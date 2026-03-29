Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » 13 emerytura 2026 netto - kiedy wypłata? Tabela terminów

13 emerytura 2026 netto - kiedy wypłata? Tabela terminów

29 marca 2026, 19:34
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
13 emerytura 2026 zus kiedy wypłata netto
13 emerytura 2026 netto - kiedy wypłata? Tabela terminów
13 emerytura w 2026 roku - kiedy wypłata? Ile wynosi kwota netto trzynastki? Komu przysługuje? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS w tabeli.

13 emerytura 2026 netto

13. emerytura to dodatkowe, roczne świadczenie pieniężne dla emerytów, które w Polsce jest wypłacane od 2019 roku. Seniorzy nie muszą składać żadnego wniosku, ponieważ pieniądze są przyznawane i wypłacane automatycznie przez ZUS. Wysokość trzynastej emerytury jest co roku waloryzowana i odpowiada kwocie minimalnej emerytury obowiązującej po marcowej podwyżce.

Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, co oznacza 1800,43 zł netto. Taka kwota trafi do emerytów w ramach trzynastej emerytury. W porównaniu z poprzednim rokiem świadczenie wzrosło o 99,58 zł brutto, czyli 90,62 zł netto.

Dla porównania:

  • w 2025 roku minimalna emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto (1709,81 zł netto),
  • w 2024 roku było to 1780,96 zł brutto (1623,28 zł netto),
  • w 2023 roku – 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).

Kiedy wypłata 13. emerytury w 2026 roku?

Trzynasta emerytura wypłacana jest w tym samym terminie, w którym emeryci otrzymują swoje standardowe świadczenie z ZUS. Dodatkowe pieniądze trafiają na konta zawsze w kwietniu. Oznacza to, że w 2026 roku wypłaty 13. emerytury odbędą się w kwietniowych terminach wypłat emerytur.

Terminy wypłat 13. emerytury w kwietniu 2026 - tabela

Standardowe terminy wypłat świadczeń z ZUS przypadają na 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca. Jeśli któryś z tych dni przypada w weekend lub święto, ZUS przekazuje środki wcześniej. W 2026 roku wypłaty 13. emerytury zaplanowano na:

  • 1 kwietnia (środa)
  • 3 kwietnia (piątek) – zamiast 5 kwietnia, ponieważ wypada Wielkanoc, a 6 kwietnia to Poniedziałek Wielkanocny
  • 10 kwietnia (piątek)
  • 15 kwietnia (środa)
  • 20 kwietnia (poniedziałek)
  • 24 kwietnia (piątek) – zamiast 25 kwietnia, który przypada w sobotę

Stały termin wypłaty emerytury

Termin wypłaty emerytury w kwietniu 2026 r.

1. dzień miesiąca

1 kwietnia 2026 r. - środa

5. dzień miesiąca

3 kwietnia 2026 r. - piątek

6. dzień miesiąca

3 kwietnia 2026 r. - piątek

10. dzień miesiąca

10 kwietnia 2026 r. - piątek

15. dzień miesiąca

15 kwietnia 2026 r. - środa

20 dzień miesiąca

20 kwietnia 2026 r. - poniedziałek

25. dzień miesiąca

24 kwietnia 2026 r. - piątek

Warto pamiętać, że osoby pobierające wcześniejsze emerytury mogą otrzymać trzynastą emeryturę nieco później – w maju 2026 roku.

Zobacz również:

Komu przysługuje 13 emerytura w 2026 r.?

Trzynasta emerytura trafi do osób, które na dzień 31 marca 2026 r. są uprawnione do:

  • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.
Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2022, poz. 2575)

Emerytury czerwcowe: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio 170 zł więcej
Ile emeryt może dorobić w 2026 roku tak, aby ZUS nie pomniejszył albo nie zabrał świadczenia?
Nowe kwoty dodatków do emerytury, renty i innych świadczeń z ZUS od marca 2026 r. [Tabela]
Kadry
Jawność płac: rewolucja czy krok w dobrą stronę? [Gość Infor.pl]
27 mar 2026

Od kilku miesięcy temat jawności wynagrodzeń budzi sporo emocji. Jedni mówią o nadchodzącej rewolucji na rynku pracy, inni widzą w tym raczej naturalną zmianę. Jak będzie naprawdę? Wiele wskazuje na to, że czeka nas raczej ewolucja, choć dla części firm może ona oznaczać poważne przetasowania.
Niewykorzystane talenty na rynku pracy. Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?
27 mar 2026

W firmach, często brakuje odpowiedniego zarządzania rekrutacją i zasobami ludzkimi, a także wiedzy o korzyściach finansowych. Z tego powodu nie wszystkie działy HR wiedzą o potencjalnych korzyściach, wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
Ustawa o PIP czeka na podpis. Kary dla pracodawców po wejściu w życie od 2 do 60 tys. zł, przy recydywie od 3 do 90 tys. zł, mandat inspektora PIP do 10 tys. zł
27 mar 2026

Ustawa o PIP czeka na podpis. Jakie konsekwencje dla pracodawców mogłoby przynieść jej wejście w życie? Można wyliczyć m. in. wyższe kary od 2 do 60 tys. zł, przy recydywie od 3 do 90 tys. zł, a mandat inspektora PIP do 10 tys. zł.
KRUS wypłaca 13. emerytury 2026. W jakich terminach można spodziewać się dodatkowego świadczenia?
27 mar 2026

KRUS wypłaca 13. emerytury 2026: w jakich terminach można spodziewać się dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów? Czy wszyscy uzyskają trzynastkę w tym roku?

Granice milczenia. W jaki sposób pracodawca powinien reagować na hejt?
27 mar 2026

Jeszcze kilka lat temu hejt w pracy traktowano jak „szum w tle”. Dziś ten sam „szum” coraz częściej staje się realnym problemem prawnym, dowodowym i wizerunkowym dla pracodawcy. Bo hejt to nie tylko emocje. To konkretne zachowania, które – jeśli są powtarzalne, publiczne albo tolerowane przez organizację – mogą prowadzić do dokładnie takich skutków jak mobbing. I coraz częściej to właśnie hejt jest pierwszym testem: czy pracodawca naprawdę dba o bezpieczne i godne warunki pracy, czy tylko deklaruje to w polityce HR.
Jest nowa tablica dalszego trwania życia GUS 2026
27 mar 2026

Jest już nowa tablica średniego dalszego trwania życia GUS. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pojawił się w środę 25 marca 2026 r. Przedstawiamy nowy załącznik z tablicą obowiązującą od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. Średnie życie wydłuża się, co oznacza niższe emerytury.
Pracowała 20 lat na najniższej krajowej. Ile wyniesie jej emerytura w 2026 r.? [Wyliczenia ZUS]
26 mar 2026

Jedną z najczęściej poszukiwanych informacji na temat emerytur jest: "Ile wyniesie moja emerytura?". ZUS posiada kalkulator emerytalny, który ułatwia wyliczenie wysokości przyszłej emerytury. Ile wyniesie w 2026 r. emerytura kobiety, która pracowała 20 lat na najniższej krajowej? Poprosiliśmy Zakład o szacunkową kwotę emerytury.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24. To będzie przełom dla pracowników i pracodawców: tokeny w zamian za podwyżkę
26 mar 2026

Wraz z rozwojem technologii, rozwijają się też stosunki społeczno-gospodarcze. Cyfryzacja i tokenizacja dotarła i do stosunku pracy. Już wcale nie takie oczywiste jest to, że dodatkowe świadczenia pracownicze mogą mieć formę tylko pieniężną, benefitów czy deputatów. We współczesnych realiach prym mogą wieść tokeny. I tutaj z odpowiedzią na wiele prawno-pracowniczych wątpliwości przychodzi nam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24 - bardzo świeży i aktualny bo z 19 lutego 2025 r. Już da się słyszeć głosy, że to będzie przełom dla pracowników i pracodawców, tokeny w zamian za podwyżkę - to jest novum. Zaprezentowana przez sąd wykładnia daje ugruntowanie dla programów motywacyjnych dla pracowników opartych na technologii blockchain.

Fałszywe CV, deepfake na rozmowie i syntetyczne tożsamości. Polskie firmy muszą się bronić!
26 mar 2026

Fałszywe życiorysy generowane przez sztuczną inteligencję trafiają do skrzynek email działów HR polskich firm. W grę wchodzą syntetyczne tożsamości, technologia deepfake i zorganizowane grupy przestępcze. Skąd się biorą fałszywe aplikacje, czemu służą i jak się przed nimi bronić?
Dyrektywa płacowa i polska ustawa: nie rewolucja a ewolucja i to nie 7 czerwca 2026 r., a później. MRPiPS wstępnie zapowiada wydłużenie vacatio legis
26 mar 2026

W dniu 25 marca 2026 r. miała miejsce niezwykle interesująca konferencja pt.: „Jawność i przejrzystość wynagrodzeń: szanse, wyzwania i kierunki zmian.”. Konferencja była organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przedstawiciele portalu Infor.pl uczestniczyli w obradach. Efektem będzie seria artykułów poruszająca najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne – z perspektywy prawnej i praktycznej - zagadnienia. Pierwszy z cyklu artykułów ma charakter ogólny, nakreślający tematykę.
