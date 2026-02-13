Najniższa emerytura 2026 BRUTTO NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?

Ile wynosi najniższa emerytura w 2026 roku? Tylko do końca lutego jest to kwota 1780,96 zł brutto i 1623,28 zł netto. Ile emeryci otrzymają na rękę po waloryzacji dnia 1 marca 2025 roku? Komu należy się gwarantowana przez ZUS minimalna emerytura?

Najniższa emerytura do końca lutego 2026

Najniższa emerytura od 1 marca 2025 roku do końca lutego 2026 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Minimalna emerytura netto to 1709,81 zł. Tyle na rękę przez ostatni rok otrzymywał emeryt uprawniony do najniższej emerytury.

Najniższa emerytura brutto od 1 marca 2026 r.

Coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych odbywa się dnia 1 marca. W 2026 r. wskaźnik waloryzacji został ogłoszony w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 202). W marcu 2026 r. emerytury i renty wzrosną o 5,3%. W tym terminie zawsze rośnie też kwota najniższej emerytury. Zgodnie z podwyżką o 5,3% minimalna emerytura brutto od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. wyniesie 1978,49 zł. Kwota brutto najniższej emerytury rośnie więc o 99,58 zł.

Najniższa emerytura netto od 1 marca 2026 r.

Od świadczeń emerytalnych do wysokości 2500 zł nie odprowadza się podatku dochodowego w wysokości 12%. Dotyczy to również emerytury minimalnej. Kwota netto, którą emeryt otrzyma do ręki będzie więc niższa jedynie o składkę zdrowotną 9%.

1978,49 zł x 9% = 178,06 zł

1978,49 zł – 169,10 = 1800,43 zł

Najniższa emerytura netto od 1 marca 2026 r. wynosi 1800,43 zł. Jest więc wyższa o 90,62 zł stosunku do zeszłorocznej waloryzacji.

Dla kogo minimalna emerytura ZUS?

Komu przysługuje najniższa emerytura z Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Wysokość emerytury obliczanej przez ZUS zależy od kapitału zgromadzonego na indywidualnym koncie ubezpieczonego – zarówno w ZUS, jak i w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Jeżeli osoba osiągnie wiek emerytalny i posiada wymagany staż, ale wyliczona kwota świadczenia okaże się niższa od ustawowej emerytury minimalnej, ZUS podwyższy ją do obowiązującej stawki. Od 1 marca 2026 r. minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto. Aby otrzymać emeryturę minimalną, trzeba spełnić dwa warunki:

osiągnąć wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,

posiadać odpowiedni staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe) – co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Osoby, które przejdą na emeryturę bez spełnienia powyższych kryteriów, otrzymują świadczenie wyliczone wyłącznie na podstawie zgromadzonego kapitału. W praktyce oznacza to często bardzo niskie kwoty – zdarzają się emerytury wynoszące zaledwie kilkadziesiąt groszy. Dla przykładu emeryt z Ostrowa Wielkopolskiego, który przepracował jedynie trzy dni, otrzymuje świadczenie w wysokości 1 grosza miesięcznie.

