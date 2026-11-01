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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Emerytura brutto netto w 2026 r.: 2200 zł, 2400 zł, 2500 zł

Emerytura brutto netto w 2026 r.: 2200 zł, 2400 zł, 2500 zł

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01 listopada 2026, 20:41
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
emerytury 2026 waloryzacja netto tabela
Emerytura brutto netto w 2026 r.: 2200 zł, 2400 zł, 2500 zł
Shutterstock

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Emerytura 2026 brutto - ile wynosi netto po waloryzacji? O ile procent wzrosły świadczenia w marcu? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2026 roku brutto i netto. Ile emeryt z emeryturą 2200 zł, 2400 zł czy 2500 zł brutto otrzymuje pieniędzy na rękę?

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Emerytury 2026 - waloryzacja

Waloryzacja emerytur w Polsce odbywa się co roku 1 marca zgodnie z art. 88 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest w lutym. Jest on obliczany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, powiększonego co najmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Przy wyliczeniach uwzględnia się tzw. inflację emerycką, czyli średnioroczny wzrost cen dotyczący gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Tegoroczna waloryzacja miała charakter procentowy. Jej poziom był niższy niż w czterech poprzednich latach. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wynosi 105,3%. Emerytury wzrosły więc o 5,3%. Dla porównania w poprzednich latach wskaźnik waloryzacji wyniósł:

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  • 2025 r. - 105,5%
  • 2024 r. - 112,12%,
  • 2023 r. - 114,8%,
  • 2022 r. - 107,0%,
  • w 2021 r. - 104,24%,
  • w 2020 r. - 103,56%,
  • w 2019 r. - 102,86%.

W ostatnich latach wskaźnik wyraźnie rósł, osiągając najwyższy poziom w 2023 r., głównie z powodu wysokiej inflacji. Pierwsze obniżenie wskaźnika nastąpiło 2 lata temu, jednak nie było ono tak znaczące, jak spadek w 2025 r. W tym roku podwyżka emerytur i rent utrzymuje się na zbliżonym poziomie jak zeszłoroczna.

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Wskaźnik waloryzacji pozwala na samodzielnie wyliczenie wzrostu wysokości emerytury 1 marca 2026 roku. Należy wykonać poniższe równanie:

kwota aktualnej emerytury brutto x 105,3 : 100 = kwota emerytury brutto po waloryzacji

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Warto podkreślić, że waloryzacja wpływa również na podwyżkę dodatków do głównych świadczeń emerytalno-rentowych. Tak jak wysokość rent i emerytur rośnie także kwota dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku pielęgnacyjnego czy dodatku za tajne nauczanie.

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Emerytury 2026 brutto - tabela

Waloryzacja emerytur to więc nic innego jak zwiększenie kwoty wypłacanych świadczeń emerytalnych o przyjęty w danym roku wskaźnik waloryzacji. Jak już zostało wspomniane wskaźnik o wysokości 105,3% oznacza, że emerytura wzrosła o 5,3%.

Emerytura 2025

Emerytura 2026 po waloryzacji 5,3%

1 878,91 zł

1978,49 zł

1 899,00 zł

1999,65 zł

2 004,50 zł

2110,74 zł

2 110,00 zł

2221,83 zł

2 215,50 zł

2332,92 zł

2 321,00 zł

2444,01 zł

2 426,50 zł

2555,10 zł

2 532,00 zł

2666,20 zł

2 637,50 zł

2777,29 zł

2 743,00 zł

2888,38 zł

2 848,50 zł

2999,47 zł

2 954,00 zł

3110,56 zł

3 059,50 zł

3221,65 zł

3 165,00 zł

3332,75 zł

3 270,50 zł

3443,84 zł

3 376,00 zł

3554,93 zł

3 481,50 zł

3666,02 zł

3 587,00 zł

3777,11 zł

3 692,50 zł

3888,20 zł

3 798,00 zł

3999,29 zł

3 903,50 zł

4110,39 zł

4 009,00 zł

4221,48 zł

4 114,50 zł

4332,57 zł

4 220,00 zł

4443,66 zł

4 325,50 zł

4554,75 zł

4 431,00 zł

4665,84 zł

4 536,50 zł

4776,93 zł

4 642,00 zł

4888,03 zł

4 747,50 zł

4999,12 zł

4 853,00 zł

5110,21 zł

4 958,50 zł

5221,30 zł

5 064,00 zł

5332,39 zł

5 169,50 zł

5443,48 zł

5 275,00 zł

5554,58 zł

Emerytury 2026 netto - tabela

Emeryci i renciści najbardziej zainteresowani są informacją, ile więcej pieniędzy należy im się na rękę od marca 2026 r. Aby otrzymać kwotę netto od kwoty brutto odejmuje się składkę zdrowotną (9%), a w przypadku emerytur wyższych niż 2500 zł także zaliczkę na podatek dochodowy (12%). Zaliczkę wylicza się z nadwyżki od 2500 zł. Wynika to z obowiązującej kwoty wolnej od podatku, która rocznie wynosi 30 tys. zł. Dzieląc przez 12 miesięcy, otrzymujemy wynik 2,5 tys. zł. Przykładowo emerytury, których kwotę brutto pomniejsza się tylko o składkę zdrowotną wyniosą netto:

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Emerytura brutto 2026

Emerytura netto 2026

1978,49 zł

1800,43 zł

2000,00 zł

1820,00 zł

2100,00 zł

1911,00 zł

2200,00 zł

2002,00 zł

2300,00 zł

2093,00 zł

2400,00 zł

2184,00 zł

2500,00 zł

2275,00 zł

Najniższa emerytura brutto w 2025 r. wynosiła 1878,91 zł, a netto 1709,81 zł. Od 1 marca 2026 r. wyniesie 1978,49 zł brutto i 1800,43 zł. Realnie emeryci otrzymali więc 90,62 zł podwyżki świadczenia.

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Co ważne, waloryzacja emerytur i rent następuje z urzędu. Nie trzeba składać co roku wniosku o podwyżkę zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji (art. 93 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). ZUS wypłaca zwaloryzowane świadczenia pierwszego dnia miesiąca. W 2026 roku 1 marca wypada w niedzielę, a więc dzień wolny od pracy. Pierwszych wypłat ZUS dokonał już w lutym - najpóźniej w piątek 27 lutego 2026 r. Nieco dłużej świadczeniobiorcy czekają na decyzje ZUS o waloryzacji emerytur. Wysyłka trwa w kwietniu 2026 r. Nową wysokość emerytury można sprawdzić również na własnym koncie w PUE ZUS. Decyzje ZUS zawierają kwoty brutto. Będą różniły się od otrzymywanych na konto i drogą pocztową (netto).

Kalkulator emerytalny 2026

Kalkulator emerytalny pozwala na ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto w 2026 roku. Oblicz swoją emeryturę »>

Zobacz również:
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1631)
  • Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (Monitor Polski z 2025, poz. 129)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1048)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r.
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Źródło: INFOR
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