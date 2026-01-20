REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Waloryzacja emerytur w 2026 roku [TABELA]. Od 1 marca zauważalna podwyżka

Waloryzacja emerytur w 2026 roku [TABELA]. Od 1 marca zauważalna podwyżka

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 stycznia 2026, 13:53
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
waloryzacja emerytury 2026 podwyżka tabela
Waloryzacja emerytury 2026 podwyżka tabela
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Waloryzacja emerytur już 1 marca 2026 roku. Od marca znowu będzie podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych. Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji? Mamy ostatnie dane GUS. Przykłady wysokości emerytury zawiera tabela.

Waloryzacja emerytur 2026

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma na celu utrzymanie ich siły nabywczej. Wysokość corocznej waloryzacji emerytur uzależniona jest od wskaźnika waloryzacji. Wskaźnik ten podaje się w lutym w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w danym roku. Ustala się go w ramach Rady Dialogu Społecznego przy uwzględnieniu trzech elementów:

REKLAMA

REKLAMA

  1. inflacji z roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych),
  2. co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku,
  3. inflacji emeryckiej (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów).

Wymienione czynniki pozwalają na zaplanowanie waloryzacji stosownej do wzrostu cen oraz sytuacji gospodarczej państwa. Coroczna waloryzacja emerytur i rent zawsze ma miejsce 1 marca. Inflacja ogólna rok do roku nie uległa zmianie i nadal wynosi 3,6%.

Ustawa budżetowa na 2026 r. przewiduje, że emerytury i renty wzrosną o 4,88%. Jednak ostatnie dane GUS mogą wskazywać na wyższą podwyżkę świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2026 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. wyniósł aż 104,2. Oznacza to wzrost cen o 4,2%. To wyższa inflacja emerycka niż rok temu. Można więc podziewać się, że wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych będzie wyższy niż 4,88%.

Waloryzacja emerytur i rent - porównanie

Dla porównania 1 marca 2025 r. emerytury i renty wzrosły o 5,5%. Wskaźnik waloryzacji wynosił wówczas 105,5%. W 2024 r. zarówno inflacja ogólna jak i emerycka wyniosły 3,6%. Prognozowany wzrost emerytur w ustawie budżetowej wynosił 5%. Ostatecznie podwyżka była wyższa, pomimo niższej inflacji - emerytury wzrosły o 5,5%. Czy w związku z tym dnia 1 marca 2026 r. również należy spodziewać się wyższej podwyżki emerytur i rent niż przewidywana? Przypomnijmy, ustawa budżetowa wskazuje na 4,88%, a inflacja wyniosła 4,2%.

REKLAMA

Od 1 marca 2026 r. wyższe emerytury i renty - tabela

Załóżmy, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,88% (założenie z ustawy budżetowej na 2026 r.). Jak obliczyć nową wysokość emerytury? Otrzymywaną kwotę brutto emerytury lub renty należy pomnożyć o 104,88%. Jeśli wskaźnik waloryzacji zostanie podniesiony np. do 5%, analogicznie mnożymy świadczenie przez 105%. Oto przykłady wysokości emerytury po 1 marca 2026 r. przy wskaźniku waloryzacji 4,88% oraz 5%:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Emerytura 2025

Emerytura po waloryzacji 2026 - wskaźnik waloryzacji 4,88%

Emerytura po waloryzacji 2026 - wskaźnik waloryzacji 5%

1 878,91 zł

1 970,60 zł

1 972,86 zł

1 899,00 zł

1 991,67 zł

1 993,95 zł

2 004,50 zł

2 102,32 zł

2 104,73 zł

2 110,00 zł

2 212,97 zł

2 215,50 zł

2 215,50 zł

2 323,62 zł

2 326,28 zł

2 321,00 zł

2 434,26 zł

2 437,05 zł

2 426,50 zł

2 544,91 zł

2 547,83 zł

2 532,00 zł

2 655,56 zł

2 658,60 zł

2 637,50 zł

2 766,21 zł

2 769,38 zł

2 743,00 zł

2 876,86 zł

2 880,15 zł

2 848,50 zł

2 987,51 zł

2 990,93 zł

2 954,00 zł

3 098,16 zł

3 101,70 zł

3 059,50 zł

3 208,80 zł

3 212,48 zł

3 165,00 zł

3 319,45 zł

3 323,25 zł

3 270,50 zł

3 430,10 zł

3 434,03 zł

3 376,00 zł

3 540,75 zł

3 544,80 zł

3 481,50 zł

3 651,40 zł

3 655,58 zł

3 587,00 zł

3 762,05 zł

3 766,35 zł

3 692,50 zł

3 872,69 zł

3 877,13 zł

3 798,00 zł

3 983,34 zł

3 987,90 zł

3 692,50 zł

3 872,69 zł

3 877,13 zł

3 798,00 zł

3 983,34 zł

3 987,90 zł

3 903,50 zł

4 093,99 zł

4 098,68 zł

4 009,00 zł

4 204,64 zł

4 209,45 zł

4 114,50 zł

4 315,29 zł

4 320,23 zł

4 220,00 zł

4 425,94 zł

4 431,00 zł

4 325,50 zł

4 536,58 zł

4 541,78 zł

4 431,00 zł

4 647,23 zł

4 652,55 zł

4 536,50 zł

4 757,88 zł

4 763,33 zł

4 642,00 zł

4 868,53 zł

4 874,10 zł

4 747,50 zł

4 979,18 zł

4 984,88 zł

4 853,00 zł

5 089,83 zł

5 095,65 zł

4 958,50 zł

5 200,47 zł

5 206,43 zł

5 064,00 zł

5 311,12 zł

5 317,20 zł

5 169,50 zł

5 421,77 zł

5 427,98 zł

5 275,00 zł

5 532,42 zł

5 538,75 zł

Ważne

Na ostateczną decyzję w sprawie wskaźnika waloryzacji należy jeszcze poczekać. Zwykle komunikat o jego wysokości pojawia się w połowie lutego (mniej więcej 12-14 lutego).

Kalkulator emerytalny 2026

Kalkulator emerytalny pozwala na ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto w 2026 roku. Oblicz swoją emeryturę »

Zobacz również:
Powiązane
Waloryzacja emerytur i rent w marcu 2026 r. pozytywnie zaskoczy – wzrost świadczeń będzie wyższy od dotychczasowych prognoz [prognozowany wskaźnik waloryzacji 2026 – najnowsze dane GUS]
Waloryzacja emerytur i rent w marcu 2026 r. pozytywnie zaskoczy – wzrost świadczeń będzie wyższy od dotychczasowych prognoz [prognozowany wskaźnik waloryzacji 2026 – najnowsze dane GUS]
Wielkie zmiany w marcowej waloryzacji rent i emerytur. Będzie inaczej niż przewidywał to rząd. Są już wyliczenia i prognozy świadczeń
Wielkie zmiany w marcowej waloryzacji rent i emerytur. Będzie inaczej niż przewidywał to rząd. Są już wyliczenia i prognozy świadczeń
Wyższe świadczenia dla seniorów od marca 2026. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytury z ZUS. Oto lista i nowe kwoty
Wyższe świadczenia dla seniorów od marca 2026. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytury z ZUS. Oto lista i nowe kwoty
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
10 trendów, które zdominują 2026 rok w IT
20 sty 2026

Czym zaskoczy rynek IT w 2026 roku? Jak sztuczna inteligencja zmienia branżę i dlaczego rola programisty ulega transformacji? Na podstawie najnowszego raportu justjoin.it „Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026", przygotowanego we współpracy z N-iX, eksperci wskazują 10 kluczowych trendów, które zdefiniują najbliższe miesiące w świecie IT.
Na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?
20 sty 2026

Pewnie większość Społeczeństwa ma już świadomość prawną co do limitowania umów o pracę na czas określony. Okazuje się jednak, że w pewnych specyficznych warunkach prawnych istnieją też ograniczenia, co do czasu na jaki jest zawierana umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa zlecenia. To nie jest tak (wbrew powszechnemu przekonaniu), że tzw. umowy śmieciowe pozbawione są całkowicie ochronnych prawnej a zleceniobiorca jest zawsze na przegranej pozycji. Zatem: na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?
Turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe
19 sty 2026

Styczeń a tu już myśli urlopowe i...turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe. Badanie My Luxoria przeprowadzone w styczniu 2026 roku pokazuje, że dla 58% Polaków ważne jest to, jak zdjęcia z urlopu będą prezentować się w mediach społecznościowych. Estetyka staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru wyjazdu. To jeden z najbardziej widocznych trendów podróżniczych na 2026 rok.
Emerytura i renta obywatelska oraz waloryzacja kwotowa. Czy i kiedy wejdzie?
20 sty 2026

150 zł kwotowa waloryzacja i świadczenia obywatelskie - tak to możliwe, ale czy w marcu 2026? Poniżej przytaczamy ważne analizy w tym opinię Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

REKLAMA

Koniec z darmowym dojeżdżaniem w pracy, gdy szef wysyła w podróż służbową? Sejmowa komisja podjęła decyzję
20 sty 2026

Rewolucja w podróżach służbowych stanie się faktem? MRPiPS odpowie na postulat zmian w Kodeksie pracy. Czas dojazdu na miejsce pracy miałby być wliczany do czasu pracy, co dla milionów pracowników oznaczałoby potężne nadgodziny i wyższe wypłaty. Kto może zyskać najwięcej i dlaczego pracodawcy już teraz łapią się za głowy na taki pomysł? Wyjaśniamy nowe zasady, o które pyta w resorcie sejmowa komisja.
Reformy PIP jednak ciąg dalszy: będzie decyzja inspektora, ale nie z mocą wsteczną i 2 tygodnie na odwołanie. Ostatecznie zdecyduje sąd
19 sty 2026

Pomimo zapowiedzi premiera z początku roku - reforma PIP jednak będzie! Nowa wersja projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy będzie przewidywała dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji inspektora o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę; spory będą rozstrzygały wydziały pracy sądów powszechnych - twierdzą źródła PAP w Nowej Lewicy.
2590 zł w 2026 r. dla chorych? Tak, ten dodatek dostają np. sercowcy, cukrzycy i osoby po udarze – ale jest jeden warunek
18 sty 2026

Wiele osób słyszało o „200+” dla chorych, ale mało kto wie, że w 2026 r. chodzi realnie o 215,84 zł miesięcznie i że to świadczenie bywa dostępne także przy bardzo powszechnych chorobach: kardiologicznych, diabetologicznych, po udarze, w chorobach płuc, nowotworach czy problemach ze wzrokiem i słuchem. Klucz nie leży jednak w samej diagnozie – tylko w tym, czy choroba faktycznie ogranicza samodzielne funkcjonowanie i czy masz odpowiednie orzeczenie lub wiek.
Waloryzacja emerytur w 2026 roku [TABELA]. Od 1 marca zauważalna podwyżka
20 sty 2026

Waloryzacja emerytur już 1 marca 2026 roku. Od marca znowu będzie podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych. Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji? Mamy ostatnie dane GUS. Przykłady wysokości emerytury zawiera tabela.

REKLAMA

200+ zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek? Warunki 2026
20 sty 2026

200+ zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek? Jakie warunki 2026? Okazuje się, że ponad 200 zł miesięcznie w 2026 r. mogą otrzymać m.in. osoby z chorobami serca, cukrzycą, po udarze, z nowotworem, schorzeniami płuc oraz problemami ze wzrokiem lub słuchem — co do zasady tak, choć nie w każdym przypadku. Warto pamiętać, że celem tego wsparcia jest częściowe pokrycie kosztów wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy drugiej osoby, gdy ktoś nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji.
RIO: Czy trzynastka przysługuje bez przepracowania sześciu miesięcy
17 sty 2026

Jednym z warunków do uzyskania prawa do tzw. trzynastki jest przepracowanie minimum sześciu miesięcy. Co w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował wymaganych sześciu miesięcy, ale korzystał z urlopu opiekuńczego w okresie tego zatrudnienia?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA