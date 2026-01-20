Waloryzacja emerytur w 2026 roku [TABELA]. Od 1 marca zauważalna podwyżka

Waloryzacja emerytur już 1 marca 2026 roku. Od marca znowu będzie podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych. Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji? Mamy ostatnie dane GUS. Przykłady wysokości emerytury zawiera tabela.

Waloryzacja emerytur 2026

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma na celu utrzymanie ich siły nabywczej. Wysokość corocznej waloryzacji emerytur uzależniona jest od wskaźnika waloryzacji. Wskaźnik ten podaje się w lutym w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w danym roku. Ustala się go w ramach Rady Dialogu Społecznego przy uwzględnieniu trzech elementów:

inflacji z roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych), co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku, inflacji emeryckiej (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów).

Wymienione czynniki pozwalają na zaplanowanie waloryzacji stosownej do wzrostu cen oraz sytuacji gospodarczej państwa. Coroczna waloryzacja emerytur i rent zawsze ma miejsce 1 marca. Inflacja ogólna rok do roku nie uległa zmianie i nadal wynosi 3,6%.

Ustawa budżetowa na 2026 r. przewiduje, że emerytury i renty wzrosną o 4,88%. Jednak ostatnie dane GUS mogą wskazywać na wyższą podwyżkę świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2026 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. wyniósł aż 104,2. Oznacza to wzrost cen o 4,2%. To wyższa inflacja emerycka niż rok temu. Można więc podziewać się, że wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych będzie wyższy niż 4,88%.

Waloryzacja emerytur i rent - porównanie

Dla porównania 1 marca 2025 r. emerytury i renty wzrosły o 5,5%. Wskaźnik waloryzacji wynosił wówczas 105,5%. W 2024 r. zarówno inflacja ogólna jak i emerycka wyniosły 3,6%. Prognozowany wzrost emerytur w ustawie budżetowej wynosił 5%. Ostatecznie podwyżka była wyższa, pomimo niższej inflacji - emerytury wzrosły o 5,5%. Czy w związku z tym dnia 1 marca 2026 r. również należy spodziewać się wyższej podwyżki emerytur i rent niż przewidywana? Przypomnijmy, ustawa budżetowa wskazuje na 4,88%, a inflacja wyniosła 4,2%.

Od 1 marca 2026 r. wyższe emerytury i renty - tabela

Załóżmy, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,88% (założenie z ustawy budżetowej na 2026 r.). Jak obliczyć nową wysokość emerytury? Otrzymywaną kwotę brutto emerytury lub renty należy pomnożyć o 104,88%. Jeśli wskaźnik waloryzacji zostanie podniesiony np. do 5%, analogicznie mnożymy świadczenie przez 105%. Oto przykłady wysokości emerytury po 1 marca 2026 r. przy wskaźniku waloryzacji 4,88% oraz 5%:

Emerytura 2025 Emerytura po waloryzacji 2026 - wskaźnik waloryzacji 4,88% Emerytura po waloryzacji 2026 - wskaźnik waloryzacji 5% 1 878,91 zł 1 970,60 zł 1 972,86 zł 1 899,00 zł 1 991,67 zł 1 993,95 zł 2 004,50 zł 2 102,32 zł 2 104,73 zł 2 110,00 zł 2 212,97 zł 2 215,50 zł 2 215,50 zł 2 323,62 zł 2 326,28 zł 2 321,00 zł 2 434,26 zł 2 437,05 zł 2 426,50 zł 2 544,91 zł 2 547,83 zł 2 532,00 zł 2 655,56 zł 2 658,60 zł 2 637,50 zł 2 766,21 zł 2 769,38 zł 2 743,00 zł 2 876,86 zł 2 880,15 zł 2 848,50 zł 2 987,51 zł 2 990,93 zł 2 954,00 zł 3 098,16 zł 3 101,70 zł 3 059,50 zł 3 208,80 zł 3 212,48 zł 3 165,00 zł 3 319,45 zł 3 323,25 zł 3 270,50 zł 3 430,10 zł 3 434,03 zł 3 376,00 zł 3 540,75 zł 3 544,80 zł 3 481,50 zł 3 651,40 zł 3 655,58 zł 3 587,00 zł 3 762,05 zł 3 766,35 zł 3 692,50 zł 3 872,69 zł 3 877,13 zł 3 798,00 zł 3 983,34 zł 3 987,90 zł 3 692,50 zł 3 872,69 zł 3 877,13 zł 3 798,00 zł 3 983,34 zł 3 987,90 zł 3 903,50 zł 4 093,99 zł 4 098,68 zł 4 009,00 zł 4 204,64 zł 4 209,45 zł 4 114,50 zł 4 315,29 zł 4 320,23 zł 4 220,00 zł 4 425,94 zł 4 431,00 zł 4 325,50 zł 4 536,58 zł 4 541,78 zł 4 431,00 zł 4 647,23 zł 4 652,55 zł 4 536,50 zł 4 757,88 zł 4 763,33 zł 4 642,00 zł 4 868,53 zł 4 874,10 zł 4 747,50 zł 4 979,18 zł 4 984,88 zł 4 853,00 zł 5 089,83 zł 5 095,65 zł 4 958,50 zł 5 200,47 zł 5 206,43 zł 5 064,00 zł 5 311,12 zł 5 317,20 zł 5 169,50 zł 5 421,77 zł 5 427,98 zł 5 275,00 zł 5 532,42 zł 5 538,75 zł

Ważne Na ostateczną decyzję w sprawie wskaźnika waloryzacji należy jeszcze poczekać. Zwykle komunikat o jego wysokości pojawia się w połowie lutego (mniej więcej 12-14 lutego).

Kalkulator emerytalny 2026

Kalkulator emerytalny 2026