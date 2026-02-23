REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od marca 2026 r. Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku?

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od marca 2026 r. Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku?

23 lutego 2026, 10:54
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku? Trzeba uważać na nowe limity od marca
Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku? Trzeba uważać na nowe limity od 1 marca. Będą obowiązywały do końca maja. Od nowego miesiąca wchodzą również w życie nowe kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia. ZUS ustala je na rok - od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Co oznaczają dla emerytów i rencistów?

Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku?

Co do zasady emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), mogą dorabiać bez ograniczeń. W ich przypadku wysokość osiąganego przychodu nie wpływa na wypłatę świadczenia. Inaczej wygląda sytuacja osób pobierających rentę lub wcześniejszą emeryturę. W ich przypadku obowiązują limity dorabiania, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem albo zawieszeniem świadczenia. Limity te zmieniają się co kwartał i są uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Każdorazowo Prezes Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłasza w komunikacie dwa progi: 70% oraz 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Przekroczenie pierwszego progu (70%) powoduje odpowiednie zmniejszenie wypłacanego świadczenia. Natomiast przekroczenie drugiego progu (130%) skutkuje zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty. Oznacza to, że osoby pobierające rentę lub wcześniejszą emeryturę, które nie chcą narażać się na obniżenie lub utratę świadczenia, powinny na bieżąco monitorować osiągane przychody.

Zmniejszeniu lub zawieszeniu mogą podlegać następujące świadczenia:

  • wcześniejsza emerytura,
  • emerytura pomostowa,
  • renta socjalna,
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (jeżeli zdarzenie miało miejsce przed 1 stycznia 2003 r.) albo chorobą zawodową,
  • renta inwalidy wojskowego (jeżeli niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową),
  • renta rodzinna po inwalidzie wojskowym (jeżeli śmierć nie pozostawała w związku ze służbą wojskową),
  • renta rodzinna.

Są trzy możliwości. Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu emeryta lub rencisty wynika, że:

  1. nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS będzie wypłacać świadczenie w pełnej wysokości;
  2. wyniesie ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – ZUS odpowiednio zmniejszy świadczenie;
  3. przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Dodatkowo obowiązuje tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia świadczenia. Podana kwota funkcjonuje od 1 marca do końca lutego roku następnego. Jeśli ZUS z powodu przekroczenia przez emerytura lub rencistę limitów dodatkowych zarobków o kwotę wyższą niż kwota maksymalnego zmniejszenia, Zakład obniży świadczenie tylko o tę kwotę, która aktualnie obowiązuje.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Limity dorabiania do końca lutego 2026

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent limity, które zaczynają obowiązywać od września 2025 r. wynoszą:

  1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. wynosi 6140,20 zł;
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. wynosi 11 403,30 zł.

Dla porównania rok temu (grudzień 2024 r. - luty 2025 r.) były to kwoty odpowiednio 5713,20 zł oraz 10610,20 zł. Przez rok limity wzrosły więc o 427 zł i 793,10 zł.

Limity dorabiania od 1 marca do 31 maja 2026 r.

Zgodnie z najnowszym komunikatem Prezesa ZUS z dnia 12 lutego 2026 r. na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS od dnia 1 marca 2026 r. kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. wynosi 6438,50 zł;
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. wynosi 11 957,20 zł.

W porównaniu do 2025 r. limity te zwiększyły się odpowiednio o 504,40 zł oraz 936,80 zł. Pierwszy limity od marca do maja 2025 r. wynosił 5934,10 zł, a drugi 11 020,40 zł. Natomiast w porównaniu do limitów z początku 2026 r. podwyżka wynosi odpowiednio 298,30 zł oraz 553,90 zł. Oznacza to, że teraz można dorabiać więcej o 298,30 zł bez żadnych konsekwencji dla świadczenia z ZUS. Natomiast o 553,90 zł wzrosła kwota, której przekroczenie oznacza zawieszenie wypłaty świadczenia.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Kwoty maksymalnego zmniejszenia rent i emerytur 2026

Nowe kwoty maksymalnych zmniejszeń podawane są każdego roku i zmieniają się w dniu 1 marca. Kwoty obowiązujące do końca lutego 2026 r. wynoszą:

  • 939,61 zł - emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 704,75 zł - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 798,72 zł - renty rodzinne, do których uprawniona jest jedna osoba.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. nowe kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent obowiązujące od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. wynoszą:

  • 989,41 zł - emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wzrost o 49,80 zł),
  • 742,10 zł - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 37,35 zł),
  • 841,05 zł - renty rodzinne, do których uprawniona jest jedna osoba (wzrost o 42,33 zł).
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023, poz. 1251)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2025, poz. 758)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2026, poz. 209)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Monitor Polski z 2026, poz. 220)

