Waloryzacja emerytur 2026 [TABELA ZUS]. O ile procent podwyżki od 1 marca?
Waloryzacja emerytur 2026 już od 1 marca. Znowu będzie podwyżka wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych. O ile procent wzrosną świadczenia czyli jaki będzie wskaźnik waloryzacji w 2026 r.? Mamy ostatnie dane GUS. Przykłady wysokości emerytury ZUS zawiera tabela.
- Waloryzacja emerytur 2026
- Waloryzacja emerytur i rent - porównanie
- Od 1 marca 2026 r. wyższe emerytury i renty - tabela
- Kalkulator emerytalny 2026
Waloryzacja emerytur 2026
Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma na celu utrzymanie ich siły nabywczej. Wysokość corocznej waloryzacji emerytur uzależniona jest od wskaźnika waloryzacji. Wskaźnik ten podaje się w lutym w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w danym roku. Ustala się go w ramach Rady Dialogu Społecznego przy uwzględnieniu trzech elementów:
- inflacji z roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych),
- co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku,
- inflacji emeryckiej (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów).
Wymienione czynniki pozwalają na zaplanowanie waloryzacji stosownej do wzrostu cen oraz sytuacji gospodarczej państwa. Coroczna waloryzacja emerytur i rent zawsze ma miejsce 1 marca. Inflacja ogólna rok do roku nie uległa zmianie i nadal wynosi 3,6%.
Ustawa budżetowa na 2026 r. przewiduje, że emerytury i renty wzrosną o 4,88%. Jednak ostatnie dane GUS mogą wskazywać na wyższą podwyżkę świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2026 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. wyniósł aż 104,2. Oznacza to wzrost cen o 4,2%. To wyższa inflacja emerycka niż rok temu. Można więc podziewać się, że wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych będzie wyższy niż 4,88%.
Waloryzacja emerytur i rent - porównanie
Dla porównania 1 marca 2025 r. emerytury i renty wzrosły o 5,5%. Wskaźnik waloryzacji wynosił wówczas 105,5%. W 2024 r. zarówno inflacja ogólna jak i emerycka wyniosły 3,6%. Prognozowany wzrost emerytur w ustawie budżetowej wynosił 5%. Ostatecznie podwyżka była wyższa, pomimo niższej inflacji - emerytury wzrosły o 5,5%. Czy w związku z tym dnia 1 marca 2026 r. również należy spodziewać się wyższej podwyżki emerytur i rent niż przewidywana? Przypomnijmy, ustawa budżetowa wskazuje na 4,88%, a inflacja wyniosła 4,2%.
Od 1 marca 2026 r. wyższe emerytury i renty - tabela
Załóżmy, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,88% (założenie z ustawy budżetowej na 2026 r.). Jak obliczyć nową wysokość emerytury? Otrzymywaną kwotę brutto emerytury lub renty należy pomnożyć o 104,88%. Jeśli wskaźnik waloryzacji zostanie podniesiony np. do 5%, analogicznie mnożymy świadczenie przez 105%. Oto przykłady wysokości emerytury po 1 marca 2026 r. przy wskaźniku waloryzacji 4,88% oraz 5%:
Emerytura 2025
Emerytura po waloryzacji 2026 - wskaźnik waloryzacji 4,88%
Emerytura po waloryzacji 2026 - wskaźnik waloryzacji 5%
1 878,91 zł
1 970,60 zł
1 972,86 zł
1 899,00 zł
1 991,67 zł
1 993,95 zł
2 004,50 zł
2 102,32 zł
2 104,73 zł
2 110,00 zł
2 212,97 zł
2 215,50 zł
2 215,50 zł
2 323,62 zł
2 326,28 zł
2 321,00 zł
2 434,26 zł
2 437,05 zł
2 426,50 zł
2 544,91 zł
2 547,83 zł
2 532,00 zł
2 655,56 zł
2 658,60 zł
2 637,50 zł
2 766,21 zł
2 769,38 zł
2 743,00 zł
2 876,86 zł
2 880,15 zł
2 848,50 zł
2 987,51 zł
2 990,93 zł
2 954,00 zł
3 098,16 zł
3 101,70 zł
3 059,50 zł
3 208,80 zł
3 212,48 zł
3 165,00 zł
3 319,45 zł
3 323,25 zł
3 270,50 zł
3 430,10 zł
3 434,03 zł
3 376,00 zł
3 540,75 zł
3 544,80 zł
3 481,50 zł
3 651,40 zł
3 655,58 zł
3 587,00 zł
3 762,05 zł
3 766,35 zł
3 692,50 zł
3 872,69 zł
3 877,13 zł
3 798,00 zł
3 983,34 zł
3 987,90 zł
3 903,50 zł
4 093,99 zł
4 098,68 zł
4 009,00 zł
4 204,64 zł
4 209,45 zł
4 114,50 zł
4 315,29 zł
4 320,23 zł
4 220,00 zł
4 425,94 zł
4 431,00 zł
4 325,50 zł
4 536,58 zł
4 541,78 zł
4 431,00 zł
4 647,23 zł
4 652,55 zł
4 536,50 zł
4 757,88 zł
4 763,33 zł
4 642,00 zł
4 868,53 zł
4 874,10 zł
4 747,50 zł
4 979,18 zł
4 984,88 zł
4 853,00 zł
5 089,83 zł
5 095,65 zł
4 958,50 zł
5 200,47 zł
5 206,43 zł
5 064,00 zł
5 311,12 zł
5 317,20 zł
5 169,50 zł
5 421,77 zł
5 427,98 zł
5 275,00 zł
5 532,42 zł
5 538,75 zł
Na ostateczną decyzję w sprawie wskaźnika waloryzacji należy jeszcze poczekać. Zwykle komunikat o jego wysokości pojawia się w połowie lutego (mniej więcej 12-14 lutego).
Kalkulator emerytalny 2026
Kalkulator emerytalny pozwala na ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto w 2026 roku. Oblicz swoją emeryturę »
