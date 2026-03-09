REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Waloryzacja emerytury w marcu 2026 netto [Tabela]

Waloryzacja emerytury w marcu 2026 netto [Tabela]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 marca 2026, 21:26
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
emerytury 2026 waloryzacja netto tabela
Waloryzacja emerytury w marcu 2026 netto [Tabela]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynoszą wyższe emerytury w marcu 2026 netto? Za nami waloryzacja. Emerytury 2026 [Tabela] - o ile procent wzrosły świadczenia w marcu po waloryzacji? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2026 roku brutto i netto. Ile emeryt otrzymuje na rękę po waloryzacji?

rozwiń >

Waloryzacja emerytury 2026 - marzec

Waloryzacja emerytur w Polsce odbywa się co roku 1 marca zgodnie z art. 88 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest w lutym. Jest on obliczany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, powiększonego co najmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Przy wyliczeniach uwzględnia się tzw. inflację emerycką, czyli średnioroczny wzrost cen dotyczący gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Najbliższa waloryzacja będzie miała charakter procentowy. Już wiadomo, że jej poziom będzie niższy niż w czterech poprzednich latach. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wynosi 105,3%. Emerytury wzrosną więc o 5,3%. Dla porównania w poprzednich latach wskaźnik waloryzacji wyniósł:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026
  • 2025 r. - 105,5%
  • 2024 r. - 112,12%,
  • 2023 r. - 114,8%,
  • 2022 r. - 107,0%,
  • w 2021 r. - 104,24%,
  • w 2020 r. - 103,56%,
  • w 2019 r. - 102,86%.

W ostatnich latach wskaźnik wyraźnie rósł, osiągając najwyższy poziom w 2023 r., głównie z powodu wysokiej inflacji. Pierwsze obniżenie wskaźnika nastąpiło 2 lata temu, jednak nie było ono tak znaczące, jak spadek w 2025 r. W tym roku podwyżka emerytur i rent utrzymuje się na zbliżonym poziomie jak zeszłoroczna.

Zobacz również:

Emerytury brutto w 2026 r.

Wskaźnik waloryzacji pozwala na samodzielnie wyliczenie wzrostu wysokości emerytury 1 marca 2026 roku. Należy wykonać poniższe równanie:

kwota aktualnej emerytury brutto x 105,3 : 100 = kwota emerytury brutto po waloryzacji

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Warto podkreślić, że waloryzacja wpływa również na podwyżkę dodatków do głównych świadczeń emerytalno-rentowych. Tak jak wysokość rent i emerytur rośnie także kwota dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku pielęgnacyjnego czy dodatku za tajne nauczanie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Emerytury 2026 - tabela brutto

Waloryzacja emerytur to więc nic innego jak zwiększenie kwoty wypłacanych świadczeń emerytalnych o przyjęty w danym roku wskaźnik waloryzacji. Jak już zostało wspomniane wskaźnik o wysokości 105,3% oznacza, że emerytura wzrośnie o 5,3%.

Emerytura 2025

Emerytura po waloryzacji 5,3%

1 878,91 zł

1978,49 zł

1 899,00 zł

1999,65 zł

2 004,50 zł

2110,74 zł

2 110,00 zł

2221,83 zł

2 215,50 zł

2332,92 zł

2 321,00 zł

2444,01 zł

2 426,50 zł

2555,10 zł

2 532,00 zł

2666,20 zł

2 637,50 zł

2777,29 zł

2 743,00 zł

2888,38 zł

2 848,50 zł

2999,47 zł

2 954,00 zł

3110,56 zł

3 059,50 zł

3221,65 zł

3 165,00 zł

3332,75 zł

3 270,50 zł

3443,84 zł

3 376,00 zł

3554,93 zł

3 481,50 zł

3666,02 zł

3 587,00 zł

3777,11 zł

3 692,50 zł

3888,20 zł

3 798,00 zł

3999,29 zł

3 903,50 zł

4110,39 zł

4 009,00 zł

4221,48 zł

4 114,50 zł

4332,57 zł

4 220,00 zł

4443,66 zł

4 325,50 zł

4554,75 zł

4 431,00 zł

4665,84 zł

4 536,50 zł

4776,93 zł

4 642,00 zł

4888,03 zł

4 747,50 zł

4999,12 zł

4 853,00 zł

5110,21 zł

4 958,50 zł

5221,30 zł

5 064,00 zł

5332,39 zł

5 169,50 zł

5443,48 zł

5 275,00 zł

5554,58 zł

Emerytury 2026 - tabela netto

Emeryci i renciści najbardziej zainteresowani są informacją, ile więcej pieniędzy otrzymają na rękę od marca 2026 r. Aby otrzymać kwotę netto od kwoty brutto odejmuje się składkę zdrowotną (9%), a w przypadku emerytur wyższych niż 2500 zł także zaliczkę na podatek dochodowy (12%). Zaliczkę wylicza się z nadwyżki od 2500 zł. Wynika to z obowiązującej kwoty wolnej od podatku, która rocznie wynosi 30 tys. zł. Dzieląc przez 12 miesięcy, otrzymujemy wynik 2,5 tys. zł. Przykładowo emerytury, których kwotę brutto pomniejsza się tylko o składkę zdrowotną wyniosą netto:

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Emerytura brutto od marca 2026

Emerytura netto od marca 2026

1978,49 zł

1800,43 zł

2000,00 zł

1820,00 zł

2100,00 zł

1911,00 zł

2200,00 zł

2002,00 zł

2300,00 zł

2093,00 zł

2400,00 zł

2184,00 zł

2500,00 zł

2275,00 zł

Najniższa emerytura brutto w 2025 r. wynosiła 1878,91 zł, a netto 1709,81 zł. Od 1 marca 2026 r. wyniesie 1978,49 zł brutto i 1800,43 zł. Realnie emeryci otrzymali więc 90,62 zł podwyżki świadczenia. Wyższe wyliczaniu wyższych emerytur od nadwyżki nad 2500 zł odlicza się dodatkowo zaliczkę na podatek dochodowy (12%).

Przykład

Emerytura brutto 3500 zł. Podstawa do wyliczenia podatku dochodowego 3500 - 2500 = 1000 zł. Zaliczka na podatek 1000 zł x 12 : 100 = 120 zł. Zasadą jest automatyczne naliczanie przez ZUS kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 300 zł. W tym przypadku ZUS nie pobierze zaliczki na podatek, ponieważ podatek jest niższy niż ulga 120 < 300 zł.

Przykład

Emerytura brutto wynosi 5200 zł. 5200 - 2500 = 2700. 2700 x 12% = 324 zł. 324 zł - 300 zł = 24 zł. Zaliczka na podatek wynosi 24 zł

Kiedy wypłata wyższej emerytury?

Co ważne, waloryzacja emerytur i rent następuje z urzędu. Nie trzeba składać co roku wniosku o podwyżkę zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji (art. 93 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). ZUS wypłaca zwaloryzowane świadczenia pierwszego dnia miesiąca. W 2026 roku 1 marca wypada w niedzielę, a więc dzień wolny od pracy. Pierwszych wypłat należy więc spodziewać już w lutym - najpóźniej w piątek 27 lutego 2026 r. Nieco dłużej świadczeniobiorcy poczekają na decyzje ZUS o waloryzacji emerytur. Będą wysyłane dopiero w kwietniu 2026 r. Nową wysokość emerytury można sprawdzić na własnym koncie w PUE ZUS. Decyzje ZUS zawierają kwoty brutto. Będą różniły się od otrzymywanych na konto i drogą pocztową (netto).

Kalkulator emerytalny 2026

Kalkulator emerytalny pozwala na ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto w 2026 roku. Oblicz swoją emeryturę »>

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1631)

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (Monitor Polski z 2025, poz. 129)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1048)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r.

Powiązane
Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
Od marca 2026 r. będzie można dorobić więcej do emerytury (renty) bez jej obniżenia lub zawieszenia. ZUS wyjaśnia kogo dotyczą te limity
Od marca 2026 r. będzie można dorobić więcej do emerytury (renty) bez jej obniżenia lub zawieszenia. ZUS wyjaśnia kogo dotyczą te limity
Najniższa emerytura 2026 NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
Najniższa emerytura 2026 NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Czas pracy kierowcy 2026. Nadchodzi rewolucja - od lipca wpłynie na koszty zatrudnienia
09 mar 2026

Czas pracy kierowcy w 2026 roku - ile kierowca może jechać bez przerwy, jaki jest limit dobowy i tygodniowy? Nadchodzi rewolucja w czasie pracy od lipca. Jak wpłynie na koszty zatrudnienia w transporcie?
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
09 mar 2026

Wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej - informuje ZUS. Informację o zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dostaniesz teraz na bieżąco. Oznacza to, że najpierw będzie wiadomość o braku wpłaty, następnie wezwanie do zapłaty, a dopiero gdy płatnik nie zareaguje – upomnienie. Dzięki temu nie umknie Ci zapomniany przelew i jeśli zareagujesz szybko, unikniesz dodatkowych kosztów.
Dziś dzień drzemki w pracy. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Power nap, mikrosen i błędy niewyspanego mózgu
09 mar 2026

9 marca to dzień drzemki w pracy. Dziś często często traktujemy sen jako luksus lub wręcz przeszkodę w osiąganiu celów. To potężny błąd. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Czym jest power nap i mikrosen? Jakie są błędy niewyspanego mózgu?
Ci pracownicy popracują dłużej a odpoczną krócej - przepisy już wydano: dla kogo tymczasowe odstępstwa od norm czasu pracy?
09 mar 2026

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza tymczasowe odstępstwa od przepisów o czasie pracy wybranej grupy kierowców. Mogą prowadzić dłużej, odpoczywać krócej, a przerwy robić rzadziej. Powód? Konflikt na Bliskim Wschodzie i zagrożenie dla dostaw paliw w Polsce. Wyjaśniamy, kogo dotyczą zmiany i jak długo będą obowiązywać.

REKLAMA

Czy sztuczna inteligencja naprawdę zabiera nam pracę? Zaskakujące ustalenia
09 mar 2026

Od wielu miesięcy dominująca narracja na brzmi, że sztuczna inteligencja zabierze ludziom wiele miejsc pracy, szczególnie w zawodach umysłowych. Tymczasem, jak wynika z danych, nie ma wystarczająco mocnych i przekonujących dowodów na to, że sztuczna inteligencja wywiera negatywny wpływ na rynek pracy.

Emerytury czerwcowe: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio 170 zł więcej
09 mar 2026

Emerytury czerwcowe z lat 2009-2019 zostały już prawie wszystkie przeliczone: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio więcej o 170 zł. Kiedy świadczenie nie wzrośnie?
Mężczyzna idzie do lekarza dopiero, gdy już nie ma wyboru, ale system też nie pomaga. Płacą za to wszyscy
09 mar 2026

W Polsce mężczyźni żyją krócej niż kobiety i rzadziej korzystają z opieki medycznej, w tym z badań profilaktycznych. Problem nie dotyczy jednak wyłącznie indywidualnych decyzji – dane pokazują, że również system ochrony zdrowia rzadziej „prowadzi” ich przez proces profilaktyki. W efekcie różnice zdrowotne między płciami przekładają się na realne koszty społeczne i biznesowe.
Ekspertki, które czują się jak stażystki. Luka aspiracyjna Polek czy systemowe przeszkody?
07 mar 2026

Mają takie same dyplomy, doświadczenie i efektywność, a jednak na starcie oczekują mniej. Choć sytuacja zawodowa Polek w ostatnich latach się poprawia – nadal zmagają się z luką płacową, stanowią mniejszość na stanowiskach zarządczych. Czy to wina systemu, efekt wychowania czy jeszcze czegoś innego? Prawo już od 1952 r. gwarantuje Polkom równą płacę za taką samą pracę. Jak jest w rzeczywistości?

REKLAMA

Pracownicy przed ochroną przedemerytalną na umowach terminowych zachwyceni: już są nie do ruszenia. Sąd Najwyższy właśnie zmienił zasady, a pracodawcy rwą włosy z głowy
09 mar 2026

Miał być koniec umowy, a jest "dożywocie" w firmie? Do tej pory zasady były proste: data końca umowy terminowej to świętość. Jednak Sąd Najwyższy wywrócił stolik. Nowa uchwała sprawia, że ochrona przedemerytalna działa znacznie szybciej, niż myśleli pracodawcy. Szefowie firm są w szoku i mówią wprost o zmianie przepisów tylnymi drzwiami. Sprawdź, czy Twoja umowa właśnie stała się nie do podważenia.
Niewidzialny problem polskich firm. 7 na 10 pracowników czuje się niedocenianych
06 mar 2026

Docenianie staje się dziś jednym z najbardziej niedoszacowanych obszarów zarządzania – taki wniosek można wysnuć na podstawie wyników najnowszej edycji badania realizowanego co roku przez Enpulse i Nais. W raporcie „Czy czujesz się doceniany? 2026” czytamy, że aż 71 proc. Polaków nie czuje się zauważanych w pracy – to najwyższy wynik w historii badania. Tomasz Szklarski z Enpulse wskazuje, że pracownik niedoceniony to koszt dla organizacji, a w obecnej sytuacji gospodarczej firmy nie mogą sobie na to pozwolić.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA