysokości 1978,49 zł brutto. Gdyby kobieta miała krótszy staż ubezpieczeniowy, Zakład nie podniósłby świadczenia. Otrzymywałaby więc co miesiąc 1 465,26 zł brutto.

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Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

ZUS wskazuje dwa najlepsze momenty w ciągu roku na złożenie wniosku o emeryturę. Pierwszy z nich to luty, zaraz przed marcową coroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych. Drugi to lipiec - pierwszy miesiąc po corocznej czerwcowej waloryzacji kapitału emerytalnego. Prowadzi to do wzrostu środków zgromadzonych na kontach ubezpieczonych. ZUS w lipcu wyliczy więc emeryturę w wyższej kwocie.

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Źródło: INFOR
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