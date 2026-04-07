Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » 13 emerytura 2026 netto: jeszcze przed weekendem kolejna wypłata z ZUS. Tabela terminów

13 emerytura 2026 netto: jeszcze przed weekendem kolejna wypłata z ZUS. Tabela terminów

07 kwietnia 2026, 18:10
Shutterstock

13 emerytura w 2026 roku - jeszcze przed weekendem kolejna wypłata z ZUS. Ile wynosi kwota netto trzynastki? Komu przysługuje? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS w tabeli.

13 emerytura 2026 netto

13. emerytura to dodatkowe, roczne świadczenie pieniężne dla emerytów, które w Polsce jest wypłacane od 2019 roku. Seniorzy nie muszą składać żadnego wniosku, ponieważ pieniądze są przyznawane i wypłacane automatycznie przez ZUS. Wysokość trzynastej emerytury jest co roku waloryzowana i odpowiada kwocie minimalnej emerytury obowiązującej po marcowej podwyżce.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, co oznacza 1800,43 zł netto. Taka kwota trafi do emerytów w ramach trzynastej emerytury. W porównaniu z poprzednim rokiem świadczenie wzrosło o 99,58 zł brutto, czyli 90,62 zł netto.

Dla porównania:

  • w 2025 roku minimalna emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto (1709,81 zł netto),
  • w 2024 roku było to 1780,96 zł brutto (1623,28 zł netto),
  • w 2023 roku – 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).

Kiedy wypłata 13. emerytury w 2026 roku?

Trzynasta emerytura wypłacana jest w tym samym terminie, w którym emeryci otrzymują swoje standardowe świadczenie z ZUS. Dodatkowe pieniądze trafiają na konta zawsze w kwietniu. Oznacza to, że w 2026 roku wypłaty 13. emerytury odbędą się w kwietniowych terminach wypłat emerytur.

Terminy wypłat 13. emerytury w kwietniu 2026 - tabela

Standardowe terminy wypłat świadczeń z ZUS przypadają na 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca. Jeśli któryś z tych dni przypada w weekend lub święto, ZUS przekazuje środki wcześniej. W 2026 roku wypłaty 13. emerytury zaplanowano na:

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

  • 1 kwietnia (środa)
  • 3 kwietnia (piątek) – zamiast 5 kwietnia, ponieważ wypada Wielkanoc, a 6 kwietnia to Poniedziałek Wielkanocny
  • 10 kwietnia (piątek)
  • 15 kwietnia (środa)
  • 20 kwietnia (poniedziałek)
  • 24 kwietnia (piątek) – zamiast 25 kwietnia, który przypada w sobotę

Stały termin wypłaty emerytury

Termin wypłaty emerytury w kwietniu 2026 r.

1. dzień miesiąca

1 kwietnia 2026 r. - środa

5. dzień miesiąca

3 kwietnia 2026 r. - piątek

6. dzień miesiąca

3 kwietnia 2026 r. - piątek

10. dzień miesiąca

10 kwietnia 2026 r. - piątek

15. dzień miesiąca

15 kwietnia 2026 r. - środa

20 dzień miesiąca

20 kwietnia 2026 r. - poniedziałek

25. dzień miesiąca

24 kwietnia 2026 r. - piątek

Warto pamiętać, że osoby pobierające wcześniejsze emerytury mogą otrzymać trzynastą emeryturę nieco później – w maju 2026 roku.

Komu przysługuje 13 emerytura w 2026 r.?

Trzynasta emerytura trafi do osób, które na dzień 31 marca 2026 r. są uprawnione do:

  • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2022, poz. 2575)

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

Między wojną a pokojem [WYWIAD]
07 kwi 2026

Rozmowa z Piotrem Koziną, dyrektorem zarządu w Grupie PSB Handel, o przywództwie opartym na decyzjach, jasno wyznaczonym kierunku i budowaniu organizacji zdolnej działać szybciej niż konkurencja.
Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy
07 kwi 2026

Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy - czym jest? Na jakiej podstawie można z tego skorzystać? Jakie są korzyści dla pracownika i pracodawcy, a jakie wyzwania?
Tydzień po Wielkanocy - nowe święto. Czy za niedzielę 12.04.2026 będzie dodatkowy dzień wolny od pracy i kolejny długi weekend
07 kwi 2026

Nowe święto państwowe stało się faktem, bo prezydent podpisał ustawę, która je wprowadza. 12 kwietnia od 2026 roku będzie Dniem Inwalidy Wojennego. A skoro święto państwowe, to czy kolejny i dodatkowy dzień wolny od pracy. W przyszłości, bo w tym roku 12 kwietnia to niedziela.
Praca w Wielkanoc 2026. Jakie dodatki i co z pracą osób różnych wyznań?
02 kwi 2026

Podpowiadamy jakie są zasady otrzymywania dodatków, rekompensat czy udzielania dni wolnych za pracę w Wielkanoc 2026. Rozważamy też jak wygląda sytuacja zawodowa osób, z różnych wyznań, które nie świętują Świąt Wielkanocnych - czy muszą iść do pracy, a może mają wolne?

Niepełnosprawność 05-R w 2026 roku. Aktualne przepisy i lista przywilejów
04 kwi 2026

Kod 05-R jest jednym z ważnych elementów orzeczenia. Co oznacza taki symbol? Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowe przywileje? Jaką pomoc z PFRON i MOPS można uzyskać w 2026 r.? Kto ma szansę na kartę parkingową? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.
Nowa usługa ZUS? Potwierdzanie autentyczności zaświadczenia o okresach ubezpieczenia
01 kwi 2026

Przepisy umożliwiające wliczanie do staży pracy innych okresów niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę obowiązują od początku roku. ZUS jest zasypywany wnioskami o zaświadczenia potwierdzające okresy ubezpieczenia wliczane do stażu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał na swojej stronie zus.pl informację o uruchomieniu usługi pozwalającej zweryfikować autentyczność takich zaświadczeń.
PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026
01 kwi 2026

Rusza nabór wniosków o nowe wsparcie mieszkaniowe w programie „Aktywny samorząd” (Moduł III, Zadanie 2) – dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski będzie można składać już od 2 kwietnia do 4 grudnia 2026 r. Taka pomoc jest ważna, bo rozwiązuje kilka realnych barier, które dla wielu OzN są „blokadą startu” w dorosłość i pracę. Poniżej podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie są warunki programu.
Czym będzie mobbing i dyskryminacja? Zmiana Kodeksu pracy w toku
31 mar 2026

Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy dotyczące skuteczniejszej ochrony pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją i innymi formami przemocy w miejscu pracy. Nowe przepisy mają wdrożyć prostszą i bardziej transparentną definicję mobbingu, ujednolicają formy nękania, wprowadzają tzw. "model racjonalnej ofiary", zgodnie z którym ocena zachowania będzie dokonywana nie tylko z perspektywy subiektywnych odczuć pracownika, lecz także przy uwzględnieniu obiektywnych okoliczności sprawy. Podwyższeniu ulegnie minimalne zadośćuczynienie za mobbing i wprowadzona zostanie lepsza ochrona przed działaniami odwetowymi. Miało miejsce już I czytanie w Sejmie - czas na kolejny ruch.

Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników - AI Act [WYWIAD]
30 mar 2026

Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników – czy AI Act wystarczy? Co zmieni planowana ustawa o systemach AI w Polsce dla firm i instytucji? Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia wygenerowanego przez AI? Czy można zwolnić pracownika za korzystanie z narzędzi AI? W szczegółowym wywiadzie na nasze pytania odpowiada radca prawny Marietta Poźniak.
Kwiecień 2026 - kalendarz do druku
30 mar 2026

Pobierz kalendarz kwietnia 2026 roku do druku z miejscem na notatki. Kwiecień 2026 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy i jedna niedziela handlowa. Jakie inne ważne dni występują w tym miesiącu?
