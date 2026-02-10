Waloryzacja emerytur 2026 [TABELA]. Znamy wskaźnik podwyżki od 1 marca. Ile wzrosną emerytury i renty?
REKLAMA
REKLAMA
Waloryzacja emerytur 2026 już od 1 marca. Znamy już wskaźnik waloryzacji czyli o ile wzrosną emerytury i renty. Jest wyższy niż zakładano. Przykłady nowej wysokości emerytury ZUS zawiera tabela.
- Waloryzacja emerytur 2026 - marzec
- Waloryzacja emerytur i rent - porównanie
- Od 1 marca 2026 r. wyższe emerytury i renty - tabela
- Kalkulator emerytalny 2026
Waloryzacja emerytur 2026 - marzec
Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma na celu utrzymanie ich siły nabywczej. Wysokość corocznej waloryzacji emerytur uzależniona jest od wskaźnika waloryzacji. Wskaźnik ten podaje się w lutym w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w danym roku. Ustala się go w ramach Rady Dialogu Społecznego przy uwzględnieniu trzech elementów:
REKLAMA
REKLAMA
- inflacji z roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych),
- co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku,
- inflacji emeryckiej (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów).
Wymienione czynniki pozwalają na zaplanowanie waloryzacji stosownej do wzrostu cen oraz sytuacji gospodarczej państwa. Wiadomo już, że podany w drugim punkcie wskaźnik ustalono na poziomie 20% czyli minimalnym (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r.: W 2026 r. wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustala się na poziomie 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.) Coroczna waloryzacja emerytur i rent zawsze ma miejsce 1 marca. Inflacja ogólna rok do roku nie uległa zmianie i nadal wynosi 3,6%.
Ustawa budżetowa na 2026 r. przewiduje, że emerytury i renty wzrosną o 4,88%. Jednak ostatnie dane GUS mogą wskazywać na wyższą podwyżkę świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2026 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. wyniósł aż 104,2. Oznacza to wzrost cen o 4,2%. To wyższa inflacja emerycka niż rok temu. Można więc podziewać się, że wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych będzie wyższy niż 4,88%. Dodatkowo znamy już wysokość przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. - wyniosło 8 903,56 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r.). Przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji bierze się więc pod uwagę 20% z 8903,56 zł.
W związku ze znajomością już wszystkich wytycznych do wyliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2026 r. podaje się jego wysokość - 5,3%. Emerytury i renty od 1 marca 2026 r. wzrosną o 5,3%. Dla porównania w zeszłym roku emerytury i renty wzrosły o 5,5%.
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent z FUS w marcu 2026 r. wyniesie ostatecznie 5,3% – nieco więcej niż wynikało z prognozowanego w budżecie wskaźnika 4,88%.— Łukasz Kozłowski (@LKKozlowski) February 9, 2026
Koszt waloryzacji wyniesie ok. 24,8 mld zł, o 2 mld zł więcej niż zakładano. Biorąc pod uwagę, że FUS w ostatnich latach… pic.twitter.com/iU9Zl97SYw
Waloryzacja emerytur i rent - porównanie
Dla porównania 1 marca 2025 r. emerytury i renty wzrosły o 5,5%. Wskaźnik waloryzacji wynosił wówczas 105,5%. W 2024 r. zarówno inflacja ogólna jak i emerycka wyniosły 3,6%. Prognozowany wzrost emerytur w ustawie budżetowej wynosił 5%. Ostatecznie podwyżka była wyższa, pomimo niższej inflacji - emerytury wzrosły o 5,5%. Czy w związku z tym dnia 1 marca 2026 r. również należy spodziewać się wyższej podwyżki emerytur i rent niż przewidywana? Przypomnijmy, ustawa budżetowa wskazuje na 4,88%, a inflacja wyniosła 4,2%.
REKLAMA
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Od 1 marca 2026 r. wyższe emerytury i renty - tabela
Załóżmy, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,88% (założenie z ustawy budżetowej na 2026 r.). Jak obliczyć nową wysokość emerytury? Otrzymywaną kwotę brutto emerytury lub renty należy pomnożyć o 104,88%. Jeśli wskaźnik waloryzacji zostanie podniesiony np. do 5%, analogicznie mnożymy świadczenie przez 105%. Wiemy już, że emerytury wzrosną o 5,3%. Oto przykłady wysokości emerytury przy wskaźniku waloryzacji 4,88%, 5% oraz 5,3% (artykuł zostanie zaktualizowany o tabelę z wyliczeniami dla 5,3%):
Emerytura 2025
Emerytura przy wskaźniku waloryzacji 4,88%
Emerytura przy wskaźniku waloryzacji 5%
Emerytura po waloryzacji 5,3%
1 878,91 zł
1 970,60 zł
1 972,86 zł
1978,49 zł
1 899,00 zł
1 991,67 zł
1 993,95 zł
1999,65 zł
2 004,50 zł
2 102,32 zł
2 104,73 zł
2110,74 zł
2 110,00 zł
2 212,97 zł
2 215,50 zł
2221,83 zł
2 215,50 zł
2 323,62 zł
2 326,28 zł
2332,92 zł
2 321,00 zł
2 434,26 zł
2 437,05 zł
2444,01 zł
2 426,50 zł
2 544,91 zł
2 547,83 zł
2555,10 zł
2 532,00 zł
2 655,56 zł
2 658,60 zł
2666,20 zł
2 637,50 zł
2 766,21 zł
2 769,38 zł
2777,29 zł
2 743,00 zł
2 876,86 zł
2 880,15 zł
2888,38 zł
2 848,50 zł
2 987,51 zł
2 990,93 zł
2999,47 zł
2 954,00 zł
3 098,16 zł
3 101,70 zł
3110,56 zł
3 059,50 zł
3 208,80 zł
3 212,48 zł
3221,65 zł
3 165,00 zł
3 319,45 zł
3 323,25 zł
3332,75 zł
3 270,50 zł
3 430,10 zł
3 434,03 zł
3443,84 zł
3 376,00 zł
3 540,75 zł
3 544,80 zł
3554,93 zł
3 481,50 zł
3 651,40 zł
3 655,58 zł
3666,02 zł
3 587,00 zł
3 762,05 zł
3 766,35 zł
3777,11 zł
3 692,50 zł
3 872,69 zł
3 877,13 zł
3888,20 zł
3 798,00 zł
3 983,34 zł
3 987,90 zł
3999,29 zł
3 903,50 zł
4 093,99 zł
4 098,68 zł
4110,39 zł
4 009,00 zł
4 204,64 zł
4 209,45 zł
4221,48 zł
4 114,50 zł
4 315,29 zł
4 320,23 zł
4332,57 zł
4 220,00 zł
4 425,94 zł
4 431,00 zł
4443,66 zł
4 325,50 zł
4 536,58 zł
4 541,78 zł
4554,75 zł
4 431,00 zł
4 647,23 zł
4 652,55 zł
4665,84 zł
4 536,50 zł
4 757,88 zł
4 763,33 zł
4776,93 zł
4 642,00 zł
4 868,53 zł
4 874,10 zł
4888,03 zł
4 747,50 zł
4 979,18 zł
4 984,88 zł
4999,12 zł
4 853,00 zł
5 089,83 zł
5 095,65 zł
5110,21 zł
4 958,50 zł
5 200,47 zł
5 206,43 zł
5221,30 zł
5 064,00 zł
5 311,12 zł
5 317,20 zł
5332,39 zł
5 169,50 zł
5 421,77 zł
5 427,98 zł
5443,48 zł
5 275,00 zł
5 532,42 zł
5 538,75 zł
5554,58 zł
Wiadomo już, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wyniesie 5,3% czyli więcej niż się spodziewano. Natomiast na oficjalny komunikat ministerstwa należy jeszcze poczekać. Zwykle komunikat o jego wysokości pojawia się w połowie lutego (mniej więcej 12-14 lutego).
Kalkulator emerytalny 2026
Kalkulator emerytalny pozwala na ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto w 2026 roku. Oblicz swoją emeryturę »
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1631)
Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (Monitor Polski z 2025, poz. 129)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1048)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA