Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Najniższa emerytura 2026 BRUTTO NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?

Najniższa emerytura 2026 BRUTTO NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?

13 lutego 2026, 17:07
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
najniższa emerytura 2026 brutto netto
najniższa emerytura 2026 brutto netto - komu się należy minimalna emerytura z ZUS
Ile wynosi najniższa emerytura w 2026 roku? Tylko do końca lutego jest to kwota 1780,96 zł brutto i 1623,28 zł netto. Ile emeryci otrzymają na rękę po waloryzacji dnia 1 marca 2025 roku? Komu należy się gwarantowana przez ZUS minimalna emerytura?

Najniższa emerytura do końca lutego 2026

Najniższa emerytura od 1 marca 2025 roku do końca lutego 2026 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Minimalna emerytura netto to 1709,81 zł. Tyle na rękę przez ostatni rok otrzymywał emeryt uprawniony do najniższej emerytury.

Najniższa emerytura brutto od 1 marca 2026 r.

Coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych odbywa się dnia 1 marca. W 2026 r. wskaźnik waloryzacji został ogłoszony w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 202). W marcu 2026 r. emerytury i renty wzrosną o 5,3%. W tym terminie zawsze rośnie też kwota najniższej emerytury. Zgodnie z podwyżką o 5,3% minimalna emerytura brutto od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. wyniesie 1978,49 zł. Kwota brutto najniższej emerytury rośnie więc o 99,58 zł.

Najniższa emerytura netto od 1 marca 2026 r.

Od świadczeń emerytalnych do wysokości 2500 zł nie odprowadza się podatku dochodowego w wysokości 12%. Dotyczy to również emerytury minimalnej. Kwota netto, którą emeryt otrzyma do ręki będzie więc niższa jedynie o składkę zdrowotną 9%.

1978,49 zł x 9% = 178,06 zł

1978,49 zł – 169,10 = 1800,43 zł

Najniższa emerytura netto od 1 marca 2026 r. wynosi 1800,43 zł. Jest więc wyższa o 90,62 zł stosunku do zeszłorocznej waloryzacji.

Dla kogo minimalna emerytura ZUS?

Komu przysługuje najniższa emerytura z Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Wysokość emerytury obliczanej przez ZUS zależy od kapitału zgromadzonego na indywidualnym koncie ubezpieczonego – zarówno w ZUS, jak i w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Jeżeli osoba osiągnie wiek emerytalny i posiada wymagany staż, ale wyliczona kwota świadczenia okaże się niższa od ustawowej emerytury minimalnej, ZUS podwyższy ją do obowiązującej stawki. Od 1 marca 2026 r. minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto. Aby otrzymać emeryturę minimalną, trzeba spełnić dwa warunki:

  • osiągnąć wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
  • posiadać odpowiedni staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe) – co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Osoby, które przejdą na emeryturę bez spełnienia powyższych kryteriów, otrzymują świadczenie wyliczone wyłącznie na podstawie zgromadzonego kapitału. W praktyce oznacza to często bardzo niskie kwoty – zdarzają się emerytury wynoszące zaledwie kilkadziesiąt groszy. Dla przykładu emeryt z Ostrowa Wielkopolskiego, który przepracował jedynie trzy dni, otrzymuje świadczenie w wysokości 1 grosza miesięcznie.

Podstawa prawna

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 202)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1749)

Źródło: INFOR
Kadry
Najniższa emerytura 2026 BRUTTO NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
13 lut 2026

Ile wynosi najniższa emerytura w 2026 roku? Tylko do końca lutego jest to kwota 1780,96 zł brutto i 1623,28 zł netto. Ile emeryci otrzymają na rękę po waloryzacji dnia 1 marca 2025 roku? Komu należy się gwarantowana przez ZUS minimalna emerytura?
AI zmienia rynek pracy. Jakie kompetencje zdecydują o stabilnym zatrudnieniu?
14 lut 2026

Polski rynek pracy wchodzi w fazę strukturalnej zmiany. Choć bezrobocie nadal pozostaje niskie, dane Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują trend wzrostowy. Eksperci Personnel Service podkreślają, że to efekt głębokiej transformacji, w której kluczową rolę odgrywa sztuczna inteligencja.
Pracodawcy są skupieni na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich pracujących w Polsce
13 lut 2026

Aktualnie pracodawcy skupiają się na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich osób pracujących w Polsce. Pracownicy między 45. a 59. rokiem życia skupiają kluczową wiedzę ekspercką, doświadczenie i umiejętności. Co oznacza dla firmy ich odejście?
Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
13 lut 2026

Seniorzy i w zasadzie nie tylko: warto wiedzieć, że ZUS wysyła decyzje w zakresie waloryzacji. Dobra czy zła informacja w liście? To zależy, czy dla danej osoby kwota podwyżki jest wystarczająca czy nie. Tak czy inaczej, od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną z automatu zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. O ile dokładnie świadczenia wzrosną? Mamy oficjalne wyliczenia z ZUS!

Wyższe nie tylko emerytury, ale i dodatki i świadczenia przedemerytalne od 1 marca 2026 r. Czy potrzebny jest wniosek, aby otrzymać podwyżkę?
13 lut 2026

Od 1 marca 2026 r. wyższe będą nie tylko emerytury i renty, ale i dodatki i świadczenia przedemerytalne. Ich nowa wysokość będzie powiększona o wskaźnik waloryzacji 5,3%. Nowe świadczenie przedemerytalne wyniesie 1993,76 zł brutto. Sprawdź kwoty dodatków do emerytur. Czy potrzebny jest wniosek, aby otrzymać podwyżkę?
Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r.: poprawa warunków BHP w zakładach pracy. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? [Prewencja ZUS]
13 lut 2026

Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r. Chodzi o poprawę warunków BHP w zakładach pracy. To konkurs nr 2026.01 na realizację w 2027 r. projektów ukierunkowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? Wnioski do konkursu składa się za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.
12 kwietnia nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026
13 lut 2026

To już pewne: 12 kwietnia jest nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę w dniu 12 lutego 2026 r. Po ponad stu latach od pamiętnego wydarzenia w 1919 roku, Polska oficjalnie uhonoruje bohaterów, którzy poświęcili swoje zdrowie dla Ojczyzny. Prezydent RP podpisał właśnie ustawę, która zmieni kalendarz świąt państwowych. Wielu już zastanawia się czy w zw. z tym dzień 12 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?
Reforma PIP 2026 to rewolucja dla B2B. Co nowy projekt ustawy oznacza dla osób pracujących na B2B?
12 lut 2026

Reforma PIP to rewolucja dla B2B - dnia 26 stycznia 2026 r. MRPiPS opublikowało nowy projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Co to oznacza dla osób pracujących na B2B? Jakie są kluczowe zmiany względem wersji projektu ustawy z października 2025 r.?

Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani ze względu na wiek. Jakie jest jedno z największych wyzwań HR?
12 lut 2026

Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani w pracy ze względu na wiek. Okazuje się, że nie trzeba być seniorem, by w pracy doświadczać nierównego traktowania z powodu swojego wieku. Trzydziestolatkowie też doświadczają dyskryminacji. Jakie jest w związku z tym jedno z największych wyzwań HR?
5 nowych zasad dla pracodawców w 2026 r.: jawność wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji. Czy obejmuje składniki niepieniężne, premie, dodatki?
13 lut 2026

5 nowych zasad obowiązuje pracodawców w 2026 r. Dotyczą jawności wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji. Czy obejmuje składniki niepieniężne, premie, dodatki? Jawne wynagrodzenie oznacza pełną informację, a nie tylko stawkę podstawową. Co więcej, informacja o wynagrodzeniu musi być możliwa do udokumentowania, a moment jej przekazania wpływa na legalność procesu. Nowością jest także neutralność ogłoszeń o pracę. Jak ją zachować?
