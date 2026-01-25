REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Waloryzacja emerytur 2026 [TABELA ZUS]. O ile procent podwyżki od 1 marca?

Waloryzacja emerytur 2026 [TABELA ZUS]. O ile procent podwyżki od 1 marca?

25 stycznia 2026, 12:08
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Waloryzacja emerytur 2026 [TABELA ZUS]. O ile procent podwyżki od 1 marca?
Waloryzacja emerytur 2026 już od 1 marca. Znowu będzie podwyżka wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych. O ile procent wzrosną świadczenia czyli jaki będzie wskaźnik waloryzacji w 2026 r.? Mamy ostatnie dane GUS. Przykłady wysokości emerytury ZUS zawiera tabela.

Waloryzacja emerytur 2026

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma na celu utrzymanie ich siły nabywczej. Wysokość corocznej waloryzacji emerytur uzależniona jest od wskaźnika waloryzacji. Wskaźnik ten podaje się w lutym w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w danym roku. Ustala się go w ramach Rady Dialogu Społecznego przy uwzględnieniu trzech elementów:

  1. inflacji z roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych),
  2. co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku,
  3. inflacji emeryckiej (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów).

Wymienione czynniki pozwalają na zaplanowanie waloryzacji stosownej do wzrostu cen oraz sytuacji gospodarczej państwa. Coroczna waloryzacja emerytur i rent zawsze ma miejsce 1 marca. Inflacja ogólna rok do roku nie uległa zmianie i nadal wynosi 3,6%.

Ustawa budżetowa na 2026 r. przewiduje, że emerytury i renty wzrosną o 4,88%. Jednak ostatnie dane GUS mogą wskazywać na wyższą podwyżkę świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2026 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. wyniósł aż 104,2. Oznacza to wzrost cen o 4,2%. To wyższa inflacja emerycka niż rok temu. Można więc podziewać się, że wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych będzie wyższy niż 4,88%.

Waloryzacja emerytur i rent - porównanie

Dla porównania 1 marca 2025 r. emerytury i renty wzrosły o 5,5%. Wskaźnik waloryzacji wynosił wówczas 105,5%. W 2024 r. zarówno inflacja ogólna jak i emerycka wyniosły 3,6%. Prognozowany wzrost emerytur w ustawie budżetowej wynosił 5%. Ostatecznie podwyżka była wyższa, pomimo niższej inflacji - emerytury wzrosły o 5,5%. Czy w związku z tym dnia 1 marca 2026 r. również należy spodziewać się wyższej podwyżki emerytur i rent niż przewidywana? Przypomnijmy, ustawa budżetowa wskazuje na 4,88%, a inflacja wyniosła 4,2%.

Od 1 marca 2026 r. wyższe emerytury i renty - tabela

Załóżmy, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,88% (założenie z ustawy budżetowej na 2026 r.). Jak obliczyć nową wysokość emerytury? Otrzymywaną kwotę brutto emerytury lub renty należy pomnożyć o 104,88%. Jeśli wskaźnik waloryzacji zostanie podniesiony np. do 5%, analogicznie mnożymy świadczenie przez 105%. Oto przykłady wysokości emerytury po 1 marca 2026 r. przy wskaźniku waloryzacji 4,88% oraz 5%:

Emerytura 2025

Emerytura po waloryzacji 2026 - wskaźnik waloryzacji 4,88%

Emerytura po waloryzacji 2026 - wskaźnik waloryzacji 5%

1 878,91 zł

1 970,60 zł

1 972,86 zł

1 899,00 zł

1 991,67 zł

1 993,95 zł

2 004,50 zł

2 102,32 zł

2 104,73 zł

2 110,00 zł

2 212,97 zł

2 215,50 zł

2 215,50 zł

2 323,62 zł

2 326,28 zł

2 321,00 zł

2 434,26 zł

2 437,05 zł

2 426,50 zł

2 544,91 zł

2 547,83 zł

2 532,00 zł

2 655,56 zł

2 658,60 zł

2 637,50 zł

2 766,21 zł

2 769,38 zł

2 743,00 zł

2 876,86 zł

2 880,15 zł

2 848,50 zł

2 987,51 zł

2 990,93 zł

2 954,00 zł

3 098,16 zł

3 101,70 zł

3 059,50 zł

3 208,80 zł

3 212,48 zł

3 165,00 zł

3 319,45 zł

3 323,25 zł

3 270,50 zł

3 430,10 zł

3 434,03 zł

3 376,00 zł

3 540,75 zł

3 544,80 zł

3 481,50 zł

3 651,40 zł

3 655,58 zł

3 587,00 zł

3 762,05 zł

3 766,35 zł

3 692,50 zł

3 872,69 zł

3 877,13 zł

3 798,00 zł

3 983,34 zł

3 987,90 zł

3 692,50 zł

3 872,69 zł

3 877,13 zł

3 798,00 zł

3 983,34 zł

3 987,90 zł

3 903,50 zł

4 093,99 zł

4 098,68 zł

4 009,00 zł

4 204,64 zł

4 209,45 zł

4 114,50 zł

4 315,29 zł

4 320,23 zł

4 220,00 zł

4 425,94 zł

4 431,00 zł

4 325,50 zł

4 536,58 zł

4 541,78 zł

4 431,00 zł

4 647,23 zł

4 652,55 zł

4 536,50 zł

4 757,88 zł

4 763,33 zł

4 642,00 zł

4 868,53 zł

4 874,10 zł

4 747,50 zł

4 979,18 zł

4 984,88 zł

4 853,00 zł

5 089,83 zł

5 095,65 zł

4 958,50 zł

5 200,47 zł

5 206,43 zł

5 064,00 zł

5 311,12 zł

5 317,20 zł

5 169,50 zł

5 421,77 zł

5 427,98 zł

5 275,00 zł

5 532,42 zł

5 538,75 zł

Ważne

Na ostateczną decyzję w sprawie wskaźnika waloryzacji należy jeszcze poczekać. Zwykle komunikat o jego wysokości pojawia się w połowie lutego (mniej więcej 12-14 lutego).

Kalkulator emerytalny 2026

Kalkulator emerytalny pozwala na ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto w 2026 roku. Oblicz swoją emeryturę »

Źródło: INFOR
